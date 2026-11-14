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Zum Jubiläum

Xbox: 25 Spieleklassiker jetzt auf dem PC spielbar

Microsoft macht 25 Original-Xbox-Klassiker auf dem PC spielbar. Darunter befinden sich Star Wars: KOTOR, Morrowind und TimeSplitters 2.

i Xbox: 25 Spieleklassiker jetzt auf dem PC spielbar
Artikel von Tim Rantzau + unter Mithilfe von KI *.
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Zum 25. Geburtstag der Xbox hat Microsoft eine Überraschung für Nostalgiker parat. Insgesamt 25 Spiele der ersten Xbox-Generation lassen sich inzwischen auch auf dem PC spielen. Besonders spannend: Neben bekannten Rollenspielen wie Star Wars: Knights of the Old Republic feiern auch Klassiker wie TimeSplitters 2 und The Elder Scrolls III: Morrowind ihre Rückkehr. Seit dem 12. November 2026 ist die erweiterte Sammlung verfügbar.

Diese 21 Xbox-Klassiker sind neu auf dem PC

Microsoft hat die bestehende Sammlung um 21 weitere Spiele erweitert. Damit steigt die Zahl der verfügbaren Original-Xbox-Titel auf 25. Besonders auffällig ist der große Anteil an Spielen aus dem Star-Wars-Universum. Gleich mehrere Klassiker aus der weit entfernten Galaxis sind dabei.

Die vollständige Liste der Neuzugänge:

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  • Armed and Dangerous
  • Disney’s Chicken Little
  • The Elder Scrolls III: Morrowind
  • Grabbed by the Ghoulies
  • Indiana Jones and the Emperor’s Tomb
  • Red Faction II
  • Secret Weapons Over Normandy
  • Star Wars Battlefront
  • Star Wars Battlefront II
  • Star Wars Episode III: Revenge of the Sith
  • Star Wars Jedi Knight: Jedi Academy
  • Star Wars Jedi Knight II: Jedi Outcast
  • Star Wars: Jedi Starfighter
  • Star Wars: Knights of the Old Republic
  • Star Wars: Knights of the Old Republic II – The Sith Lords
  • Star Wars: Republic Commando
  • Star Wars: Starfighter – Special Edition
  • Star Wars: The Clone Wars
  • Thrillville
  • TimeSplitters 2
  • TimeSplitters: Future Perfect

Bereits zuvor waren Blinx: The Time Sweeper, Conker: Live and Reloaded, Crimson Skies: High Road to Revenge und Fuzion Frenzy auf dem PC verfügbar.

Vier Klassiker bekommen erstmals Xbox-Erfolge

Eine weitere Besonderheit betrifft vier Spiele, die nachträglich Achievements erhalten. Dazu gehören Star Wars: Knights of the Old Republic, dessen Nachfolger The Sith Lords, Blinx: The Time Sweeper und Conker: Live and Reloaded.

Die Erfolge funktionieren nicht nur am PC, sondern auch auf Xbox One und Xbox Series X|S. Teilweise werden sie sogar rückwirkend freigeschaltet, wenn ihr bestimmte Bedingungen bereits erfüllt habt. Ihr müsst also nicht unbedingt einen neuen Spielstand beginnen.

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Microsoft möchte außerdem künftig weitere Klassiker mit Erfolgen ausstatten.

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