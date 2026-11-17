DG Redaktion Die aktuelle DailyGame Redaktion setzte sich erstmals 2004 zusammen und berichtet seit jeher - mit kurzen Unterbrechungen und einem System-Wechsel - über die Welt der Videospiele.

Ein Kopfgeldjäger flüchtet über die Trümmer eines beschädigten Transporters, tief unter den glänzenden Türmen von Coruscant. Blaster-Feuer, einstürzende Plattformen, ein Abgrund, den man lieber nicht genauer betrachtet: Als LucasArts im Jahr 2012 Star Wars 1313 vorführte, sah das nach einem Star-Wars-Spiel aus, das sich auch ohne Lichtschwert behaupten könnte. Ein paar Jahre zuvor verfolgte Free Radical einen ganz anderen Traum. In Battlefront III sollte man mitten aus einer Bodenschlacht in einen Sternenjäger steigen, ins All fliegen und an Bord eines Großkampfschiffs weiterkämpfen. Für beide Ideen hätte ich sofort den Controller in die Hand genommen. Das Problem ist nur: Kein Spieler hat je die fertige Fassung gesehen.

Ausgerechnet bei eingestellten Spielen wird im Internet gern so getan, als sei das Urteil längst gesprochen: verpasstes Meisterwerk, zweifellos. Dabei wissen wir von einem schönen Trailer nicht, ob auch Stunde acht noch Spaß gemacht hätte. Der Bericht über aufgetauchte Dateien zu Half-Life 2: Episode Three zeigt ein ähnliches Dilemma: Entwicklungsreste können erstaunlich viel verraten – aber sie liefern keine Rezension eines Spiels, das nie veröffentlicht wurde. Bei 1313 und Battlefront III ist besonders spannend, wie unterschiedlich die erhaltenen Belege sind.

Star Wars 1313: ein kurzer Blick in Coruscants Unterwelt

Am 31. Mai 2012 kündigte LucasArts Star Wars 1313 an. Der Titel bezog sich auf Ebene 1313, tief unter der Oberfläche Coruscants, wo selbst im Star-Wars-Universum niemand freiwillig nach einem Parkplatz sucht. Diesmal sollte kein Jedi die Welt retten. Ein Kopfgeldjäger, gewöhnliche Blaster-Waffen, technische Hilfsmittel und eine kriminelle Verschwörung standen im Mittelpunkt. Für den filmischen Auftritt arbeiteten laut damaliger Ankündigung unter anderem LucasArts, Industrial Light & Magic und Skywalker Sound zusammen.

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Das Ergebnis sah man auf der E3: eine Actionsequenz mit Deckungsgefechten, Klettereinlagen und einer spektakulären Havarie. Zeitgenössische Berichte (via Shacknews.com) beschrieben die Vorführung auf einem leistungsstarken PC und verglichen sie wenig überraschend mit Uncharted. Das war als Kompliment gemeint.

Star Wars 1313: Eine beeindruckende Demo, aber wie viel Spiel steckte dahinter?

Und ja, diese wenigen Minuten funktionieren auch heute noch als Blickfang. Das Timing sitzt, die Kulisse vermittelt sofort, warum die unteren Ebenen von Coruscant kein guter Ort für einen Betriebsausflug sind. Aber gerade weil alles so geschmeidig wirkt, lohnt sich die Frage nach dem, was fehlte. Wie spielten sich die Feuergefechte außerhalb dieses einen Ausschnitts? Wie groß wäre die Welt gewesen? Hätte der namenlose Kopfgeldjäger zwischen zwei Explosionen auch etwas Interessantes zu sagen gehabt? Mein Fan-Archiv zu Star Wars 1313 sammelte die bekannten Entwürfe und Überreste. Ein fertiges Missionsdesign für viele Spielstunden lässt sich daraus nicht zurück rechnen.

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Dazu kommt eine Entwicklungsgeschichte, die kaum weniger wild ist als die Demo. Wie der bekannte Gaming-Journalist Jason Schreier in seiner Recherche über die letzten LucasArts-Jahre (via Kotaku.com) berichtete, wechselte das Projekt mehrfach die Richtung. Zwischenzeitlich war es mit Ideen rund um die geplante, aber nie produzierte Fernsehserie Star Wars: Underworld verbunden.

Star Wars 1313: Wie Boba Fett kurz vor der E3 alles verändern sollte

Rund acht Wochen vor der E3 soll George Lucas dann verfügt haben, dass Boba Fett die Hauptfigur werden sollte. Auf der Messe blieb davon nichts zu hören: Offiziell war noch immer von einem unbenannten Kopfgeldjäger die Rede. Die Enthüllung über Boba Fett stammt aus späteren Recherchen, nicht aus einer 2012 öffentlich angekündigten, spielbaren Fassung.

