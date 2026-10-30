Assassin’s Creed-Remakes überraschend gestoppt: Nach Black Flag ist vorerst Schluss

Markus Bauer Markus spielt Videospiele, seit er denken kann, und schreibt seit über 25 Jahren über Gaming. Am PC liebt er Ego-Shooter und Echtzeit-Strategie, auf Konsolen vor allem Action-Adventures und Rennspiele. Mit seinen Kindern zockt er auch gerne Minecraft und Rocket League. Seit Jahrzehnten baut Markus seine PCs selbst – immer mit Blick auf das beste Preis-Leistungs-Verhältnis. Sein aktueller PC: ein Big Tower, damit auch moderne Grafikkarten bequem Platz finden.

Nach Assassin’s Creed Black Flag Resynced ist vorerst Schluss mit weiteren Remakes. Ubisoft hat in einem großen Update zur Zukunft von Assassin’s Creed überraschend bestätigt, dass derzeit keine weitere Neuauflage eines älteren Serienteils entwickelt wird.

Das ist vor allem deshalb bemerkenswert, weil Ubisoft-Chef Yves Guillemot 2024 selbst noch von mehreren geplanten Remakes gesprochen hatte. Damals erklärte er, dass ältere Welten der Reihe weiterhin „extrem reichhaltig“ seien und modernisiert werden könnten.

Jetzt klingt Ubisoft deutlich zurückhaltender.

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Im Moment befindet sich kein weiteres Assassin’s Creed-Remake in Entwicklung.

Damit dürfte vor allem die Hoffnung auf ein Remake des ersten Assassin’s Creed mit Altair vorerst erledigt sein. In den vergangenen Jahren gab es immer wieder Hinweise und Gerüchte rund um eine mögliche Neuauflage des Klassikers von 2007.

Black Flag Resynced bleibt vorerst das einzige Remake

Ubisoft bezeichnet Black Flag Resynced ausdrücklich als erstes Remake der gesamten Reihe. Das Projekt habe gezeigt, wie aufwendig es sei, alte Systeme komplett neu aufzubauen und gleichzeitig das ursprüngliche Spielgefühl zu erhalten. Erst vor wenigen Tagen bekam Black Flag Resynced sein letztes großes Content-Update mit New Game Plus und Nightmare-Modus.

Ein direkter Nachfolger dieser Remake-Strategie ist aktuell aber nicht geplant.

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Komplett ausgeschlossen sind weitere Neuauflagen trotzdem nicht. Ubisoft möchte weiterhin Möglichkeiten prüfen, ältere Assassin’s Creed-Spiele zurückzubringen. Nur befindet sich derzeit eben keines davon aktiv in Entwicklung.

Ubisoft konzentriert sich auf neue Assassin’s Creed-Spiele

Statt weiterer Remakes sollen die Teams derzeit an neuen Settings und neuen Geschichten arbeiten, von denen einige noch überhaupt nicht angekündigt wurden.

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Zwei Projekte kennen wir bereits. Assassin’s Creed Codename Hexe macht laut Ubisoft weiterhin Fortschritte. Das düstere Abenteuer benötigt allerdings noch Zeit. Das nächste große Update dazu soll erst 2027 erscheinen. Damit bleibt ein Release im kommenden Jahr weiterhin möglich, bestätigt ist er aber nicht.

Auch das Multiplayer-Projekt Codename Invictus befindet sich weiter in Entwicklung. Erste interne Spieltests verliefen grundsätzlich positiv, allerdings wollten die Tester offenbar mehr von der typischen Assassin’s Creed-Identität sehen. Ubisoft hat das Projekt deshalb in den vergangenen Monaten noch einmal stärker überarbeitet.

Dazu kommt eine Überraschung für ein deutlich älteres Spiel: Assassin’s Creed Valhalla bekommt am 05. November tatsächlich „New Game Plus“. Das Spiel hat inzwischen mehr als 40 Millionen Spieler erreicht.

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2027 wird Assassin’s Creed außerdem 20 Jahre alt. Ubisoft verspricht für das Jubiläum ein komplettes Jahr mit Enthüllungen, Updates und Belohnungen. Ein neues Remake gehört derzeit allerdings nicht dazu. Wer nach Black Flag auf Altair, Ezio oder einen anderen Klassiker gehofft hat, muss sich vorerst weiter gedulden.