Steam löst endlich das nervige 100%-Problem: DLCs ruinieren deine Achievements nicht mehr

Markus Bauer Markus spielt Videospiele, seit er denken kann, und schreibt seit über 25 Jahren über Gaming. Am PC liebt er Ego-Shooter und Echtzeit-Strategie, auf Konsolen vor allem Action-Adventures und Rennspiele. Mit seinen Kindern zockt er auch gerne Minecraft und Rocket League. Seit Jahrzehnten baut Markus seine PCs selbst – immer mit Blick auf das beste Preis-Leistungs-Verhältnis. Sein aktueller PC: ein Big Tower, damit auch moderne Grafikkarten bequem Platz finden.

Du hast ein Spiel auf Steam zu 100 Prozent abgeschlossen. Monate später erscheint ein DLC mit neuen Achievements und plötzlich ist dein perfekter Abschluss wieder weg. Valve will genau dieses Problem jetzt beseitigen. Mit den neuen „Steam Achievement Sets“ können Entwickler Erfolge künftig in getrennte Gruppen für Basisspiel, DLCs oder andere Inhalte aufteilen. Die Funktion befindet sich ab sofort in der Steam-Client-Beta.

Der entscheidende Unterschied: DLC-Achievements werden in eigenen Sets geführt und zählen nicht zu deinem allgemeinen Fortschritt, solange du den jeweiligen Zusatzinhalt gar nicht besitzt. Noch besser für Completionists: Hast du ein Achievement Set vollständig abgeschlossen, bleibt dieser Abschluss laut Valve erhalten, selbst wenn später weitere Achievements ergänzt werden.

Steam trennt Basisspiel und DLCs endlich sauber

Jedes Set bekommt einen eigenen Fortschrittsbalken. Wer sämtliche Erfolge eines Sets freischaltet, erhält zusätzlich eine Completion-Trophäe für das Steam-Profil. Basisspiel-Sets werden dabei blau dargestellt, DLC-Sets lila. Entwickler können die Gruppen allerdings auch anders aufteilen, etwa nach Spielmodus, Charakterklasse oder anderen Bereichen eines Spiels.

Valve geht noch einen Schritt weiter, wie unter SteamCommunity.com erklärt wird. Saisonale oder inzwischen unerreichbare Achievements können künftig archiviert werden. Wer sie bereits freigeschaltet hat, behält sie weiterhin im Profil. Für alle anderen blockieren solche nicht mehr erreichbaren Erfolge aber nicht länger den Abschluss eines Spiels oder Sets. Gerade bei jahrelang unterstützten Spielen dürfte das einiges an Frust beseitigen.

Auch die Achievement-Seite selbst wird umgebaut. Du kannst nach gesperrten und freigeschalteten Erfolgen filtern, einzelne Sets anzeigen und deinen Fortschritt mit bis zu drei Freunden vergleichen. Der bisherige Bereich „Perfect Games“ heißt künftig „Completed“ und berücksichtigt neben vollständig abgeschlossenen Spielen auch fertige Achievement Sets.

Modern Warfare 4, Portal 2 und Forza Horizon 5 sind bereits dabei

Zum Start unterstützen bereits mehrere Spiele das neue System. Dazu gehören unter anderem Call of Duty: Modern Warfare 4, Portal 2, Left 4 Dead 2, Team Fortress 2, Forza Horizon 5, Euro Truck Simulator 2, DREDGE und Crusader Kings 3. Weitere Entwickler können ihre Spiele während der Beta entsprechend umstellen.

Derzeit brauchst du dafür noch die Steam-Client-Beta. Einen Termin für die Veröffentlichung im normalen Steam-Client nennt Valve bislang nicht. Für Achievement-Jäger ist die Änderung trotzdem eine der sinnvolleren Steam-Neuerungen der letzten Jahre. Ein bereits verdienter 100-Prozent-Abschluss sollte schließlich nicht davon abhängen, ob ein Entwickler zwei Jahre später noch einen DLC veröffentlicht.