Das klingt zunächst nach einer einfachen Änderung: anderer Helm, fertig. Nur ist Boba Fett eben nicht irgendein Mann mit Blaster. Ein Jetpack verändert, wie man einen Level durchquert. Flammenwerfer und Raketen stellen andere Anforderungen an Gegner, Abstände und Kämpfe als die Ausrüstung eines namenlosen Helden. Das ist eine plausible Designfolge, keine Bestätigung dafür, welche Mechaniken zuletzt tatsächlich eingebaut waren. Und es erklärt, weshalb eine glänzende Messevorführung noch längst keinen stabilen Produktionsplan beweist.

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Im Herbst 2012 wurde die Entwicklung laut damaligen Berichten zunächst angehalten. Anfang April 2013 folgte die endgültige Zäsur. Der größte Verlust ist vielleicht nicht die fertige Story, die wir nie gekannt haben, sondern die Chance zu sehen, ob hinter der Technik ein eigenständiges Spiel steckte.

Battlefront III: vom Schlachtfeld direkt ins All

Battlefront III hatte ein anderes Problem – und einen anderen Ehrgeiz. Die ersten beiden Battlefront-Spiele machten aus Star Wars ein Schlachtfeld für gewöhnliche Soldaten, Piloten und Fahrzeuge. Im zweiten Teil gab es auch eigene Weltraumgefechte. Das Studio Free Radical Design, bekannt durch TimeSplitters, wollte zwischen diesen Bereichen die Trennwand einreißen. Man beginnt auf einem Planeten, steigt in einen Jäger, fliegt in den Orbit, landet im Hangar eines gegnerischen Großkampfschiffs und kämpft dort zu Fuß weiter. Steve Ellis beschrieb diesen Ablauf später selbst (via Gematsu.com). Genau dieser nahtlose Wechsel machte das Projekt so reizvoll. Zugleich bedeutete er eine Menge Arbeit an Karten, Fahrzeugen, KI, Lade- und Mehrspielertechnik – besonders für ein Spiel aus den Jahren 2006 bis 2008.

Bei Battlefront III sind nicht nur Präsentationsvideos erhalten. Entwicklungsaufnahmen und später aufgetauchte Builds zeigen, dass Free Radical an diesem Konzept tatsächlich arbeitete. Aber wie weit war es gekommen? Im November 2012 erklärte Mitgründer Steve Ellis gegenüber gamesTM, das Spiel sei „99 Prozent“ fertig gewesen. Wenige Tage später widersprach ein anonymer ehemaliger LucasArts-Mitarbeiter bei GameSpot.com. Nach seiner Darstellung gab es verpasste Meilensteine, instabile Xbox-360-Versionen und Ende 2007 noch erhebliche Probleme mit der künstlichen Intelligenz. Er stellte zudem einen Zusammenhang zu den Schwierigkeiten bei Free Radicals anderem Shooter Haze her. Das sind Vorwürfe eines Beteiligten, keine durch den Leak bewiesenen Tatsachen.

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Noch etliche Wochen Arbeit dahinter?

Ellis widersprach ausführlich (via GameSpot.com). Das Spiel sei inhaltlich vollständig gewesen, die verbliebenen Fehler hätten laut interner Planung noch einige Wochen Arbeit bedeutet. Seine berühmten 99 Prozent bezeichnete er rückblickend selbst als übertrieben; eher 97 oder 98 Prozent, sagte er. Diese Zahlen klingen präzise, messen aber nicht dasselbe wie ein Test unter echten Veröffentlichungsbedingungen. Eine fast fertige Kampagne kann trotzdem abstürzen. Ein vollständiger Satz Karten sagt wenig darüber aus, wie sich die KI im Chaos einer großen Schlacht verhält. Dass Free Radical eine bemerkenswerte technische Idee erprobt hatte, ist sichtbar. Ob sie sich über dutzende Stunden und mit vielen Spielern bewährt hätte, bleibt offen.

Die Jahre danach haben das Durcheinander nicht kleiner gemacht. DailyGame entlarvte 2020 einen angeblichen SteamDB-Hinweis auf Battlefront 3 als Fehlalarm. Im Oktober 2026 gab es neue, ausdrücklich unbestätigte Gerüchte zu möglichen Entwicklern. Beides zeigt, wie viel Zugkraft dieser Name noch besitzt. Nur wäre selbst ein frisch angekündigtes Battlefront 3 nicht automatisch das von Free Radical eingestellte Spiel. Drei römische Striche machen aus einer neuen Produktion keine Fortsetzung eines alten Builds.

