Half-Life 2: Episode 3 ist zurück! Nach fast 20 Jahren taucht der Quellcode auf

Markus Bauer Markus spielt Videospiele, seit er denken kann, und schreibt seit über 25 Jahren über Gaming. Am PC liebt er Ego-Shooter und Echtzeit-Strategie, auf Konsolen vor allem Action-Adventures und Rennspiele. Mit seinen Kindern zockt er auch gerne Minecraft und Rocket League. Seit Jahrzehnten baut Markus seine PCs selbst – immer mit Blick auf das beste Preis-Leistungs-Verhältnis. Sein aktueller PC: ein Big Tower, damit auch moderne Grafikkarten bequem Platz finden.

Fast 20 Jahre nach dem letzten Kapitel von Half-Life 2 ist ein Teil des verschollenen Nachfolgers wieder aufgetaucht. Im Internet kursieren offenbar originale Entwicklungsdateien von Half-Life 2: Episode Three, darunter Fragmente des Quellcodes, experimentelle Waffen und bisher unveröffentlichte Inhalte. Für Fans ist das ein seltener Einblick in jenes Spiel, das Valve nie fertiggestellt hat.

Auf die Entdeckung machte zunächst ein Nutzer im GamingLeaksAndRumours-Subreddit aufmerksam. Die Dateien sollen auf einem Discord-Server aufgetaucht sein, dessen Mitglieder frühe Versionen von Portal 2 untersuchen.

Half-Life 2: Episode Three hatte ungewöhnliche Waffen und Gegner

Besonders interessant sind die Hinweise auf zwei experimentelle Systeme namens Blobulator und Weaponizer. Der bekannte Valve-Dataminer Gabe Follower berichtet, dass entsprechende Teile des Quellcodes in den aufgetauchten Dateien enthalten sind.

Der Blobulator gehörte offenbar zu Experimenten mit einer flüssigkeitsartigen Kreatur, die sich bewegen und mit ihrer Umgebung interagieren konnte. Beim Weaponizer handelte es sich um ein experimentelles Waffensystem, das Valve während der Entwicklung untersuchte.

Weitere Berichte nennen außerdem frühe Arbeiten an einer Eiswaffe, einem Flammenwerfer und verschiedenen Gegnertypen. Einige dieser Ideen waren bereits aus älteren Entwicklungsberichten und Valves Dokumentation zum 20-jährigen Jubiläum von Half-Life 2 aus dem Jahr 2024 bekannt.

Neu ist, dass nun offenbar Teile der damaligen Programmierung zugänglich geworden sind. Damit können Fans genauer nachvollziehen, wie weit bestimmte Gameplay-Experimente tatsächlich entwickelt wurden.

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Auch unveröffentlichte Portal 2-Maps aufgetaucht

Der Fund betrifft nicht ausschließlich Half-Life. In den Quelldateien sind auch Portal 2-Karten enthalten, darunter bisher unveröffentlichte Testlevel. Solche Dateien sind für die Modding-Community besonders interessant, weil sie sich im Gegensatz zu fertigen Spielkarten bearbeiten und untersuchen lassen.

Dadurch könnten verworfene Rätsel, frühere Leveldesigns und technische Experimente rekonstruiert werden. Der Leak reiht sich in mehrere Veröffentlichungen älterer Valve-Entwicklungsdaten ein.

Ist Half-Life 2: Episode Three jetzt spielbar?

Nein. Nach bisherigem Kenntnisstand handelt es sich um Fragmente des Quellcodes und einzelne Entwicklungsdateien, nicht um eine vollständige oder spielbare Version von Episode Three. Auch das genaue Alter sämtlicher Dateien ist noch unklar. Ein Teil soll aus einer Entwicklungsfassung von 2008 stammen. Andere Materialien könnten aus späteren Experimenten hervorgegangen sein.

Ursprünglich sollte Episode Three die Geschichte nach dem dramatischen Ende von Half-Life 2: Episode Two aus dem Jahr 2007 fortsetzen. Eine wichtige Rolle hätte dabei vermutlich das geheimnisvolle Forschungsschiff Borealis gespielt.

Valve stellte das Projekt jedoch ein. 2017 veröffentlichte der ehemalige Autor Marc Laidlaw mit „Epistle 3“ seine eigene, verfremdete Vorstellung davon, wie die Geschichte hätte enden können.

Mit dem angeblichen Half-Life 3, das unter dem Codenamen HLX kursiert, hat der aktuelle Leak offenbar nichts zu tun. Die neuen Dateien stammen aus längst vergangenen Entwicklungsarbeiten und sind kein Hinweis auf eine bevorstehende Ankündigung.

Für langjährige Half-Life-Fans bleibt der Fund trotzdem bemerkenswert.

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