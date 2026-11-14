Xbox: 25 Spieleklassiker jetzt auf dem PC spielbar

Tim Rantzau Tim ist seit seiner Kindheit leidenschaftlicher Nintendo-Fan und hat seine Begeisterung für Spiele mit einem Studium in Game Design vertieft. Beruflich arbeitet er an der Konzeption von Videospielen und kennt dadurch die Branche nicht nur von außen, sondern auch von innen. Seine größte Leidenschaft gilt jedoch dem Spiele-Journalismus, in dem er Trends einordnet, Hintergründe erklärt und mit viel Erfahrung über neue Entwicklungen berichtet.

Zum 25. Geburtstag der Xbox hat Microsoft eine Überraschung für Nostalgiker parat. Insgesamt 25 Spiele der ersten Xbox-Generation lassen sich inzwischen auch auf dem PC spielen. Besonders spannend: Neben bekannten Rollenspielen wie Star Wars: Knights of the Old Republic feiern auch Klassiker wie TimeSplitters 2 und The Elder Scrolls III: Morrowind ihre Rückkehr. Seit dem 12. November 2026 ist die erweiterte Sammlung verfügbar.

Diese 21 Xbox-Klassiker sind neu auf dem PC

Microsoft hat die bestehende Sammlung um 21 weitere Spiele erweitert. Damit steigt die Zahl der verfügbaren Original-Xbox-Titel auf 25. Besonders auffällig ist der große Anteil an Spielen aus dem Star-Wars-Universum. Gleich mehrere Klassiker aus der weit entfernten Galaxis sind dabei.

Die vollständige Liste der Neuzugänge:

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Armed and Dangerous

Disney’s Chicken Little

The Elder Scrolls III: Morrowind

Grabbed by the Ghoulies

Indiana Jones and the Emperor’s Tomb

Red Faction II

Secret Weapons Over Normandy

Star Wars Battlefront

Star Wars Battlefront II

Star Wars Episode III: Revenge of the Sith

Star Wars Jedi Knight: Jedi Academy

Star Wars Jedi Knight II: Jedi Outcast

Star Wars: Jedi Starfighter

Star Wars: Knights of the Old Republic

Star Wars: Knights of the Old Republic II – The Sith Lords

Star Wars: Republic Commando

Star Wars: Starfighter – Special Edition

Star Wars: The Clone Wars

Thrillville

TimeSplitters 2

TimeSplitters: Future Perfect

Bereits zuvor waren Blinx: The Time Sweeper, Conker: Live and Reloaded, Crimson Skies: High Road to Revenge und Fuzion Frenzy auf dem PC verfügbar.

Vier Klassiker bekommen erstmals Xbox-Erfolge

Eine weitere Besonderheit betrifft vier Spiele, die nachträglich Achievements erhalten. Dazu gehören Star Wars: Knights of the Old Republic, dessen Nachfolger The Sith Lords, Blinx: The Time Sweeper und Conker: Live and Reloaded.

Die Erfolge funktionieren nicht nur am PC, sondern auch auf Xbox One und Xbox Series X|S. Teilweise werden sie sogar rückwirkend freigeschaltet, wenn ihr bestimmte Bedingungen bereits erfüllt habt. Ihr müsst also nicht unbedingt einen neuen Spielstand beginnen.

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Microsoft möchte außerdem künftig weitere Klassiker mit Erfolgen ausstatten.

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