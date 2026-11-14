Xbox: 25 Spieleklassiker jetzt auf dem PC spielbar
Microsoft macht 25 Original-Xbox-Klassiker auf dem PC spielbar. Darunter befinden sich Star Wars: KOTOR, Morrowind und TimeSplitters 2.
Werbung
Tim Rantzau Tim ist seit seiner Kindheit leidenschaftlicher Nintendo-Fan und hat seine Begeisterung für Spiele mit einem Studium in Game Design vertieft. Beruflich arbeitet er an der Konzeption von Videospielen und kennt dadurch die Branche nicht nur von außen, sondern auch von innen. Seine größte Leidenschaft gilt jedoch dem Spiele-Journalismus, in dem er Trends einordnet, Hintergründe erklärt und mit viel Erfahrung über neue Entwicklungen berichtet.
Zum 25. Geburtstag der Xbox hat Microsoft eine Überraschung für Nostalgiker parat. Insgesamt 25 Spiele der ersten Xbox-Generation lassen sich inzwischen auch auf dem PC spielen. Besonders spannend: Neben bekannten Rollenspielen wie Star Wars: Knights of the Old Republic feiern auch Klassiker wie TimeSplitters 2 und The Elder Scrolls III: Morrowind ihre Rückkehr. Seit dem 12. November 2026 ist die erweiterte Sammlung verfügbar.
Diese 21 Xbox-Klassiker sind neu auf dem PC
Microsoft hat die bestehende Sammlung um 21 weitere Spiele erweitert. Damit steigt die Zahl der verfügbaren Original-Xbox-Titel auf 25. Besonders auffällig ist der große Anteil an Spielen aus dem Star-Wars-Universum. Gleich mehrere Klassiker aus der weit entfernten Galaxis sind dabei.
Die vollständige Liste der Neuzugänge:
Werbung
- Armed and Dangerous
- Disney’s Chicken Little
- The Elder Scrolls III: Morrowind
- Grabbed by the Ghoulies
- Indiana Jones and the Emperor’s Tomb
- Red Faction II
- Secret Weapons Over Normandy
- Star Wars Battlefront
- Star Wars Battlefront II
- Star Wars Episode III: Revenge of the Sith
- Star Wars Jedi Knight: Jedi Academy
- Star Wars Jedi Knight II: Jedi Outcast
- Star Wars: Jedi Starfighter
- Star Wars: Knights of the Old Republic
- Star Wars: Knights of the Old Republic II – The Sith Lords
- Star Wars: Republic Commando
- Star Wars: Starfighter – Special Edition
- Star Wars: The Clone Wars
- Thrillville
- TimeSplitters 2
- TimeSplitters: Future Perfect
Bereits zuvor waren Blinx: The Time Sweeper, Conker: Live and Reloaded, Crimson Skies: High Road to Revenge und Fuzion Frenzy auf dem PC verfügbar.
Vier Klassiker bekommen erstmals Xbox-Erfolge
Eine weitere Besonderheit betrifft vier Spiele, die nachträglich Achievements erhalten. Dazu gehören Star Wars: Knights of the Old Republic, dessen Nachfolger The Sith Lords, Blinx: The Time Sweeper und Conker: Live and Reloaded.
Die Erfolge funktionieren nicht nur am PC, sondern auch auf Xbox One und Xbox Series X|S. Teilweise werden sie sogar rückwirkend freigeschaltet, wenn ihr bestimmte Bedingungen bereits erfüllt habt. Ihr müsst also nicht unbedingt einen neuen Spielstand beginnen.
Werbung
- Ex-Xbox-Chefin rechnet gnadenlos mit neuer Führung ab
- Lesenswerter Artikel
- Ubisoft will Xbox-Studio kaufen! Für Marvel’s Blade gibt es plötzlich neue Hoffnung
- Lesenswerter Artikel
- Netflix bot 500 Millionen für Xbox-Marken: Microsoft wollte 800 Millionen
- Lesenswerter Artikel
- Gears of War: E-Day soll über 500 Millionen Dollar gekostet haben, doch die Zahl ist umstritten
- Lesenswerter Artikel
- Xbox: Razer veröffentlicht limitierte Kollektion zum 25. Jubiläum
- Lesenswerter Artikel
- Xbox Game Pass legt Ende Oktober nach: Final Fantasy 7 Remake Intergrade führt die neue Welle an
- Lesenswerter Artikel
- The Elder Scrolls 6 als Starttitel der nächsten Xbox? Darauf könnte Microsoft tatsächlich warten
- Lesenswerter Artikel
Microsoft möchte außerdem künftig weitere Klassiker mit Erfolgen ausstatten.
Hast du einen Fehler entdeckt oder weitere Infos zu diesem Artikel? Dann schick uns gerne dein !
Bei der Erstellung dieses Artikels kam Künstliche Intelligenz zum Einsatz (z. B. für Text, Recherche, Bilder oder Tabellen). Alle Inhalte wurden vor der Veröffentlichung sorgfältig von einem Menschen geprüft.