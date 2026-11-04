Ubisoft will Xbox-Studio kaufen! Für Marvel’s Blade gibt es plötzlich neue Hoffnung

Markus Bauer Markus spielt Videospiele, seit er denken kann, und schreibt seit über 25 Jahren über Gaming. Am PC liebt er Ego-Shooter und Echtzeit-Strategie, auf Konsolen vor allem Action-Adventures und Rennspiele. Mit seinen Kindern zockt er auch gerne Minecraft und Rocket League. Seit Jahrzehnten baut Markus seine PCs selbst – immer mit Blick auf das beste Preis-Leistungs-Verhältnis. Sein aktueller PC: ein Big Tower, damit auch moderne Grafikkarten bequem Platz finden.

Das Schicksal von Arkane Lyon könnte sich doch noch zum Guten wenden. Microsoft will das Entwicklerstudio hinter Dishonored und dem kommenden Marvel’s Blade offenbar verkaufen. Und es gibt bereits mehrere Interessenten. Ausgerechnet Ubisoft soll ein konkretes Übernahmeangebot abgegeben haben. Mindestens zwei weitere Spieleunternehmen wollen ebenfalls mitbieten.

Das berichtet Gaming-Journalist Jason Schreier unter Berufung auf Personen, die mit den Verhandlungen vertraut sind (via Bloomberg). Demnach prüft Microsoft verschiedene Möglichkeiten, um Arkane außerhalb des Xbox-Konzerns weiterzuführen. Selbst eine Übernahme durch die eigene Studioleitung steht im Raum. Damit könnte Arkane unabhängig werden, statt unter einem anderen großen Publisher weiterzuarbeiten.

Noch vor wenigen Wochen sah die Situation deutlich schlechter aus. Im Zuge der umfangreichen Xbox-Umstrukturierung stand sogar die vollständige Schließung des französischen Studios zur Diskussion. Damit wäre auch die Zukunft des bereits seit Jahren entwickelten Marvel-Spiels ungewiss gewesen.

Ubisoft könnte Marvel’s Blade vor dem Aus bewahren

Für Spieler ist vor allem eine Frage wichtig: Was passiert mit Marvel’s Blade? Das Actionspiel wurde Ende 2023 angekündigt und entsteht bei Arkane Lyon. Seitdem gab es nur wenige konkrete Informationen. Zuletzt machten Berichte über eine mögliche Einstellung die Runde.

Laut dem Bloomberg-Artikel dürfte ein möglicher Verkauf so gestaltet werden, dass Arkane die Entwicklung von Marvel’s Blade abschließen kann. Das Spiel soll sich inzwischen weit genug in der Produktion befinden, um innerhalb der nächsten ein bis zwei Jahre erscheinen zu können. Einen offiziellen Release-Termin gibt es allerdings weiterhin nicht.

Was das alles bedeutet? Noch keine definitive Rettung. Weder Ubisoft noch Microsoft haben eine Übernahme bestätigt. Unklar ist außerdem, ob die Rechte an Dishonored und Deathloop bei einem möglichen Verkauf ebenfalls den Besitzer wechseln würden. Auch die Höhe der bisherigen Angebote ist nicht bekannt.

Microsoft hat offenbar nur noch bis Dezember Zeit

Für die Verhandlungen läuft eine wichtige Frist. Ursprünglich sollte bis zum 13. November 2026 eine Lösung gefunden werden. Diese Frist wurde laut aktuellen Berichten auf den 13. Dezember verlängert. Hintergrund sind arbeitsrechtliche Rahmenbedingungen in Frankreich und die mögliche Schließung des Studios.

Dass ausgerechnet Ubisoft zu den Interessenten zählt, überrascht. Der französische Publisher steckt selbst in einer umfassenden Umstrukturierung, hat Studios geschlossen und mehrere Spiele eingestellt. Gleichzeitig kennt Ubisoft Arkane bereits aus früheren Projekten. Das Studio entwickelte unter anderem Dark Messiah of Might and Magic, das 2006 von Ubisoft veröffentlicht wurde.

Bislang ist nicht bekannt, welcher Interessent die besten Chancen hat. Microsoft könnte Arkane an Ubisoft verkaufen, einen anderen Käufer auswählen oder dem Team die Unabhängigkeit ermöglichen. Für Marvel’s Blade gibt es damit zumindest wieder eine Perspektive. Ob das Spiel tatsächlich fertiggestellt wird und unter welchem Publisher es erscheint, hängt nun auch vom Ausgang der Verhandlungen ab.