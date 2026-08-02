Razer Huntsman V3 Pro 8KHz im Test: Schnell, leise und erstaunlich flexibel

Eva Krumm Evas erste Gaming-Erfahrung war Pokémon auf dem Game Boy - ein prägendes Erlebnis, das ihre Leidenschaft für Videospiele entfacht hat. Zusammen mit ihrem Großvater entdeckte sie die Regenbogenstrecke in Mario Kart auf dem SNES, ein Moment, den sie bis heute mit Gaming verbindet. Besonders angetan haben es ihr JRPGs, Otome-Games und Horror, doch auch Indie-Perlen gehören zu ihrem festen Repertoire. Abseits des Spielens verfolgt sie mit Begeisterung aktuelle Entwicklungen in der Gaming-Szene und teilt ihre Eindrücke als Chefredakteurin bei DailyGame.

Die Razer Huntsman V3 Pro 8KHz ist eine Gaming-Tastatur aus dem höheren Preissegment der gleichnamigen Marke Razer. Razer dürfte vielen Gamern ein Begriff sein, da das Unternehmen bereits seit vielen Jahren Tastaturen, Mäuse und dergleichen auf den Markt bringt, immer mit dem Fokus auf Gamer.

Die Huntsman V3 Pro 8KHz gehört zu Razers E-Sports-Tastaturen. Im Lieferumfang befinden sich eine Handballenauflage und ein USB-Kabel, da die Tastatur nicht kabellos ist. Das muss einem natürlich bewusst sein. Mich persönlich stört das nicht, da ich bisher eigentlich immer nur kabelgebundene Tastaturen verwendet habe.

Die Razer Huntsman V3 Pro 8KHz gibt es in zwei Versionen: mit und ohne Ziffernblock. Ich habe die Variante mit Nummernblock bekommen, worüber ich sehr dankbar bin, da ich diesen deutlich häufiger nutze als die Zahlenreihe über den Buchstabentasten. Das ist allerdings reine Präferenz und Gewohnheit. Die Version ohne Nummernblock kostet dafür rund 30 Euro weniger.

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Die Tastatur besteht aus Metall und besitzt die typische gebürstete Oberfläche, die man von der Huntsman-Reihe kennt. Die Handballenauflage ist aus Kunstleder und hat ein paar Tage Eingewöhnung gebraucht, da ich zuvor eine Gelauflage verwendet habe. Mittlerweile finde ich sie völlig in Ordnung, allerdings werde ich wohl einfach kein großer Fan von Handballenauflagen aus Kunstleder.

Die Auflage wird magnetisch an der Tastatur befestigt. Der Magnet ist nicht besonders stark, aber ausreichend. Da ich meine Tastatur kaum bewege, hat mich das nicht gestört. Gamer, die ihre Tastatur häufiger verrücken, könnten sich allerdings daran stören, dass sie die Auflage jedes Mal wieder zurechtrücken müssen.

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Analoge Switches mit vielen Anpassungsmöglichkeiten

Verbaut sind in der Tastatur Razers hauseigene analoge optische Switches der zweiten Generation und hier wurde es für mich spannend. Ich mag leise Tastaturen. Zuvor hatte ich eine mit Cherry Brown Switches, die bereits angenehm leise war. Doch die Huntsman V3 Pro 8KHz beweist deutlich, dass es noch leiser geht. Beim Spielen, Tippen und Arbeiten ist die Tastatur wirklich angenehm leise.

Zudem benötigt es nicht viel Kraft, um die Tasten zu betätigen. Das Schöne ist außerdem, dass man in Razer Synapse – einer der Softwarelösungen von Razer – die Auslösepunkte anpassen kann. Und zwar entweder für alle Tasten gleichzeitig oder für jede einzelne individuell. Die Range liegt dabei zwischen 0,1 und 4,0 mm. Ich habe mit etwa 2,1 mm ungefähr die goldene Mitte gewählt, da ich sie nicht ganz so empfindlich brauche.

Es gibt aber auch noch die Rapid-Trigger-Funktion. Hier löst die Taste abhängig von der Bewegungsrichtung aus. Die Auslösepunkte können dabei zwischen 0,1 und 1,0 mm eingestellt werden. Für Quick-Time-Events könnte das durchaus hilfreich sein.

