Razer Gigantus V2 Pro im Test: Dieses Mauspad kostet 60 Euro, aber warum?

Markus Bauer Markus spielt Videospiele, seit er denken kann, und schreibt seit über 25 Jahren über Gaming. Am PC liebt er Ego-Shooter und Echtzeit-Strategie, auf Konsolen vor allem Action-Adventures und Rennspiele. Mit seinen Kindern zockt er auch gerne Minecraft und Rocket League. Seit Jahrzehnten baut Markus seine PCs selbst – immer mit Blick auf das beste Preis-Leistungs-Verhältnis. Sein aktueller PC: ein Big Tower, damit auch moderne Grafikkarten bequem Platz finden.

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Das Wichtigste in Kürze

Fünf Oberflächen von maximaler Kontrolle bis maximaler Geschwindigkeit

Große Fläche und hochwertige Verarbeitung für kompetitives Gaming

Rund 60 Euro sind allerdings eine echte Ansage für ein Mauspad

Ein Mauspad für rund 60 Euro? Damit bewegt sich das Razer Gigantus V2 Pro bereits in einer Preisregion, in der man sich durchaus fragen darf, was daran eigentlich so besonders sein soll.

Die Antwort liefert Razer vor allem mit einem ungewöhnlichen Konzept. Statt einer Oberfläche für alle gibt es das Gigantus V2 Pro in fünf verschiedenen Speed-Ratings. Du kannst damit selbst entscheiden, ob du maximale Kontrolle oder möglichst wenig Widerstand möchtest.

Fünf Varianten für unterschiedliche Spielstile

Die Abstufungen reichen von Max Control, Control, Balance und Speed bis Max Speed. Max Control bietet besonders viel Reibung und soll dadurch bei kleinen Korrekturen und kontrollierten Flicks helfen. Am anderen Ende liegt Max Speed, bei dem die Maus möglichst leicht über die Oberfläche gleitet.

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Dazwischen liegen drei Abstufungen, wodurch sich das Mauspad ziemlich genau an den eigenen Spielstil anpassen lässt. Razer kombiniert dafür unterschiedliche Gewebe mit jeweils abgestimmtem GlideCore Foam. Selbst die Festigkeit des Schaumstoffs unterscheidet sich abhängig von der gewählten Variante.

Das ist vor allem für kompetitive Spieler interessant. Wer viele Shooter spielt, hat häufig ziemlich genaue Vorstellungen davon, wie schnell sich eine Maus bewegen und wie stark sie beim Stoppen gebremst werden soll.

Viel Platz für niedrige Sensitivität

Mit 500 x 480 Millimetern fällt das Gigantus V2 Pro ordentlich groß aus. Dazu kommt eine Dicke von vier Millimetern. Gerade bei niedriger Maus-Sensitivität ist die große Fläche angenehm. Weite Bewegungen mit dem Arm funktionieren problemlos, ohne dass du ständig am Rand des Mauspads landest.

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Die Stoffoberfläche wurde für moderne optische Sensoren optimiert. Laut Razer soll die Mikrotextur ein möglichst gleichmäßiges Tracking in verschiedene Bewegungsrichtungen ermöglichen. Im Alltag macht genau diese Kombination den Unterschied. Die Maus bewegt sich kontrolliert und vorhersehbar, gleichzeitig kannst du über die gewählte Variante bestimmen, wie viel Widerstand du überhaupt möchtest.

Gute Verarbeitung ohne störende Kanten

Auch bei der Verarbeitung gibt es wenig zu kritisieren. Die Ränder sind flach vernäht. Dadurch soll das Material langfristig weniger ausfransen und die Kante beim Auflegen des Handgelenks möglichst wenig stören.

Das Mauspad kann außerdem eingerollt werden und – ganz wichtig – seine ursprüngliche Form behalten. Das ist besonders praktisch, wenn du es zu einer LAN-Party oder einem Turnier mitnehmen möchtest. Damit merkt man durchaus, welche Zielgruppe Razer mit dem Gigantus V2 Pro erreichen möchte.

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60 Euro bleiben noch immer 60 Euro…

Das eigentliche Problem des Gigantus V2 Pro ist nicht die Qualität. Es ist der Preis. Razer verlangt aktuell 59,99 Euro für die schwarzen Standardvarianten. Für ambitionierte eSportler kann sich das lohnen. Wer eine bestimmte Kombination aus Geschwindigkeit, Kontrolle und Untergrundfestigkeit sucht, bekommt hier deutlich mehr Auswahl als bei einem gewöhnlichen Mauspad.

Für den durchschnittlichen Gamer dürfte der Unterschied allerdings schwerer zu rechtfertigen sein. Denn am Ende bleiben knapp 60 Euro ziemlich viel Geld für ein Stoff-Mauspad.

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Fazit zum Razer Gigantus V2 Pro: Starkes eSport-Mauspad mit stolzem Preis

Das Razer Gigantus V2 Pro macht technisch sehr viel richtig. Die fünf unterschiedlichen Speed-Ratings sind mehr als nur Marketing. Zusammen mit den verschiedenen Oberflächen und dem angepassten „GlideCore Foam“ kannst du das Mauspad ziemlich genau auf deinen Spielstil abstimmen.

Dazu kommen eine große Fläche, sauber vernähte Kanten und eine hochwertige Verarbeitung. Gerade für kompetitive Shooter und eSport ist das ein überzeugendes Gesamtpaket.

59,99 Euro* für ein Mauspad (Link zu Amazon.de) sind viel, auch wenn Material und Verarbeitung überzeugen. Wer einfach nur ein gutes Mauspad für gelegentliches Gaming sucht, bekommt deutlich günstigere Alternativen. Wenn du dagegen gezielt nach einer hochwertigen Unterlage für kompetitives Gaming suchst und genau weißt, ob du mehr Speed oder Kontrolle möchtest, gehört das Gigantus V2 Pro zu den interessanteren Modellen.

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Fragen & Antworten Diese Fragen wurden geklärt

Ist das Razer Gigantus V2 Pro gut für Gaming? Ja. Das Mauspad wurde speziell für präzise Mausbewegungen entwickelt und eignet sich besonders für schnelle Shooter und kompetitives Gaming.

Welche Speed-Ratings gibt es beim Razer Gigantus V2 Pro? Razer bietet fünf Varianten an: Max Control, Control, Balance, Speed und Max Speed. Dadurch kannst du die Oberfläche passend zu deinem Spielstil auswählen.

Wie groß ist das Razer Gigantus V2 Pro? Das Mauspad misst rund 500 x 480 Millimeter und ist vier Millimeter dick. Damit bietet es auch bei niedriger Maus-Sensitivität ausreichend Platz.

Was ist GlideCore Foam? GlideCore Foam ist der von Razer verwendete Schaumstoff unter der Oberfläche. Seine Abstimmung unterscheidet sich je nach Speed-Rating und beeinflusst damit Kontrolle, Geschwindigkeit und das Gefühl bei Mausbewegungen.

Ist das Razer Gigantus V2 Pro sein Geld wert? Für ambitionierte und kompetitive Gamer kann sich der Preis lohnen. Wer einfach nur ein solides Mauspad für normales Gaming benötigt, findet allerdings deutlich günstigere Alternativen.

Test-System: AMD Ryzen 9 9950X3D; 64GB Dominator RAM DDR5-6000; AMD Radeon RX 7900 XTX 24GB DDR6; Gespeichert auf NVMe M.2. Corsair MP600 PRO XT; ASUS ROG STRIX X670E-F GAMING Motherboard