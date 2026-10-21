Markus Bauer Markus spielt Videospiele, seit er denken kann, und schreibt seit über 25 Jahren über Gaming. Am PC liebt er Ego-Shooter und Echtzeit-Strategie, auf Konsolen vor allem Action-Adventures und Rennspiele. Mit seinen Kindern zockt er auch gerne Minecraft und Rocket League. Seit Jahrzehnten baut Markus seine PCs selbst – immer mit Blick auf das beste Preis-Leistungs-Verhältnis. Sein aktueller PC: ein Big Tower, damit auch moderne Grafikkarten bequem Platz finden.

Microsoft füllt den Xbox Game Pass bis Anfang November noch einmal ordentlich auf. Das größte Highlight ist klar: Final Fantasy 7 Remake Intergrade landet am 29. Oktober 2026 in Game Pass Ultimate, Game Pass Premium und PC Game Pass. Dazu kommen unter anderem The Séance of Blake Manor, Plants vs. Zombies: Replanted und mehrere Day-One-Spiele.

Den Anfang macht bereits heute Sandustry im Game Preview auf PC. Neu ist hier vor allem die Verfügbarkeit über Game Pass Premium, zusätzlich zu Ultimate und PC Game Pass. Am 22. Oktober folgt mit Dodo Duckie ein Puzzle-Plattformer für Cloud, Xbox Series X/S und PC.

Final Fantasy VII Remake Intergrade ist das klare Highlight

Am 26. Oktober erscheint Scramble Knights Online direkt zum Release im Game Pass. Einen Tag später folgt The Séance of Blake Manor, ein übernatürliches Detektivspiel im Irland des Jahres 1897.

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Der vollste Tag ist allerdings der 29. Oktober. Dann erscheint nicht nur Final Fantasy VII Remake Intergrade im Abo, sondern auch Plants vs. Zombies: Replanted und der Horror-Parkour-Titel Terrible Lizards. Xbox Wire führt außerdem Mouthwashing für Cloud, Xbox Series X/S, Handheld und PC auf. Dieser Titel fehlt in der von dir geschickten Liste, steht aber in Microsofts offizieller Ankündigung. (Xbox Wire)

Gerade Final Fantasy 7 Remake Intergrade dürfte viele Abonnenten interessieren. Das Remake erschien bereits im Januar 2026 für Xbox Series X/S. Wer bislang gewartet hat, kann Cloud Strifes Neuinterpretation von Midgar nun ohne zusätzlichen Kauf nachholen.

Neu im Xbox Game Pass: Diese Spiele kommen bis Anfang November neu dazu

21. Oktober: Sandustry (Game Preview) für PC

Sandustry (Game Preview) für PC 22. Oktober: Dodo Duckie für Cloud, Xbox Series X/S und PC

Dodo Duckie für Cloud, Xbox Series X/S und PC 26. Oktober: Scramble Knights Online (Game Preview) für Cloud, Xbox Series X/S und PC, Day One

Scramble Knights Online (Game Preview) für Cloud, Xbox Series X/S und PC, Day One 27. Oktober: The Séance of Blake Manor für Cloud, Xbox Series X/S und PC

The Séance of Blake Manor für Cloud, Xbox Series X/S und PC 29. Oktober: Final Fantasy 7 Remake Intergrade für Cloud, Xbox Series X/S und PC

Final Fantasy 7 Remake Intergrade für Cloud, Xbox Series X/S und PC 29. Oktober: Mouthwashing für Cloud, Xbox Series X/S, Handheld und PC

Mouthwashing für Cloud, Xbox Series X/S, Handheld und PC 29. Oktober: Plants vs. Zombies: Replanted für Cloud, Konsole und PC

Plants vs. Zombies: Replanted für Cloud, Konsole und PC 29. Oktober: Terrible Lizards für Cloud, Xbox Series X/S und PC, Day One

Terrible Lizards für Cloud, Xbox Series X/S und PC, Day One 03. November: Pit of Goblin für Cloud, Xbox Series X/S und PC

Zusätzlich bekommt The Elder Scrolls Online heute das Season-2-Update „Echoes of Skyrim“. Es führt zurück nach Western Skyrim, bringt zwei Solo-Dungeons sowie neue Belohnungen über den Tamriel Tome.

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Auch bei den In-Game-Vorteilen legt Microsoft nach. Für The Finals gibt es ab sofort ein Welcome Pack mit 500 Multibucks, 25 Prozent XP-Bonus und dem „Pretty Hostile“-Set. Am 03. November folgt für World of Tanks Modern Armor ein Paket mit Reparaturkits, Med Kits und Feuerlöschern.

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