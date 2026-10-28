Black Flag Resynced bekommt sein letztes großes Update und wird jetzt richtig brutal

Markus Bauer Markus spielt Videospiele, seit er denken kann, und schreibt seit über 25 Jahren über Gaming. Am PC liebt er Ego-Shooter und Echtzeit-Strategie, auf Konsolen vor allem Action-Adventures und Rennspiele. Mit seinen Kindern zockt er auch gerne Minecraft und Rocket League. Seit Jahrzehnten baut Markus seine PCs selbst – immer mit Blick auf das beste Preis-Leistungs-Verhältnis. Sein aktueller PC: ein Big Tower, damit auch moderne Grafikkarten bequem Platz finden.

Assassin’s Creed Black Flag Resynced hat sein letztes großes Content-Update bekommen. Ubisoft veröffentlicht mit Version 1.0.8 noch einmal ordentlich Nachschub für Edward Kenways Piraten-Abenteuer. New Game Plus, ein neuer Nightmare-Schwierigkeitsgrad, zusätzliche Takedowns und versteckte Community-Truhen gehören zu den wichtigsten Neuerungen.

Danach ist allerdings weitgehend Schluss mit neuen Inhalten. Ubisoft bezeichnet Update 1.0.8 ausdrücklich als „finales Content-Update“. Kleinere Quality-of-Life-Updates und Fehlerbehebungen sollen in den kommenden Monaten weiterhin erscheinen. Die großen Erweiterungen enden damit aber nur wenige Monate nach dem Release am 09. Juli 2026. Ubisoft hat die vollständigen Patch Notes veröffentlicht.

New Game Plus geht gleich fünfmal weiter

Das größte neue Feature ist New Game Plus. Nach dem Abschluss kannst du Edwards Geschichte erneut beginnen und dabei praktisch deine komplette Ausrüstung behalten.

Waffen, Werkzeuge, Trinkets, Jackdaw-Upgrades, Geld, Materialien, kosmetische Gegenstände, Fortschritte im Versteck und sogar die Schiffe deiner Kenway-Flotte werden übernommen. Story-Fortschritt, Forts und die aufgedeckte Karte werden dagegen zurückgesetzt.

Interessant ist vor allem, dass Ubisoft nicht nach einem Durchgang aufhört. New Game Plus lässt sich bis New Game+++++ spielen. (Ich hoffe ich habe mich nicht vertippt…)

Mit jedem weiteren Durchlauf wird die Karibik gefährlicher. Elite-Soldaten tauchen häufiger auf und Schiffe mit maximalem Rang patrouillieren zunehmend die Meere. Zusätzlich gibt es mit Escudos eine eigene New-Game-Plus-Währung, mit der neue Outfits und Gegenstände gekauft werden können.

Nightmare macht aus Black Flag ein anderes Spiel

Wer Black Flag Resynced bislang zu einfach fand, bekommt mit dem neuen Nightmare Mode die passende Antwort. Gegner verursachen nun das 1,8-Fache des normalen Schadens. Das Zeitfenster zum Parieren wird kleiner und der bekannte weiße Hinweis vor gegnerischen Angriffen verschwindet komplett.

Noch heftiger: Die Schutzmechanik gegen sofort tödliche Treffer wird deaktiviert. Eine Kugel oder Explosion kann Edward damit auch bei eigentlich ausreichend Lebensenergie sofort töten.

Auch Schleichen wird schwieriger. Gegner entdecken Edward schneller, untersuchen verdächtige Situationen länger und können ihn bereits hören, sobald er sich schneller als im normalen Schritttempo bewegt.

Selbst auf See bleibt es nicht gemütlicher. Schiffe verursachen mehr Schaden, Haie werden gefährlicher, Quallen und Seeigel richten doppelt so viel Schaden an und Edwards Sauerstoff geht beim Tauchen schneller zur Neige.

Ubisoft bringt alte Takedowns zurück

Interessant ist eine weitere Änderung, weil sie direkt auf Kritik nach dem Release reagiert. Wir haben bereits im Juli darüber berichtet, dass Black Flag Resynced ein beliebtes Kampf-Feature des Originals vermissen ließ. Ubisoft erklärte damals, dass man das Feedback der Community beobachte.

Jetzt kommen zumindest mehrere klassische Animationen tatsächlich zurück. Update 1.0.8 ergänzt Takedowns mit Hidden Blade, bloßen Händen, Einzelschwert und Gunblade, die aus dem Original von 2013 stammen. Sie werden zufällig während der Kämpfe abgespielt und können nicht manuell ausgewählt werden.

Ubisoft versteckt neue Truhen in der Karibik

Auch Entdecker bekommen noch etwas zu tun. Ubisoft hat sechs neue Community-Truhen über die Spielwelt verteilt. Einige enthalten Belohnungen, die sich Spieler ausdrücklich gewünscht haben. Hinweise auf die Fundorte gibt Ubisoft diesmal bewusst nicht. Dazu kommen neue Outfits, Segel, Schmuckstücke, Crew-Anpassungen und Skins für Haustiere. Viele davon sind direkt mit New Game Plus verbunden.

Das Update bringt außerdem zahlreiche Fehlerbehebungen. Unter anderem wurden Probleme beim Offline-Start, eingefrorene Minispiele in Tavernen, fehlerhafte Kartensymbole, Waffenanimationen und mehrere kleinere Gameplay-Probleme behoben. Während Stürmen sollen außerdem häufiger Rogue Waves auftreten.

Der Download fällt je nach Plattform überraschend unterschiedlich aus: Auf Xbox Series X/S werden satte 15,5 GB fällig, auf PS5 4,5 GB, auf PC 4,3 GB und über Steam lediglich 2,1 GB. In unserem Test von Black Flag Resynced störte meinen Kollegen Sinan vor allem kleinere Bugs und Parkour-Probleme das ansonsten sehr starke Piraten-Abenteuer. Einige dieser Baustellen hat Ubisoft seitdem bereits ausgebessert.