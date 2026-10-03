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Nintendo Switch Update 23.0.1 behebt nervigen Fehler bei Spielen

i Nintendo Switch Update 23.0.1 behebt nervigen Fehler bei Spielen
Artikel von Markus Bauer +
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Nintendo hat das System-Update 23.0.1 für Nintendo Switch und Switch 2 veröffentlicht. Die neue Firmware korrigiert einen Fehler aus Version 23.0.0, durch den Spiele gelegentlich ungewöhnlich lange zum Starten, Pausieren oder Beenden benötigten. Weitere Neuerungen nennt Nintendo diesmal nicht. Das große Update 23.0.0 hatte zuvor unter anderem VRR im TV-Modus der Switch 2 eingeführt. Version 23.0.1 wird bei bestehender Internetverbindung normalerweise automatisch heruntergeladen und kann alternativ über die Systemeinstellungen installiert werden.

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