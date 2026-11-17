Klaus Kainz Ein freiberuflicher Schreiber für Chronik-Themen, manchmal auch Kultur. Vor allem aber ist er faszinierter Zocker seit mehreren Jahrzehnten. Denn Resident Evil ist intensiver als jeder Horrorfilm, Bloodborne oder Metroid Prime immersiver als jeder Fantasy-Roman - und Dampf ablassen geht kaum besser als mit Streets of Rage oder Ninja Gaiden.

In Taiwan stehen die kunterbunten Pikmin von Nintendo plötzlich in der Kritik. Auf der westpazifischen Insel haben die ulkigen Maskottchen nämlich für politischen Zündstoff gesorgt. Vor fünf Jahren ging mit Pikmin Bloom auf Smartphones ein Spin-off an den Start, das in die Fußstapfen von Pokémon GO treten sollte. Ähnlich wie die Vorlage basiert der Titel auf einem Schrittzähler und GPS-Daten, die das Spielfeld generieren.

Warum nun die Aufregung? Bei einem Jubiläumsevent soll Taiwan in Pikmin Bloom dabei als Teil Chinas bezeichnet worden sein (via 4gamers). Damit gerät das Spiel in einen der heikelsten geopolitischen Konflikte der Gegenwart. China erkennt Taiwan nicht als eigenständiges Land an, weshalb Experten seit Jahren vor einer chinesischen Invasion warnen. In einer chinesischen Sprachversion von Pikmin Bloom sei das Land als „China Taiwan Region“ bezeichnet worden. An anderen Stellen sei mehrfach „China Taiwan“ zu lesen.

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Während Pikmin Bloom hierzulande kaum Hype erzeugen konnte, erfreut sich der Titel in Taiwan großer Beliebtheit. Ganze 52 Prozent des Gesamtumsatzes von Pikmin Bloom sollen allein aus Taiwan stammen. Selbst der Heimatmarkt Japan kommt laut dem Bericht nur auf 23 Prozent des Gewinns. Inzwischen kollaborieren mehrere lokale Marken und Ketten mit der App.

Das könnte auch damit zusammenhängen, dass manche Spieler die Pikmin für politische Botschaften nutzen. Im Gegensatz zu Pokémon GO gibt es bei Pikmin Bloom keine Sammelmonster zum Fangen. Stattdessen pflanzen Spieler Blumen und Muster über die Landkarte. Manche zeichneten so politische Slogans und Symbole auf die Landkarte, die dann wiederum viral gingen (via BBC Taiwan).

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