Markus Bauer Markus spielt Videospiele, seit er denken kann, und schreibt seit über 25 Jahren über Gaming. Am PC liebt er Ego-Shooter und Echtzeit-Strategie, auf Konsolen vor allem Action-Adventures und Rennspiele. Mit seinen Kindern zockt er auch gerne Minecraft und Rocket League. Seit Jahrzehnten baut Markus seine PCs selbst – immer mit Blick auf das beste Preis-Leistungs-Verhältnis. Sein aktueller PC: ein Big Tower, damit auch moderne Grafikkarten bequem Platz finden.

Ein neues Assassin’s Creed im antiken Rom? Genau daran soll Ubisoft derzeit arbeiten. Das bisher unangekündigte Projekt trägt angeblich den Codenamen Mars und könnte die Reihe in eine der meistgewünschten historischen Epochen führen. Gleichzeitig soll mit Assassin’s Creed Pocket ein weiterer Ableger entstehen, der in Jerusalem spielt.

Die Informationen stammen vom französischen Leaker j0nathan, der in einem neuen YouTube-Video über die angeblichen Projekte spricht. Nach seinen Angaben hätten zwei Quellen mit Zugriff auf interne Ubisoft-Systeme die Existenz von „Mars“ bestätigt. Eine offizielle Ankündigung gibt es allerdings (noch) nicht.

Assassin’s Creed Mars könnte mit der Netflix-Serie zusammenhängen

Das antike Rom wäre für Assassin’s Creed eine naheliegende Wahl. Schon in Assassin’s Creed Origins spielte die römische Geschichte eine wichtige Rolle. Mit Aya, die später als Amunet bekannt wird, besitzt die Reihe außerdem eine Figur, deren Geschichte eng mit Rom und Julius Caesar verbunden ist.

Ob bekannte Charaktere zurückkehren, geht aus dem Leak allerdings nicht hervor. Auch über die Handlung, die Größe der Spielwelt oder mögliche Plattformen ist bislang nichts bekannt.

Der YouTuber vermutet außerdem eine Verbindung zur kommenden Assassin’s-Creed-Serie von Netflix. Ubisoft bestätigte erst Ende Oktober, dass die Dreharbeiten zur Live-Action-Produktion in Rom weit fortgeschritten sind. Ob die Geschichte der Serie ebenfalls im antiken Rom spielt und tatsächlich mit „Mars“ verbunden ist, bleibt offen.

YouTube-Video

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Ein zweites Assassin’s Creed soll nach Jerusalem führen

Neben „Mars“ nennt der Leaker ein weiteres Projekt mit dem Codenamen Pocket. Dabei soll es sich um ein mobiles Assassin’s Creed handeln, dessen Handlung in Jerusalem angesiedelt ist. Das Gameplay könnte sich an den Meisterschaftsherausforderungen aus Assassin’s Creed Valhalla orientieren. Als Mentorin der Hauptfigur wird angeblich eine Frau namens Myriam genannt. Optisch soll das Projekt Ähnlichkeiten mit dem abgesagten Prince of Persia-Spiel aufweisen.

Jerusalem ist für die Reihe kein unbekannter Schauplatz. Bereits das erste Assassin’s Creed von 2007 führte Altaïr während des Dritten Kreuzzugs in die Stadt. Ob Pocket inhaltlich daran anknüpft, ist nicht bekannt.

Beide Projekte befinden sich laut den Berichten noch in einem frühen beziehungsweise unklaren Entwicklungsstadium. Ein anderer Insider, Tom Henderson, hält es für möglich, dass wir von einem Assassin’s Creed im antiken Rom frühestens 2029 oder 2030 mehr erfahren, sofern das Spiel überhaupt weiterentwickelt wird.

Ubisoft selbst hat zuletzt bestätigt, an noch unangekündigten Assassin’s-Creed-Spielen mit neuen Schauplätzen und Geschichten zu arbeiten. Dass „Mars“ und „Pocket“ dazugehören, ist damit aber nicht bewiesen.

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