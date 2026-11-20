Eva Krumm Evas erste Gaming-Erfahrung war Pokémon auf dem Game Boy - ein prägendes Erlebnis, das ihre Leidenschaft für Videospiele entfacht hat. Zusammen mit ihrem Großvater entdeckte sie die Regenbogenstrecke in Mario Kart auf dem SNES, ein Moment, den sie bis heute mit Gaming verbindet. Besonders angetan haben es ihr JRPGs, Otome-Games und Horror, doch auch Indie-Perlen gehören zu ihrem festen Repertoire. Abseits des Spielens verfolgt sie mit Begeisterung aktuelle Entwicklungen in der Gaming-Szene und teilt ihre Eindrücke als Chefredakteurin bei DailyGame.

Ubisoft setzt verstärkt auf künstliche Intelligenz in der Spieleentwicklung. Mit Motherbrain hat der französische Publisher ein neues, vollständig auf KI ausgerichtetes Studio gegründet. Die Tochtergesellschaft soll neue Gameplay Möglichkeiten entwickeln und unter anderem intelligente NPCs mit eigenem Gedächtnis sowie KI Spielleiter für komplexe Spielwelten erschaffen. Hinter dem Projekt steckt das Team, das bereits Ubisofts experimentelles KI Spiel Teammates entwickelt hat. Die Ankündigung kommt allerdings zu einem schwierigen Zeitpunkt: Parallel zur Vorstellung des neuen Studios wurden weitere Entlassungen bei Ubisoft Montreal und Ubisoft Quebec bekannt.

Die Gründung von Motherbrain geht aus dem aktuellen Finanzbericht für das erste Halbjahr des Geschäftsjahres 2026 bis 2027 hervor. In einem Abschnitt über das inzwischen vollständig etablierte neue Betriebsmodell bestätigt Ubisoft die Einrichtung der neuen Tochtergesellschaft.

Motherbrain wird darin als eigenständige Einheit beschrieben, die sich gezielt mit künstlicher Intelligenz und deren Einsatz für innovative Spielerlebnisse beschäftigen soll. Das Studio soll dabei nicht ausschließlich die internen Entwicklerteams von Ubisoft unterstützen. Laut Finanzbericht verfolgt das Unternehmen vielmehr das Ziel, Kreative weltweit zu unterstützen und neue Möglichkeiten für die Spieleentwicklung zu erschließen.

Damit erhält das Thema KI innerhalb des Publishers eine eigene organisatorische Struktur. Ubisoft möchte die Technologie offenbar nicht nur als unterstützendes Werkzeug bei der Produktion einsetzen, sondern auch unmittelbar in das Gameplay integrieren.

Intelligente NPCs und KI Spielleiter sollen neue Möglichkeiten eröffnen

Besonders interessant sind die konkreten Entwicklungsziele von Motherbrain. Laut Finanzbericht konzentriert sich das Team unter anderem auf sogenannte Smart NPCs mit Gedächtnis. Diese sollen sich an bestimmte Ereignisse erinnern und dadurch dynamischer auf das Verhalten der Spieler reagieren können.

Ein weiterer Schwerpunkt sind KI Spielleiter, die größere, systemische Spielwelten verwalten sollen. Welche konkreten Funktionen diese Spielleiter übernehmen werden und in welchen Spielen Ubisoft die Technologie einsetzen möchte, geht aus dem Bericht allerdings noch nicht hervor.

Die Idee dahinter ist, Spielwelten stärker auf individuelle Entscheidungen und Handlungen reagieren zu lassen. NPCs könnten dadurch über klassische, vorprogrammierte Dialoge und Verhaltensmuster hinausgehen. Statt immer dieselben Reaktionen zu zeigen, sollen sie mithilfe von KI dynamischer mit den Spielern interagieren können.

Wie weit Ubisoft diese Ansätze tatsächlich entwickeln kann und welche Auswirkungen sie auf zukünftige Spiele haben werden, bleibt abzuwarten.