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Zwei Absagen, zwei ziemlich verschiedene Geschichten

Gerade bei Star Wars wird oft alles unter „Disney hat LucasArts geschlossen“ zusammengefasst. Für Battlefront III passt das schon zeitlich nicht. Die Entwickler verloren den Auftrag Ende 2008, lange bevor Disney Lucasfilm übernahm. In jener Phase geriet auch das Studio wirtschaftlich massiv unter Druck. Über die genaue Verteilung von Verantwortung widersprechen sich Entwickler- und Publisherseiten bis heute. Wer daraus eine einfache Täter-und-Opfer-Geschichte macht, muss unbequeme Teile weglassen.

Bei 1313 sah die Lage anders aus. Der Titel wurde im Mai 2012 öffentlich angekündigt; nach dem Verkauf Lucasfilms an Disney im Herbst desselben Jahres lag die Entwicklung auf Eis. Am 03. April 2013 bestätigte Lucasfilm schließlich, dass die interne Spieleentwicklung zugunsten eines Lizenzmodells beendet wurde. GameInformer.com dokumentierte die Schließung des Studios in seiner bisherigen Form und die damit verbundenen Entlassungen. 1313 und Star Wars: First Assault waren betroffen. Das bedeutet nicht, dass beide Spiele dieselbe Geschichte wie Free Radical’s-Shooter hatten. Das Ergebnis war ähnlich, der Weg dorthin aber nicht.

Was ein Prototyp kann und was nicht

Ich mag solche Fundstücke. Sie zeigen, welche Ideen ein Studio ernsthaft verfolgt hat, und manchmal retten sie Arbeit vor dem völligen Vergessen. Die E3-Aufnahmen von 1313 zeigen eine konkrete Actionsequenz, nicht die Qualität einer ganzen Kampagne. Ein Battlefront III-Build kann belegen, dass ein Übergang vom Boden in den Weltraum im Entwicklungsstand vorgesehen und teilweise umgesetzt war; er verrät nicht zuverlässig, wie stabil das fertige Mehrspielerspiel geworden wäre. Und ein Interview ist wertvoll, auch wenn der Gesprächspartner sich an ein gescheitertes Projekt naturgemäß anders erinnert als die andere Seite. Genau deshalb gehören Trailer, Testversion, Zeitzeugenberichte und fertiges Produkt nicht in dieselbe Schublade.

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In unserer chronologischen Datenbank zu Star-Wars-Spielen von 2006 bis 2012 dokumentieren wir auch die eingestellten Projekte, aber eben als eingestellte Projekte. 1313 erzählt etwas über LucasArts‘ Suche nach einem erwachseneren Ton und die späten Kurswechsel in der Entwicklung. Battlefront III zeigt, wie groß die technischen Ambitionen nach Battlefront II geworden waren und wie schwer es ist, nach einer Absage den wirklichen Projektstand zu beurteilen. Beides ist Spielehistorie, auch ohne fertige Disc im Regal.

Natürlich würde ich beide Spiele lieber ausprobieren, statt noch zehn Jahre über sie zu diskutieren. Ich möchte wissen, ob sich Coruscants finstere Unterwelt auch dann getragen hätte, wenn gerade kein Transporter auseinanderbricht. Und ich würde gern in einem Battlefront III den Jäger landen, aussteigen und sehen, ob das große Versprechen wirklich im Spielfluss ankommt. Das ist es ja, was an diesen abgebrochenen Projekten so ärgert: Man kann ihre stärksten Momente bewundern, aber nicht nachprüfen, was zwischen ihnen liegt. Vielleicht wären sie fantastisch geworden. Vielleicht auch nur ordentlich. Wer sie schon jetzt zu Meisterwerken erklärt, füllt die Leerstellen mit Erinnerungen an Spiele, die er nie gespielt hat.

Über den Autor

Søren Kamper ist Redakteur bei Star Wars: Gaming. Dort dokumentiert er die Geschichte der Star-Wars-Videospiele – von frühen Arcade- und Heimcomputer-Veröffentlichungen bis zu eingestellten Projekten, vergessenen Mobilspielen und Fan-Entwicklungen. Sein besonderes Interesse gilt den Geschichten hinter den Spielen und dem, was von ihnen übrig bleibt.

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