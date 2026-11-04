Ex-Xbox-Chefin rechnet gnadenlos mit neuer Führung ab

Markus Bauer Markus spielt Videospiele, seit er denken kann, und schreibt seit über 25 Jahren über Gaming. Am PC liebt er Ego-Shooter und Echtzeit-Strategie, auf Konsolen vor allem Action-Adventures und Rennspiele. Mit seinen Kindern zockt er auch gerne Minecraft und Rocket League. Seit Jahrzehnten baut Markus seine PCs selbst – immer mit Blick auf das beste Preis-Leistungs-Verhältnis. Sein aktueller PC: ein Big Tower, damit auch moderne Grafikkarten bequem Platz finden.

Bei Xbox wird inzwischen öffentlich gegen die eigene Führung geschossen. Die ehemalige Microsoft-Managerin Shannon Loftis, die fast drei Jahrzehnte für den Konzern arbeitete und zuletzt Vizepräsidentin der Xbox Game Studios war, bezeichnet das aktuelle Führungsteam als „Clownshow“. Anlass ist der überraschende Abgang von Helen Chiang, die erst im Juli zur Chief Operating Officer (COO) der Gaming-Sparte ernannt worden war. Nur drei Monate später musste sie ihren Posten wieder räumen.

Loftis äußerte ihre Kritik auf LinkedIn, nachdem Chiang selbst zu ihrem Abgang Stellung genommen hatte (via X.com).

Das ist dort oben ein einziger Clownverein. Mir tun alle leid, die sich weiterhin damit herumschlagen müssen.

Die ungewöhnlich scharfe Aussage richtet sich gegen die aktuelle Xbox-Führung. Loftis wirft ihr vor, im Umgang mit vertraulichen Personalangelegenheiten grundlegende Führungsprinzipien vermissen zu lassen. Besonders die Weitergabe angeblich falscher Informationen über Chiangs Abgang kritisiert sie öffentlich.

Helen Chiang widerspricht Berichten über ihre Entlassung

Die ehemalige Xbox-COO hatte zuvor in einem ausführlichen LinkedIn-Beitrag Gerüchte über ihren Abgang zurückgewiesen. Hintergrund war ein Bericht von Eurogamer, wonach sie wegen eines „Verstoßes gegen Unternehmensrichtlinien“ entlassen worden sein soll.

Chiang widerspricht dieser Darstellung ausdrücklich. Sie habe keine vertraulichen Informationen weitergegeben, keinen Wechsel zu einem Konkurrenten geplant und sich weder Fehlverhalten noch andere ihr zugeschriebene Vergehen zuschulden kommen lassen. Auch die Vermutung, sie sei gegangen, weil sie bei einer Beförderung übergangen wurde, weist sie zurück.

Nach 21 Jahren bei Microsoft hätte sie sich ein anderes Ende ihrer Karriere im Unternehmen vorgestellt. Besonders deutlich wird Chiang bei der Frage, wie mit ihr umgegangen wurde.

Ich glaube an Fairness, Rechenschaftspflicht und daran, uns selbst an die Maßstäbe zu halten, die wir von anderen erwarten. Diese Standards bedeuten nur etwas, wenn sie konsequent angewendet werden. Ich habe ernsthafte Bedenken hinsichtlich, wie sie in meinem Fall angewendet wurden, und ich glaube, diese Bedenken verdienen es, ernst genommen zu werden. Ich teile das, weil ich nicht möchte, dass mein Weggang auf eine ungenaue Geschichte über Inkompetenz, Ehrgeiz für den nächsten großen Job oder einen Nelson-ähnlichen Skandal reduziert wird. Meine Geschichte handelt davon, seinen Grundwerten treu zu bleiben, besonders wenn es schwer ist. Das ist das Vermächtnis, das ich hinterlassen möchte.

Warum sie Microsoft tatsächlich verlassen hat, erklärt Chiang allerdings nicht. Auch der Konzern hat bislang keine ausführliche öffentliche Begründung geliefert. Xbox-Chefin Asha Sharma bestätigte den Abgang lediglich in einer kurzen internen Mitteilung.

Frühere Xbox-Führungskraft sieht die Zukunft kritisch

Shannon Loftis geht inzwischen noch weiter. In einem eigenen LinkedIn-Beitrag kritisiert sie, dass sich die heutige Xbox-Führung kaum noch mit jener Organisation vergleichen lasse, die sie selbst über viele Jahre kennengelernt habe. Die Zukunft der Marke bezeichnet sie als ungewiss.

Ich weiß nicht, was gerade mit der Xbox-Führung los ist, aber es scheint wenig mit der Organisation zu ähneln, die ich früher kannte.

Die öffentliche Auseinandersetzung kommt zu einem denkbar ungünstigen Zeitpunkt. Microsoft befindet sich mitten in einer umfassenden Neuausrichtung seiner Xbox-Sparte. Seit der Übernahme durch Sharma wurden Führungspositionen neu besetzt, tausende Stellen abgebaut und mehrere Studios aus dem Konzern ausgegliedert.

Dabei hatte Sharma ursprünglich angekündigt, Xbox schneller, effizienter und näher an den Spielern aufstellen zu wollen. Die jüngsten Vorwürfe betreffen zwar interne Personalentscheidungen und keine konkreten Spieleprojekte. Sie werfen aber Fragen über den Umgang innerhalb der Führungsetage auf.

Ob aus dem Streit weitere Konsequenzen entstehen, ist derzeit offen. Fest steht lediglich, dass zwei ehemalige Führungskräfte die Umstände von Chiangs Abgang öffentlich kritisieren. Was tatsächlich hinter der Trennung steckt, bleibt ungeklärt.