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Insgesamt lässt sich die Tastatur sehr individuell konfigurieren. Man kann fünf Profile anlegen und diese anschließend ganz bequem über die FN-Taste wechseln. Das lohnt sich für verschiedene Spiele oder – in meinem Fall – wenn die Tastatur auch zum Arbeiten genutzt wird. So kann ich mir ein Profil für Gaming und eines für die Arbeit anlegen und bequem zwischen beiden wechseln.

Snap Tap und umfangreiche Software

Razer Synapse bietet natürlich noch viele weitere Anpassungsmöglichkeiten. Zum Beispiel kann man Snap Tap aktivieren. Dabei priorisiert die Tastatur deine aktuelle Eingabe, ohne dass du die zuvor gedrückte Taste loslassen musst. Ich meine damit nicht Tastenkombinationen wie Strg + C.

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Sondern wenn man im Spiel gleichzeitig A und D drückt, bleibt der Charakter normalerweise stehen, weil die Tastatur nicht weiß, welche Eingabe Vorrang hat. Mit Snap Tap erkennt die Tastatur jedoch, dass du zuerst A und anschließend D gedrückt hast. Obwohl A weiterhin gehalten wird, bewegt sich der Charakter nach rechts. Lässt du D wieder los, läuft der Charakter sofort wieder nach links, ohne kurz stehen zu bleiben. Und auf welche Tasten Snap Tap angewendet wird, lässt sich individuell einstellen.

Es gibt noch viele weitere Funktionen, mit denen man sein Profil individualisieren kann. Auch die Beleuchtung lässt sich individuell anpassen und die Effekte können sogar kombiniert werden. Ehrlich gesagt hatte ich beim Einstellen ziemlich viel Spaß – solche LED-Spielereien begeistern mich durchaus.

Allerdings finde ich es schade, dass die Sonderzeichen auf der Tastatur nicht beleuchtet werden. Ich nutze PCs seit meiner Jugend, kann mir aber einige Sonderzeichen einfach nicht merken. Im Dunkeln kann man sie auf den Tasten kaum erkennen. Entweder müsste Razer hier mit mehr Farbkontrast arbeiten oder idealerweise auch die Sonderzeichen beleuchten. Das hat mir einfach gefehlt.

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Kleine Schwächen bei den Zusatztasten

Des Weiteren besitzt die Tastatur drei Zusatztasten neben dem Lautstärkerad, die ebenfalls individuell belegt werden können. Standardmäßig sind sie bereits mit Funktionen wie der Xbox Game Bar oder Wiedergabe und Pause belegt.

Hier kommt allerdings der Punkt, der mich irritiert hat. Diese drei Tasten wären ideal dafür, häufig genutzte Funktionen zu hinterlegen, die standardmäßig nicht vergeben sind. Dank Synapse lassen sich inzwischen sogar KI-Funktionen auf Tasten legen – allerdings nur auf normale Tasten, nicht auf die drei Zusatztasten.

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Und genau hier frage ich mich: Warum? Ich kann die KI-Funktion auf F1 legen und anschließend F1 auf eine der Zusatztasten umlegen, aber ich kann die KI-Funktion nicht direkt auf eine dieser Tasten legen. Dabei wären sie doch perfekt dafür. Ich lasse meine Texte gerne noch einmal schnell von einer KI Korrektur lesen, möchte dafür aber keine F-Taste opfern, weil ich diese anderweitig benötige. Das ist für mich einfach nicht nachvollziehbar. Und gerne dürfte das Visual der Tastatur auch etwas größer sein. Einzelne Tasten so auswählen war schon etwas anstrengend.

Fazit zu Razer Huntsman V3 Pro 8KHz

Insgesamt bin ich mit der Razer Huntsman V3 Pro 8KHz sehr zufrieden. Die Verarbeitung ist hochwertig, die analogen optischen Switches überzeugen durch ihr leises Tippgefühl und die zahlreichen Einstellungsmöglichkeiten über Razer Synapse bieten jede Menge Freiraum für individuelle Anpassungen. Kleinere Kritikpunkte wie die nicht beleuchteten Sonderzeichen oder die eingeschränkte Belegung der Zusatztasten trüben den Gesamteindruck zwar etwas, ändern aber nichts daran, dass Razer hier eine sehr starke Gaming-Tastatur abliefert. Vor allem Spieler, die Wert auf präzise Eingaben, umfangreiche Individualisierung und eine hochwertige Verarbeitung legen, bekommen hier ein rundes Gesamtpaket.

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