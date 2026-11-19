Eva Krumm Evas erste Gaming-Erfahrung war Pokémon auf dem Game Boy - ein prägendes Erlebnis, das ihre Leidenschaft für Videospiele entfacht hat. Zusammen mit ihrem Großvater entdeckte sie die Regenbogenstrecke in Mario Kart auf dem SNES, ein Moment, den sie bis heute mit Gaming verbindet. Besonders angetan haben es ihr JRPGs, Otome-Games und Horror, doch auch Indie-Perlen gehören zu ihrem festen Repertoire. Abseits des Spielens verfolgt sie mit Begeisterung aktuelle Entwicklungen in der Gaming-Szene und teilt ihre Eindrücke als Chefredakteurin bei DailyGame.

Die Redragon Antonium K745 Pro ist eine mechanische Gaming-Tastatur, die mit ihrem auffälligen Design, kabelloser Verbindung und zahlreichen Anpassungsmöglichkeiten einiges zu bieten hat. Besonders interessant ist die weiß-lilafarbene Variante, die inzwischen auch mit deutschem QWERTZ-Layout erhältlich ist.

Redragon bringt erfreulicherweise immer mehr seiner Tastaturen mit deutschem Layout auf den Markt. Das finde ich richtig gut, denn die Modelle des Herstellers bieten häufig eine interessante Ausstattung und sind teilweise gar nicht mal so teuer. Mit der Antonium K745 Pro bekommen wir eine Full-Size-Tastatur, die sowohl beim Gaming als auch bei der alltäglichen Arbeit eine gute Figur machen soll.

Ein auffälliges Design mit vollständigem Layout

Die Antonium K745 Pro besitzt ein vollständiges Layout mit 108 Tasten. Neben dem normalen Tastenfeld bekommen wir also auch einen Nummernblock und zusätzliche Funktionstasten. Gerade wenn wir die Tastatur nicht ausschließlich zum Spielen verwenden, ist das durchaus praktisch.

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Optisch gefällt mir das Modell ausgesprochen gut. Die Kombination aus Weiß und Lila sieht wirklich schön aus und hebt sich von vielen anderen Gaming-Tastaturen ab. Auch die Bauform finde ich interessant. Während ich von Redragon bereits andere Modelle kennengelernt habe, die eher rund gestaltet waren. wie die Redragon EISA K768 PRO zum Beispiel, geht die Antonium K745 Pro einen kantigeren Weg. Das gefällt mir persönlich richtig gut und verleiht ihr einen etwas anderen Look. Die Beschriftung ist gut sichtbar und durch die RGB-Beleuchtung werden die Tasten zusätzlich hervorgehoben.

Mechanische Dragon-Chant-Switches

Bei der deutschen Variante kommen die Dragon-Chant-Switches zum Einsatz. Dabei handelt es sich um lineare mechanische Schalter, die sich relativ leicht herunterdrücken lassen. Das Tippgefühl ist insgesamt angenehm und ich habe daran grundsätzlich nichts auszusetzen.

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Persönlich könnte der Widerstand für meinen Geschmack allerdings etwas höher sein. Ich mag es, wenn ich beim Schreiben etwas fester auf die Tasten drücken muss. Die Dragon-Chant-Switches sind mir dagegen fast schon ein wenig zu leichtgängig. Das ist allerdings eine persönliche Vorliebe und keineswegs ein grundsätzliches Problem. Denn ich weiß durchaus, dass ein leichtes und leises Tippgefühl oft ein Hauptkaufargument sind.

Auf der Website standen mir für die deutsche Variante der Antonium K745 Pro lediglich die Dragon-Chant-Switches zur Auswahl. Wer gerne zwischen unterschiedlichen Schaltertypen entscheidet, hat hier also nicht besonders viel Spielraum.

Dafür bietet die Tastatur eine Hot-Swap-Funktion. Wir können die Switches also austauschen, ohne dafür löten zu müssen. Unterstützt werden sowohl 3-Pin- als auch 5-Pin-Schalter. Wer später doch einmal andere Switches ausprobieren möchte, kann das entsprechend nachholen.

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Auch beim inneren Aufbau hat Redragon einiges investiert. Die Tastatur besitzt einen Gasket-Aufbau und fünf schallabsorbierende Schichten. Diese sollen störende Geräusche und Resonanzen reduzieren und für ein angenehmeres Tippgefühl sorgen. Gerade bei mechanischen Tastaturen ist das eine sinnvolle Ergänzung.

Die Tastatur ist ziemlich hoch gebaut

Einen Punkt gibt es allerdings, der mir im Alltag etwas weniger gefällt: Die Antonium K745 Pro ist recht dick. Gerade im vorderen Bereich, wo wir mit unseren Händen aufliegen und beispielsweise die Leertaste bedienen, könnte sie für meinen Geschmack etwas flacher sein.

Ohne eine zusätzliche Handballenauflage finde ich die Tastatur auf Dauer nicht besonders angenehm zu nutzen. Die Hände liegen dadurch recht hoch, was beim längeren Schreiben durchaus auffällt. Eine Handballenauflage lässt sich aber natürlich einkaufen, da ich diverse schon daheim habe, habe ich sie mit meiner Handballenauflage in den letzten Wochen genutzt und da hatte ich dann keine Probleme.

