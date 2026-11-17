Markus Bauer Markus spielt Videospiele, seit er denken kann, und schreibt seit über 25 Jahren über Gaming. Am PC liebt er Ego-Shooter und Echtzeit-Strategie, auf Konsolen vor allem Action-Adventures und Rennspiele. Mit seinen Kindern zockt er auch gerne Minecraft und Rocket League. Seit Jahrzehnten baut Markus seine PCs selbst – immer mit Blick auf das beste Preis-Leistungs-Verhältnis. Sein aktueller PC: ein Big Tower, damit auch moderne Grafikkarten bequem Platz finden.

Nur zwei Tage vor dem Start von GTA 6 baut Take-Two Stellen bei Firaxis Games ab. Gegenüber GameDeveloper.com bestätigt 2K eine Umstrukturierung des Studios hinter Civilization und XCOM. Firaxis soll sich künftig wieder stärker auf seine Kernkompetenz Strategiespiele konzentrieren. Wie viele Mitarbeiter gehen müssen, ist unbekannt. Gleichzeitig verlässt Studioleiterin Heather Hazen das Unternehmen. Zuletzt entwickelte Firaxis Sid Meier’s Civilization VII.