Das Team hinter Teammates arbeitet jetzt unter Motherbrain

Die Gründung des Studios ist keine vollständige Neuausrichtung eines unbekannten Entwicklerteams. Wie Ubisoft Mitgründer und CEO Yves Guillemot im Finanzbericht bestätigt, besteht Motherbrain aus derselben Mannschaft, die bereits Teammates entwickelt hat.

Dabei handelt es sich um Ubisofts erstes spielbares Projekt auf Basis generativer KI. Das Experiment ermöglichte es Spielern, einem KI gestützten NPC Sprachbefehle in Echtzeit zu geben. Die Spielfigur konnte daraufhin dynamisch reagieren.

Mit Motherbrain soll diese Arbeit nun weitergeführt werden. Die bisherigen Experimente mit sprachgesteuerten Charakteren bilden damit offenbar eine Grundlage für die Entwicklung zukünftiger KI Funktionen.

Allerdings bedeutet die Gründung des Studios noch nicht, dass entsprechende Technologien bereits in kommenden Ubisoft Spielen zum Einsatz kommen werden. Konkrete Projekte oder Veröffentlichungstermine hat das Unternehmen bislang nicht genannt.

Neue KI Ambitionen treffen auf weitere Entlassungen

Die Ankündigung von Motherbrain fällt in eine schwierige Phase für Ubisoft. Der Publisher befindet sich bereits seit mehreren Jahren in einem umfassenden Umstrukturierungsprozess, der von zahlreichen Stellenstreichungen begleitet wird.

Bereits 2023 strich das Unternehmen drei Spieleprojekte und entließ mehr als 800 Mitarbeiter in verschiedenen Studios. Im darauffolgenden Jahr verloren weitere mehr als 700 Beschäftigte ihren Arbeitsplatz. Die wirtschaftlichen Schwierigkeiten hielten auch 2025 an. Nach einem kommerziell schwierigen Geschäftsjahr folgten Anfang 2025 weitere 462 Entlassungen.

Im Juli 2025 kündigte Ubisoft schließlich eine umfassende Neuausrichtung an. Im Januar 2026 wurden die Pläne konkretisiert. Das Unternehmen sollte künftig in fünf eigenständigen Creative Houses organisiert werden, um die Entwicklung und Verwaltung seiner Marken neu auszurichten.

Doch die Veränderungen sind noch nicht abgeschlossen. Wie VGC am 19. November berichtete, wurden am selben Tag, an dem Ubisoft seinen aktuellen Finanzbericht veröffentlichte, weitere 166 Mitarbeiter bei Ubisoft Montreal und Ubisoft Quebec entlassen.

Ein Unternehmenssprecher erklärte gegenüber VGC, dass sich die Produktionsanforderungen mit der Weiterentwicklung des Spieleportfolios verändern würden. Deshalb müsse Ubisoft die Größe bestimmter Teams anpassen, um die verfügbaren Ressourcen an den aktuellen Produktionsprioritäten und geschäftlichen Anforderungen auszurichten.

Ubisoft setzt auf KI als Teil seiner zukünftigen Spieleentwicklung

Mit Motherbrain macht Ubisoft deutlich, dass künstliche Intelligenz künftig eine größere Rolle bei der Entwicklung interaktiver Spielerlebnisse spielen soll. Besonders die geplanten NPCs mit Gedächtnis und die KI Spielleiter könnten langfristig neue Möglichkeiten für dynamische Spielwelten eröffnen.

Gleichzeitig steht die Gründung des Studios im Kontrast zu den anhaltenden Stellenstreichungen innerhalb des Unternehmens. Während Ubisoft neue Ressourcen für die KI Entwicklung bündelt, werden andere Teams verkleinert.

Ob Motherbrain tatsächlich einen grundlegenden Wandel für zukünftige Ubisoft Spiele einleiten kann, muss sich erst noch zeigen. Bislang handelt es sich um eine strategische Ankündigung und konkrete Spiele oder Einsatzgebiete hat der Publisher noch nicht vorgestellt.