Steam könnte Windows bald überflüssig machen! Valve greift jetzt auch Intel und AMD an

Markus Bauer Markus spielt Videospiele, seit er denken kann, und schreibt seit über 25 Jahren über Gaming. Am PC liebt er Ego-Shooter und Echtzeit-Strategie, auf Konsolen vor allem Action-Adventures und Rennspiele. Mit seinen Kindern zockt er auch gerne Minecraft und Rocket League. Seit Jahrzehnten baut Markus seine PCs selbst – immer mit Blick auf das beste Preis-Leistungs-Verhältnis. Sein aktueller PC: ein Big Tower, damit auch moderne Grafikkarten bequem Platz finden.

Stell dir vor, du kaufst ein PC-Spiel auf Steam und kannst es später auf einem Handheld, einer VR-Brille oder einem völlig anderen Gerät spielen. Ohne Windows und möglicherweise sogar ohne einen klassischen Prozessor von Intel oder AMD. Genau darauf arbeitet Valve hin. Was mit dem Steam Deck begonnen hat, geht inzwischen deutlich weiter. Die neue Technik hinter Steam Frame könnte langfristig verändern, welche Hardware wir überhaupt zum PC-Spielen benötigen.

Bisher funktioniert die Sache relativ einfach: Die meisten PC-Spiele werden für Windows und Prozessoren mit x86-Architektur entwickelt. Valve hat mit SteamOS und Proton bereits gezeigt, dass viele dieser Spiele auch unter Linux laufen können. Jetzt will das Unternehmen zusätzlich die Abhängigkeit von klassischen PC-Prozessoren reduzieren. Hinter dieser Entwicklung steckt eine Technik, an der Valve seit fast zehn Jahren arbeitet.

Steam-Spiele laufen plötzlich auf ganz anderen Prozessoren

Das beste Beispiel ist Steam Frame. Die eigenständige VR-Brille verwendet keinen Prozessor von AMD oder Intel, sondern einen Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3. Dieser basiert auf der sogenannten Arm-Architektur, die vor allem in Smartphones und anderen energieeffizienten Geräten zum Einsatz kommt.

Werbung

Normalerweise lassen sich klassische Windows-Spiele nicht ohne Weiteres auf solcher Hardware ausführen. Valve kombiniert deshalb zwei Technologien: Proton übernimmt die Windows-Kompatibilität, während FEX den für x86-Prozessoren geschriebenen Programmcode in Arm-Befehle übersetzt. Der entscheidende Vorteil an der Sache: Entwickler müssen ihre Spiele dafür nicht zwingend neu programmieren.

Valve-Ingenieur Pierre-Loup Griffais erklärte gegenüber PCWorld.com, dass hauptsächlich der eigentliche Spielcode übersetzt werden muss. Andere Systemkomponenten können direkt auf dem Arm-Prozessor laufen. Dadurch soll der zusätzliche Leistungsverlust vergleichsweise gering bleiben.

Werbung

Das könnte für Gaming-Handhelds eine große Veränderung werden

Warum ist das wichtig? Weil Prozessoren mit Arm-Architektur bei bestimmten Anwendungen besonders energieeffizient arbeiten können. Das könnte künftig kleinere Gaming-Handhelds, dünnere Geräte und längere Akkulaufzeiten ermöglichen.

Der Marktanalyst James McWhirter von Omdia sieht darin eine Chance für völlig neue SteamOS-Geräte. Neben Handhelds wären auch kompakte Gaming-PCs und Laptops denkbar, die nicht mehr zwingend auf klassische x86-Prozessoren angewiesen sind.

Das bedeutet allerdings nicht, dass Intel und AMD plötzlich überflüssig werden. Auch ein Arm-Prozessor braucht ausreichend Rechenleistung, und die Übersetzung verursacht weiterhin zusätzlichen Aufwand. Besonders anspruchsvolle Spiele werden deshalb nicht automatisch auf jedem Gerät flüssig laufen.

Werbung

Valve könnte sich von Microsoft unabhängiger machen

Die Entwicklung hat noch eine zweite Bedeutung. Valve arbeitet bereits seit mehr als einem Jahrzehnt daran, die Abhängigkeit von Windows zu reduzieren. Die ursprünglichen Steam Machines waren kommerziell kein Erfolg, doch die dahinterstehende Technik wurde weiterentwickelt. Mit dem Steam Deck gelang schließlich der Durchbruch für Linux-basiertes PC-Gaming.

Jetzt folgt der nächste Schritt. Laut der offiziellen Steamworks-Dokumentation unterstützt Steam Frame neben klassischen Windows-Spielen auch Linux- und Android-Software über entsprechende Kompatibilitätsschichten. Für dich als Spieler könnte das langfristig bedeuten, dass deine Steam-Bibliothek auf deutlich mehr Geräten verfügbar wird. Nicht mehr das Betriebssystem oder die Prozessorarchitektur allein würden bestimmen, welche Spiele du starten kannst, sondern vor allem die tatsächliche Leistung des Geräts.

Noch ist diese Entwicklung nicht abgeschlossen. Nicht jedes Spiel funktioniert über die Kompatibilitätsschichten, und besonders Online-Titel mit speziellen Anti-Cheat-Systemen können weiterhin Probleme bereiten.

Werbung

Trotzdem zeigt Steam Frame, wohin Valve will: PC-Gaming soll nicht mehr zwingend an einen klassischen Windows-PC gebunden sein. Und das könnte für die Zukunft von Steam wichtiger werden als jede neue Grafikkarte.