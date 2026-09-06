Redragon EISA K768 PRO im Test: Leise Gaming-Tastatur mit riesigem Akku

Eva Krumm Evas erste Gaming-Erfahrung war Pokémon auf dem Game Boy - ein prägendes Erlebnis, das ihre Leidenschaft für Videospiele entfacht hat. Zusammen mit ihrem Großvater entdeckte sie die Regenbogenstrecke in Mario Kart auf dem SNES, ein Moment, den sie bis heute mit Gaming verbindet. Besonders angetan haben es ihr JRPGs, Otome-Games und Horror, doch auch Indie-Perlen gehören zu ihrem festen Repertoire. Abseits des Spielens verfolgt sie mit Begeisterung aktuelle Entwicklungen in der Gaming-Szene und teilt ihre Eindrücke als Chefredakteurin bei DailyGame.

Redragon ist eine Marke aus dem Gaming-Bereich, die unter anderem verschiedenste Hardware für Gamer im Programm hat. Wir durften einmal die EISA K768 PRO testen, dabei handelt es sich um eine Tastatur mit 100 Tasten und unter anderem auch einem Nummern-Pad.

Vorweg sollte gesagt sein, dass es die EISA K768 PRO bisher nur als US-QWERTY-Tastatur gibt. Beim Gaming ist das irrelevant, vor allem da man Y und Z ja ganz entspannt tauschen kann. Wer aber durchaus viele deutsche Texte schreibt, muss das deutsche Tastatur-Layout ohne Probleme kennen, ansonsten dürfte man sich schwertun. Denn entsprechend gibt es keine Ü-, Ä- und Ö-Tasten und auch die Sonderzeichen sind anders angeordnet als bei einer deutschen QWERTZ-Tastatur. Redragon hat aber durchaus auch andere Tastaturen mit QWERTZ-Layout, wie zum Beispiel die Terraflare K762 Pro.

Kompaktes Design mit stattlicher Höhe

Mit einer Breite von etwas mehr als 40 cm ist die Tastatur auch recht klein. Perfekt für jene, die auf ihrem Schreibtisch Platz sparen wollen und auch einfach keine große Tastatur möchten. Einzig und allein die Dicke finde ich gewöhnungsbedürftig. Knapp 4,5 cm beträgt die Höhe und eine Handablage ist bei der Tastatur nicht dabei. Ich habe es zwar ohne versucht, bei der Höhe allerdings habe ich schlussendlich zu einer alten Handablage gegriffen, die es um Nummern entspannter gemacht hat, an der Tastatur zu arbeiten.

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Die EISA K768 PRO gibt es in zwei Designs. Wir haben die „Lilac Land“, wobei die Tastatur hier vorwiegend weiß ist, mit einigen Tasten, die in Flieder und Rosa eingefärbt sind, was mir sehr gut gefällt. In „Retro Cocoa“ bekommt ihr sie mit grau-braunen Tasten mit einigen dunkelroten Akzenten. Verbaut sind in der Tastatur die Custom Dragon Chant Switches. Die Switches sind angenehm leise, was ich bevorzuge. Da mich lautes Tastaturgeklacke immer stört, was hier nicht der Fall ist. Die Tastatur wurde entsprechend designt und auch mit fünf verschiedenen Dämmschichten ausgestattet, was noch mal dazu beiträgt, dass die Tasten so leise sind. Sie lassen sich auch einfach und entspannt drücken, man spürt eigentlich kaum Widerstand. Das muss man definitiv mögen, wobei das für mich sehr gut passt.

Der Vorteil ist, es liegen insgesamt 10 Ersatzswitches dabei, die man dank des mitgelieferten Werkzeugs entspannt tauschen kann, wenn man es möchte. Des Weiteren ist die Platine der Tastatur mit 3-Pin- als auch 5-Pin-Switches ausgestattet, was sie mit vielen anderen Switches anderer Marken kompatibel macht.

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Drei Verbindungsmöglichkeiten und großer Akku

Angeschlossen wird die Tastatur auf drei Weisen. Entweder per Kabel, per Bluetooth oder kabellos mit geringer Latenz (2,4 GHz). Was man nutzt, bleibt einem also selber überlassen. Per FN + ALT kann man jederzeit die Akkuladung checken, doch mit dem 8000-mAh-Akku hält die Tastatur selbst bei voller Beleuchtung sehr lange durch. Das ist vermutlich auch der Grund, warum die Tastatur so dick ist.

Die Beleuchtung kann man im Übrigen ganz entspannt über die Tastatur wechseln, allerdings bietet die Marke auch eine Software. Allerdings fand ich jetzt nicht, dass man sie unbedingt braucht. Denn es gibt insgesamt 15 vorgefertigte Leuchteffekte, wobei man aber auch mit etwas Zeit und Lust eigene erstellen kann. Durch das Rädchen oben kann man auch in den Beleuchtungsmodus wechseln und dort die Helligkeit genauer einstellen. Ansonsten dient es, wie man es so von anderen Tastaturen kennt, überwiegend der Tonlautstärke.

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Auch für Mac-Nutzer interessant

Wer einen Mac hat, für den könnten Tastaturen von Redragon auch im Allgemeinen interessant sein. Denn viele der Tastaturen können zwischen einem Windows- und einem Mac-Modus switchen. Daher sind die wichtigsten Tasten auch mit den typischen Mac-Bezeichnungen versehen, falls man sie an einem Mac nutzen möchte. Ich habe sie an mein Arbeits-MacBook angeschlossen und das ging eigentlich ohne Probleme.

Mit knapp 80 Euro hält sich der Preis auch vollkommen im Rahmen und ist damit durchaus für viele Gamer geeignet, wer aber im Bereich E-Sport tätig ist, sollte aber eventuell zu schnelleren Alternativen greifen.

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Fazit zur Redragon EISA K768 PRO

Die Redragon EISA K768 PRO ist eine kompakte Gaming-Tastatur, die mir vor allem durch ihre angenehm leisen Custom Dragon Chant Switches und die verschiedenen Verbindungsmöglichkeiten gefallen hat. Die fünf Dämmschichten tragen zusätzlich dazu bei, dass das Tastaturgeklacke angenehm leise bleibt. Auch die Möglichkeit, die Switches auszutauschen, sowie die zehn mitgelieferten Ersatzswitches sind klare Pluspunkte.

Mit Kabel, Bluetooth und 2,4 GHz ist man bei der Verbindung flexibel und der große 8000-mAh-Akku sorgt dafür, dass die Tastatur auch bei eingeschalteter Beleuchtung lange durchhält. Die Höhe von knapp 4,5 cm ist allerdings gewöhnungsbedürftig und eine Handablage hätte ich mir hier definitiv gewünscht.

Der größte Kritikpunkt für deutsche Nutzer bleibt das fehlende QWERTZ-Layout. Wer die Tastatur überwiegend zum Gaming verwendet oder das deutsche Tastatur-Layout auswendig kennt, dürfte damit weniger Probleme haben. Insgesamt bietet die Redragon EISA K768 PRO aber eine gelungene Ausstattung und eignet sich dank des zusätzlichen Mac-Modus nicht nur für Windows-Nutzer.

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