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Ich kann natürlich auch nachvollziehen, warum Redragon die Tastatur so konstruiert hat. Immerhin steckt einiges an Technik im Gehäuse. Neben dem Gasket-Aufbau und den verschiedenen Dämpfungsschichten muss auch der große Akku untergebracht werden. Eine besonders flache Bauweise wäre damit vermutlich nicht ganz so einfach umzusetzen.

Drei Verbindungsmöglichkeiten und ein ausdauernder Akku

Bei den Verbindungsmöglichkeiten zeigt sich die Antonium K745 Pro erfreulich flexibel. Wir können sie klassisch über USB-C mit dem PC verbinden oder kabellos per Bluetooth und 2,4-GHz-Funk nutzen.

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Damit eignet sie sich nicht nur für einen stationären Gaming-PC, sondern lässt sich auch mit anderen Geräten verwenden. Gerade wenn wir mehrere Geräte am Schreibtisch haben, sind die unterschiedlichen Verbindungsmöglichkeiten praktisch.

Besonders gut gefällt mir allerdings der Akku. Dieser besitzt eine große Kapazität, sodass wir die Tastatur über viele Stunden hinweg nutzen können. Und das sogar mit eingeschalteter RGB-Beleuchtung. Gerade bei kabellosen Tastaturen ist das ein wichtiger Punkt, denn schließlich möchte ich nicht ständig daran denken müssen, das Gerät wieder aufzuladen.

Dass die Beleuchtung dabei nicht direkt zum großen Akkufresser wird, finde ich wirklich gelungen. Natürlich hängt die tatsächliche Laufzeit auch von der Nutzung und den gewählten Beleuchtungseinstellungen ab, aber insgesamt macht die Akkuleistung einen sehr guten Eindruck.

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RGB-Beleuchtung lässt sich einfach anpassen

Auch bei der Beleuchtung hat Redragon einiges zu bieten. Was mir hier besonders gefällt, ist die unkomplizierte Bedienung. Wir müssen nicht jedes Mal die Software öffnen, wenn wir einen anderen Beleuchtungseffekt ausprobieren möchten. Einige Einstellungen lassen sich direkt über Tastenkombinationen vornehmen.

Es gibt bereits verschiedene vorgefertigte Beleuchtungsmodi, zwischen denen wir schnell wechseln können. Wer es etwas individueller mag, kann die Effekte aber auch über die Software von Redragon anpassen.

Die Anwendung ist dabei recht übersichtlich und die Einstellungen lassen sich unkompliziert vornehmen. Wir können die Beleuchtung nach unseren eigenen Vorstellungen gestalten und auch weitere Funktionen der Tastatur konfigurieren. Dazu gehören beispielsweise die Tastenbelegung und Makros.

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Auch beim Lieferumfang hat Redragon einiges beigelegt. Neben dem USB-C-Kabel, mit dem wir die Tastatur am PC anschließen können, befinden sich auch acht Ersatz-Switches im Paket. Dazu gibt es ein praktisches Tool, mit dem wir die Tastenkappen und anschließend auch die Switches problemlos herausnehmen und austauschen können. Gerade Letzteres finde ich grandios, denn so können wir direkt selbst Hand anlegen, ohne zusätzliches Werkzeug kaufen zu müssen. Zusammen mit der Hot-Swap-Funktion ist das eine wirklich schöne Ergänzung.

Fazit zu Redragon Antonium K745 Pro

Die Redragon Antonium K745 Pro ist eine solide mechanische Tastatur, die mir vor allem optisch ausgesprochen gut gefällt. Die Kombination aus Weiß und Lila ist wirklich schön und auch die kantigere Bauform hebt sie von anderen Modellen des Herstellers ab. Dazu kommen die umfangreiche RGB-Beleuchtung, die drei Verbindungsmöglichkeiten und der ausdauernde Akku, der selbst bei eingeschalteter Beleuchtung viele Stunden durchhält.

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Einen kleinen Kritikpunkt habe ich bei der Höhe der Tastatur. Ohne zusätzliche Handballenauflage finde ich sie auf Dauer etwas unangenehm, da sie gerade im vorderen Bereich recht dick ausfällt. Auch die Auswahl der Switches könnte beim deutschen Layout größer sein. Das Tippgefühl der Dragon-Chant-Schalter ist ansonsten angenehm, auch wenn ich persönlich etwas mehr Widerstand bevorzugen würde.

Insgesamt gefällt mir die Antonium K745 Pro aber richtig gut. Besonders die Kombination aus Ausstattung, Design und deutschem QWERTZ-Layout macht sie interessant. Ich finde es schön, dass Redragon immer mehr seiner Tastaturen auch für den deutschen Markt anbietet. Wer eine auffällige mechanische Full-Size-Tastatur sucht und kein Problem damit hat, sich gegebenenfalls eine Handballenauflage dazuzukaufen, bekommt hier ein überzeugendes Gesamtpaket.

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Test-System: AMD Ryzen 5 9600X; AMD Radeon RX 7800 XT 16GB GDDR6; G.Skill DIMM 32 GB DDR5-6000; ASUS TUF GAMING B650-PLUS WIFI Motherboard