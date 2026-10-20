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Von 49 auf 94 Prozent: MW4 überrascht

Modern Warfare 4 dreht die Stimmung komplett: Kampagne startet mit 92 Prozent auf Steam

Die Beta wurde noch abgestraft. Jetzt erreicht die MW4-Kampagne auf Steam 92 Prozent positive Bewertungen und lässt Black Ops 7 deutlich hinter sich.

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Artikel von Markus Bauer +
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Call of Duty: Modern Warfare 4 legt wenige Tage vor dem eigentlichen Release einen erstaunlichen Stimmungswechsel hin. Während die Beta auf Steam noch mit nur rund 49 Prozent positiven Bewertungen auffiel, kommt die vorab spielbare Kampagne aktuell auf 94 Prozent Zustimmung. Damit startet der neue Teil erheblich besser als Black Ops 7 und Modern Warfare 3.

Wer Modern Warfare 4 vorbestellt hat, darf die komplette Kampagne bereits seit dem 16. Oktober spielen. Insgesamt 16 Missionen, die unter anderem auf der koreanischen Halbinsel, in Paris, New York und Mumbai stattfinden. Im Mittelpunkt stehen Private Park Hyun Jun und seine Einheit, während John Price parallel Jagd auf die Verantwortlichen hinter dem neuen Konflikt macht.

Auf Steam steht MW4 am 20. Oktober bei der englischsprachigen Wertung auf „Sehr positiv“. 92 Prozent der dort erfassten 4.265 Rezensionen fallen „sehr positiv“ aus. Da sich Nutzerwertungen laufend verändern, ist das natürlich nur eine Momentaufnahme. Der bisherige Start ist trotzdem auffällig stark.

Die MW4-Beta sah noch ganz anders aus

Gerade im Vergleich mit der Beta ist der Unterschied gewaltig. Anfang September habe ich berichtet, dass nur rund 49 Prozent der mehr als 5.000 Steam-Bewertungen zur „Modern Warfare 4“-Beta positiv ausfielen. Spieler kritisierten unter anderem Performance-Probleme, Aim Assist, kleine Maps und die Geschwindigkeit der Gefechte.

Bei der Kampagne sieht das Bild jetzt komplett anders aus. Damit liegt diese Momentaufnahme deutlich über den frühen Bewertungen von Call of Duty: Black Ops 7 und Modern Warfare 3 liegt. Genaue Launch-Werte lassen sich bei älteren CoD-Spielen allerdings nicht immer sauber vergleichen, weil Steam inzwischen andere Produktseiten und Bewertungsstrukturen verwendet.

Das Ergebnis ist trotzdem bemerkenswert. Black Ops 7 bekam bei uns vor allem für seine Kampagne ordentlich Kritik ab. Die Story empfand ich als den mit Abstand schwächsten Teil des Spiels. Infinity Ward scheint mit Modern Warfare 4 zumindest bei den ersten Spielern deutlich besser anzukommen. Ich selbst habe sie noch nicht durch, deshalb halte ich mich an dieser Stelle mit meiner Meinung noch zurück.

Wenig Freude hatte ich letztes Jahr mit der Kampagne von Black Ops 7. Ob Modern Warfare 4 mich umstimmen kann, lest ihr in wenigen Tagen. - Bild: Activision

Wenig Freude hatte ich letztes Jahr mit der Kampagne von Black Ops 7. Ob Modern Warfare 4 mich umstimmen kann, lest ihr in wenigen Tagen. – Bild: Activision

Modern Warfare 4 könnte Call of Duty tatsächlich zurückholen

Activision hatte erst vor wenigen Tagen eingeräumt, dass Black Ops 7 nicht das gewesen sei, wonach die Community gesucht habe. MW4 soll wieder bodenständiger, militärischer und stärker auf die klassische CoD-Inszenierung setzen. Die ersten Kampagnenbewertungen passen ziemlich gut zu diesem Kurswechsel.

Schon die Beta hatte mit mehr als 115.000 gleichzeitigen Steam-Spielern Black Ops 7 übertroffen. Damals passte nur die Stimmung noch nicht zu den hohen Spielerzahlen. Die Kampagne liefert jetzt erstmals beides.

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Ob Modern Warfare 4 diesen positiven Eindruck auch mit Multiplayer und Warzone halten kann, entscheidet sich erst zum vollständigen Launch. Für die Kampagne ist der Start mit 92 Prozent positiven Steam-Bewertungen aber ein deutliches Lebenszeichen für Call of Duty.

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