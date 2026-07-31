Tim Rantzau Tim ist seit seiner Kindheit leidenschaftlicher Nintendo-Fan und hat seine Begeisterung für Spiele mit einem Studium in Game Design vertieft. Beruflich arbeitet er an der Konzeption von Videospielen und kennt dadurch die Branche nicht nur von außen, sondern auch von innen. Seine größte Leidenschaft gilt jedoch dem Spiele-Journalismus, in dem er Trends einordnet, Hintergründe erklärt und mit viel Erfahrung über neue Entwicklungen berichtet.

Mit Grand Theft Auto 6 erscheint am 19. November 2026 eines der größten Spiele der vergangenen Jahre. Viele Publisher meiden bereits den Zeitraum rund um den Release, um nicht mit dem Open-World-Hit von Rockstar Games konkurrieren zu müssen. Ein neues Gerücht legt nun jedoch nahe, dass Nintendo einen anderen Weg einschlagen könnte – und das The Legend of Zelda: Ocarina of Time Remake möglicherweise ganz bewusst in derselben Zeit veröffentlichen will.

Neue amiibo sorgen für Spekulationen

Auslöser der aktuellen Diskussion sind neue Händlerlistungen für zwei bislang unangekündigte amiibo zum Zelda-Remake. Solche Figuren erscheinen bei Nintendo in der Regel zeitgleich mit dem jeweiligen Spiel. Da die Listungen bereits aufgetaucht sind, vermuten Fans, dass der Release des Remakes näher sein könnte als bislang angenommen.

Nintendo selbst hat bislang lediglich bestätigt, dass das Remake 2026 für die Nintendo Switch 2 erscheinen soll. Einen konkreten Veröffentlichungstermin gibt es bislang jedoch nicht.

Ein Release im November?

Sollte sich das Gerücht bewahrheiten, könnte das Ocarina of Time Remake im November erscheinen – und damit nur wenige Tage vor oder nach GTA 6.

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Auf den ersten Blick erscheint das riskant. Rockstar dürfte mit seinem Open-World-Abenteuer einen Großteil der Aufmerksamkeit auf sich ziehen. Dennoch argumentieren viele Beobachter, dass sich beide Spiele an unterschiedliche Zielgruppen richten. Während GTA 6 vor allem Fans realistischer Open-World-Action anspricht, steht Zelda traditionell für ein familienfreundliches Action-Adventure mit Rätseln und Erkundung.

Genau deshalb könnte Nintendo weniger Sorge vor direkter Konkurrenz haben als andere Publisher.

Nintendo hat bereits Selbstvertrauen gezeigt

Dass Nintendo große Eigenproduktionen auch in stark umkämpften Zeiträumen veröffentlicht, wäre keine Premiere. Das Unternehmen verlässt sich seit Jahren auf die Stärke seiner bekanntesten Marken und konnte damit immer wieder große Verkaufserfolge erzielen.

Ein Remake von The Legend of Zelda: Ocarina of Time zählt zweifellos zu den prestigeträchtigsten Projekten des Unternehmens. Der Nintendo-64-Klassiker gilt bis heute als eines der einflussreichsten Videospiele aller Zeiten und genießt bei Fans einen legendären Ruf.

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