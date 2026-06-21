LEAK Diablo 4: Lord of Hatred für Nintendo Switch 2 eingestuft
Blizzard hat noch nichts angekündigt. Doch ein neuer Eintrag macht eine Switch 2-Version von Diablo 4 plötzlich deutlich wahrscheinlicher.
Markus Bauer Markus spielt Videospiele, seit er denken kann, und schreibt seit über 25 Jahren über Gaming. Am PC liebt er Ego-Shooter und Echtzeit-Strategie, auf Konsolen vor allem Action-Adventures und Rennspiele. Mit seinen Kindern zockt er auch gerne Minecraft und Rocket League. Seit Jahrzehnten baut Markus seine PCs selbst – immer mit Blick auf das beste Preis-Leistungs-Verhältnis. Sein aktueller PC: ein Big Tower, damit auch moderne Grafikkarten bequem Platz finden.
Diablo 4 könnte bald auf der Nintendo Switch 2 landen. Ein neuer Eintrag bei der taiwanischen Altersfreigabe sorgt gerade für frische Spekulationen. Dort ist offenbar Diablo 4: Lord of Hatred für für die Nintendo-Konsole aufgetaucht. Eine offizielle Ankündigung von Blizzard oder Nintendo gibt es bisher aber nicht.
Der Hinweis ist trotzdem spannend. Altersfreigaben erscheinen oft erst dann, wenn ein Spiel oder eine Version intern bereits weit genug vorbereitet ist. Sie sind keine Garantie für eine baldige Veröffentlichung, aber deutlich mehr als ein normales Gerücht. Besonders auffällig: Es geht nicht nur um das Hauptspiel, sondern konkret um die Erweiterung Lord of Hatred.
Nicht der erste Hinweis auf Diablo 4 für Nintendo
Ganz neu ist die Spur nicht. Bereits Anfang 2025 gab es Berichte, dass eine Diablo 4-Version für die Nintendo Switch 2 in Arbeit ist.
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Jetzt wirkt die Sache etwas konkreter. Laut Nintendo Everything wurde diesmal eine Nintendo Switch 2-Version in Taiwan entdeckt (via gamerating.org.tw). Technisch soll der Eintrag bereits Ende April entstanden sein, wurde aber offenbar erst jetzt öffentlich bemerkt oder zugänglich. Einen ähnlichen Eintrag gibt es übrigens bereits in Indonesien, ebenfalls laut „Nintendo Everything“.
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Warum Diablo 4 gut zur Switch 2 passen würde
Ich finde den Port ziemlich logisch. Diablo 3 funktionierte auf der ersten Switch hervorragend, gerade weil das Spiel perfekt zum mobilen Spielen passte. Kurze Sessions, Loot, Dungeons, Koop und Fortschritt in kleinen Häppchen: Das passt zu Nintendo-Hardware.
Diablo 4 ist technisch deutlich anspruchsvoller, aber die Switch 2 dürfte genau solche Ports ermöglichen, die auf der alten Switch schwierig gewesen wären. Für Blizzard wäre das eine neue große Zielgruppe. Für Nintendo wäre es ein starkes Signal, dass mehr große Third-Party-Spiele auf die neue Plattform kommen. Dazu kommt: Lord of Hatred ist laut Blizzard die aktuelle Erweiterung und erweitert Diablo 4 unter anderem mit neuer Kampagne, neuen Klassen und überarbeitetem Endgame. Blizzard beschreibt die Erweiterung als neuen Kampf gegen Mephisto und nennt unter anderem Paladin und Warlock als neue Klassen.
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Der neue Taiwan-Eintrag ist keine offizielle Ankündigung, aber ein starkes Indiz. Nach dem früheren Hinweis aus Indonesien sieht es immer mehr danach aus, dass Diablo 4 tatsächlich für die Nintendo Switch 2 vorbereitet wird. Jetzt fehlt eigentlich nur noch die offizielle Bestätigung. Und die könnte schneller kommen, als viele erwartet haben.
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