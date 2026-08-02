Razer Wrist Rest Pro im Test: Die beste Handballenauflage für Gamer?

René Nikel Seit Dino Wars oder North & South am Amiga hat sich in der Spieleindustrie so einiges verändert, meine Leidenschaft für Videospiele allerdings nicht. Bereits mit fünf Jahren hatte ich zum ersten Mal einen Joystick in der Hand und seit diesem Moment war die virtuelle Welt wie ein zweites Zuhause für mich. Ich finde so ziemlich jedes Genre interessant, selbst wenn es sich nur um einen kleinen Indie Titel handelt. Die aktuellste Nintendo Konsole und ein leistungsstarker PC gehören bei mir zur Grundausstattung. Seit mittlerweile fast zehn Jahren verbinde ich meine Begeisterung für Videospiele außerdem mit dem Gaming Journalismus.

Die Handballenauflage Razer Wrist Rest Pro verspricht ein angenehmes Schreibgefühl sowie eine weiche, ergonomische Ablage für die Handballen. Außerdem hat sie ein Kühlgel integriert, welches die Handballen an heißen Sommertagen angenehm kühl halten soll. Ob das Wrist Rest Pro wirklich überzeugen kann und der Preis von rund 50 Euro gerechtfertigt ist, erfahrt ihr jetzt im Test.

Der Lieferumfang

Wie von Razer gewohnt, ist die Verpackung Razer-typisch hochwertig und vom Look speziell für Gamer ausgelegt. In der Verpackung befinden sich das Wrist Rest Pro und ein paar Sticker. Mehr befindet sich allerdings nicht im Lieferumfang, was bei einer Handballenauflage aber völlig ausreichend ist.

Die Handballenauflage wirkt im ersten Moment sehr gut gepolstert und der Stoff fühlt sich sehr geschmeidig an. Auf der Rückseite befindet sich eine gummierte Oberfläche, damit die Handballenauflage auch nicht verrutschen kann. Im Gegensatz zu beispielsweise dem CHERRY Palmrest Ergo ist das Wrist Rest Pro schwerer und ein wenig kürzer.

Das Kühlgel

Razer hat die Handballenauflage großzügig gepolstert, was im Gegensatz zu ein paar Konkurrenzprodukten wirklich angenehm ausfällt. Laut Razer ist der Stoff so konzipiert, dass dieser Wärme ableitet und so das Kühlgel im Inneren noch zusätzlich unterstützt.

Ein kleiner Test mit einer Temperaturpistole zeigt, dass das Kühlgel im Inneren tatsächlich einen messbaren Unterschied ergibt. Es lässt sich sagen, dass die Handballenauflage um ca. 1 Grad kühler ist als die Umgebungstemperatur. Ob dieser messbare Unterschied aber auch im Alltag spürbar ist, erfahrt ihr im nächsten Abschnitt.

Razer Wrist Rest Pro im Alltag

Die Handballenauflage macht sich im Alltag wirklich positiv bemerkbar. Bei Schreibarbeiten ist die Wrist Rest Pro sehr angenehm und durch die hohe Polsterung spürt man auch den Untergrund nicht. Was mich bei dem CHERRY Palmrest Ergo doch sehr gestört hat.

Der Stoff fühlt sich gut an und beim längeren Arbeiten fällt der Unterschied zu einer Handballenauflage mit Kunstleder deutlich angenehmer aus. Auch wenn der messbare Unterschied durch das Kühlgel nur rund 1 Grad beträgt, fühlt sich die Auflage auf den Handballen an heißen Tagen wirklich gut an. Natürlich kann man den Kühleffekt nicht mit dem eines Kühlpacks vergleichen und wenn man die Handballen länger auf derselben Stelle lässt, wird auch das Wrist Rest Pro etwas wärmer. Aber insgesamt macht das Kühlgel doch einen deutlichen Unterschied zu normalen Handballenauflagen und ist sehr angenehm. Durch das Gewicht und die gummierte Unterseite ist die Handballenauflage bei mir auch nie verrutscht.

Auch beim Gaming konnte die Wrist Rest Pro überzeugen. Während meines Tests mit Spielen wie Cyberpunk 2077, Call of Duty, Diablo, Baldur’s Gate oder Metro blieb die Handauflage selbst nach mehreren Stunden komfortabel und entlastete die Handgelenke spürbar.

Wenn es sich um die Reinigung handelt, so lassen sich Fingerabdrücke und Staub mit einem Mikrofasertuch problemlos entfernen.

Alles in allem lässt sich sagen, dass das Razer Wrist Rest Pro gut verarbeitet ist und sich im Alltag als ein wahrer Gamechanger herausstellt.

Nicht für jede Tastatur geeignet

Ich habe ja schon im Punkt Lieferumfang geschrieben, dass das Razer Wrist Rest Pro etwas kürzer als Konkurrenzprodukte ist. Das fällt auch bei Tastaturen mit extra Makro-Tasten auf der Seite auf. Denn die Ablage ist dann etwas kürzer als die Tastatur. Zu der Länge beispielsweise der Razer BlackWidow V4 Low-Profile HyperSpeed oder der CHERRY MX 3.0S Wireless passt das Razer Wrist Rest Pro aber perfekt und man könnte fast denken, die Handballenauflage gehört zur Tastatur. Durch das Razer-Zeichen und den hochwertig aussehenden Stoffbezug passt die Handballenauflage aber natürlich perfekt zu verschiedenen Tastaturen von Razer.

Mein Fazit

Was ist nun mein endgültiges Fazit? Das Razer Wrist Rest Pro stellt sich als perfekter Begleiter im Alltag heraus. Es lässt die meisten Konkurrenzprodukte hinter sich und leistet sich nur wenige Schwächen. Die Handballenauflage ist zwar klar für Full-Size-Tastaturen konzipiert, fällt bei Modellen mit zusätzlichen Makro-Tasten auf der linken Seite jedoch etwas kürzer aus. Außerdem wären ein paar Magnete an der Vorderseite eine schöne Ergänzung gewesen, um die Handballenauflage direkt an der Tastatur zu befestigen. Das sind allerdings Kritikpunkte auf sehr hohem Niveau. Auch ohne Magnete verrutscht die Handballenauflage dank ihres Gewichts, der gummierten Unterseite und des durchdachten Designs im Alltag kein Stück.

Ich habe lange nach einer Handballenauflage wie dem Razer Wrist Rest Pro gesucht und zuvor viele andere Modelle ausprobiert. Wirklich zufrieden war ich mit keiner davon. Das Wrist Rest Pro möchte ich inzwischen nicht mehr missen. Der Preis von rund 50 Euro ist für meinen Geschmack aber einfach zu hoch angesetzt. Trotzdem muss ich zugeben, dass die Handballenauflage von guter Qualität ist. Sucht ihr eine hochwertige Auflage, kann ich euch nur raten, euch die Razer Wrist Rest Pro einmal genauer anzusehen.

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