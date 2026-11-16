Tim Rantzau Tim ist seit seiner Kindheit leidenschaftlicher Nintendo-Fan und hat seine Begeisterung für Spiele mit einem Studium in Game Design vertieft. Beruflich arbeitet er an der Konzeption von Videospielen und kennt dadurch die Branche nicht nur von außen, sondern auch von innen. Seine größte Leidenschaft gilt jedoch dem Spiele-Journalismus, in dem er Trends einordnet, Hintergründe erklärt und mit viel Erfahrung über neue Entwicklungen berichtet.

Wer auf der Suche nach günstigen PC-Spielen ist, sollte sich einen Termin im Dezember vormerken. Valve hat den offiziellen Start des nächsten großen Steam Winter Sale bestätigt. Schon am 17. Dezember 2026 beginnt die Rabattaktion, bei der euch wieder zahlreiche reduzierte Spiele erwarten. Bis Anfang Januar habt ihr anschließend Zeit, eure Spielebibliothek ordentlich aufzustocken.

Wann startet und endet der Steam Winter Sale 2026?

Der offizielle Startschuss für den Steam Winter Sale 2026 fällt am Donnerstag, dem 17. Dezember 2026. Um 19:00 Uhr deutscher Zeit werden die ersten Angebote freigeschaltet. Damit beginnt die große Rabattaktion kurz vor Weihnachten und bietet euch die Möglichkeit, noch einige Spiele zum günstigeren Preis zu ergattern.

Lange müsst ihr euch mit euren Einkäufen ebenfalls nicht beeilen. Die Aktion läuft laut Valves offiziellem Veranstaltungskalender bis zum 4. Januar 2027 um 19:00 Uhr. Insgesamt habt ihr also 18 Tage Zeit, um nach passenden Angeboten Ausschau zu halten.

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Termin Datum und Uhrzeit Start 17. Dezember 2026, 19:00 Uhr Ende 4. Januar 2027, 19:00 Uhr Laufzeit 18 Tage

Welche Spiele werden beim Winter Sale günstiger?

Welche konkreten Spiele in diesem Jahr reduziert werden, ist bislang nicht bekannt. Valve veröffentlicht die vollständige Liste der Angebote normalerweise erst zum Start der Aktion. Erfahrungsgemäß beteiligen sich zahlreiche große Publisher und unabhängige Entwickler an der Rabattaktion.

Eine Orientierung bieten die Angebote aus dem vergangenen Jahr. Damals waren unter anderem Baldur’s Gate 3, Kingdom Come: Deliverance 2, Clair Obscur: Expedition 33, Sons of the Forest und Doom: The Dark Ages reduziert.

Auch ältere Klassiker und kleinere Indie-Spiele gehören traditionell zum Angebot. Gerade bei solchen Titeln könnt ihr während der großen Rabattaktionen häufig besonders viel Geld sparen. Ob die genannten Spiele erneut dabei sind, ist allerdings noch offen.

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Steam Awards gehören ebenfalls zur Winteraktion

Der Winter Sale ist nicht nur eine Gelegenheit zum Sparen. Auch die Steam Awards 2026 gehören wieder zum Programm. Während der Rabattaktion könnt ihr für eure Favoriten abstimmen und damit mitentscheiden, welche Spiele eine Auszeichnung erhalten.

Bis zum Start der Aktion dauert es noch ungefähr einen Monat. Wer bestimmte Spiele im Auge hat, kann sie schon jetzt auf die Steam-Wunschliste setzen. So verpasst ihr keine Preisreduzierung und könnt während des Winter Sale gezielt zuschlagen.

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