Nintendo Switch Update 23.0.1 behebt nervigen Fehler bei Spielen

Markus Bauer Markus spielt Videospiele, seit er denken kann, und schreibt seit über 25 Jahren über Gaming. Am PC liebt er Ego-Shooter und Echtzeit-Strategie, auf Konsolen vor allem Action-Adventures und Rennspiele. Mit seinen Kindern zockt er auch gerne Minecraft und Rocket League. Seit Jahrzehnten baut Markus seine PCs selbst – immer mit Blick auf das beste Preis-Leistungs-Verhältnis. Sein aktueller PC: ein Big Tower, damit auch moderne Grafikkarten bequem Platz finden.

Nintendo hat das System-Update 23.0.1 für Nintendo Switch und Switch 2 veröffentlicht. Die neue Firmware korrigiert einen Fehler aus Version 23.0.0, durch den Spiele gelegentlich ungewöhnlich lange zum Starten, Pausieren oder Beenden benötigten. Weitere Neuerungen nennt Nintendo diesmal nicht. Das große Update 23.0.0 hatte zuvor unter anderem VRR im TV-Modus der Switch 2 eingeführt. Version 23.0.1 wird bei bestehender Internetverbindung normalerweise automatisch heruntergeladen und kann alternativ über die Systemeinstellungen installiert werden.