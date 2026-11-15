Call of Duty war früher besser! Ex-Entwickler erklärt, warum das Matchmaking den Spaß zerstört

Markus Bauer Markus spielt Videospiele, seit er denken kann, und schreibt seit über 25 Jahren über Gaming. Am PC liebt er Ego-Shooter und Echtzeit-Strategie, auf Konsolen vor allem Action-Adventures und Rennspiele. Mit seinen Kindern zockt er auch gerne Minecraft und Rocket League. Seit Jahrzehnten baut Markus seine PCs selbst – immer mit Blick auf das beste Preis-Leistungs-Verhältnis. Sein aktueller PC: ein Big Tower, damit auch moderne Grafikkarten bequem Platz finden.

Warum fühlt sich Call of Duty heute für viele Spieler anstrengender an als früher? Für den ehemaligen Infinity Ward-Produzenten Mark Rubin liegt die Antwort beim „Skill-Based Matchmaking“, kurz SBMM. Das System bringt Spieler mit ähnlichem Können zusammen. Was eigentlich für ausgeglichene Partien sorgen soll, macht den Multiplayer seiner Meinung nach aber zunehmend eintönig. Besonders in Modern Warfare 4 wird genau darüber wieder heftig diskutiert.

Rubin weiß, wovon er spricht. Er war unter anderem an Call of Duty 4: Modern Warfare und Modern Warfare 2 beteiligt und übernahm später leitende Aufgaben bei Modern Warfare 3 und Ghosts. Zuletzt verantwortete er bei Ubisoft den Multiplayer-Shooter XDefiant. In einem kürzlich veröffentlichten Beitrag auf X.com erklärt er, warum ihm die älteren CoD-Spiele mehr Spaß gemacht haben.

Du hast nie das Gefühl, besser zu werden, weil die Matches immer gleich schwierig bleiben.

Warum Mark Rubin das Matchmaking von Call of Duty kritisiert

Das Problem beginnt für Rubin bei der Zusammenstellung der Lobbys. Wenn du hauptsächlich gegen Gegner mit vergleichbarem Können spielst, verändern sich die Partien seiner Ansicht nach kaum. Selbst wenn du besser wirst, steigen gleichzeitig die Anforderungen.

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Dazu kommt ein zweiter Effekt. Weil die Spieler ständig auf ähnlich starke Gegner treffen, greifen viele lieber zu den aktuell stärksten Waffen und Ausrüstungen. Wer experimentiert, hat möglicherweise einen Nachteil. Rubin glaubt deshalb, dass SBMM nicht nur die Abwechslung reduziert, sondern auch die Freude am eigenen Fortschritt beeinträchtigt.

Früher sei das anders gewesen. In den klassischen Call of Duty-Spielen traf man in öffentlichen Lobbys auf eine deutlich breitere Mischung aus Anfängern, durchschnittlichen Spielern und besonders erfahrenen Gegnern. Manche Runden waren dadurch ausgesprochen schwierig. Andere liefen überraschend gut. Genau diese Unterschiede machten den Multiplayer für Rubin interessanter.

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Modern Warfare 4 steht erneut wegen SBMM in der Kritik

Die Aussagen kommen zu einem Zeitpunkt, an dem auch Call of Duty: Modern Warfare 4 wegen seines Matchmakings kritisiert wird.

Schon während der Beta gab es zahlreiche Diskussionen darüber, wie stark das Können bei der Spielersuche berücksichtigt wird. Infinity Ward versprach zunächst mehr Transparenz, äußerte sich später allerdings deutlich zurückhaltender. Rubin fordert trotzdem nicht, SBMM vollständig abzuschaffen. Für Ranglistenspiele hält er das System ausdrücklich für sinnvoll. Wer sich mit anderen messen möchte, sollte schließlich möglichst faire Gegner erhalten.

In öffentlichen Multiplayer-Runden wünscht er sich dagegen mehr Freiheit und unvorhersehbare Begegnungen.

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Schwächere Spieler sollen für schwierige Kills belohnt werden

Rubin hat auch eine Idee, wie sich unterschiedlich starke Spieler in denselben Lobbys sinnvoll zusammenbringen lassen. In einem weiteren Beitrag schlägt er vor, Belohnungen stärker an das Können des jeweiligen Gegners zu koppeln. Schaltet ein weniger erfahrener Spieler einen deutlich stärkeren Gegner aus, könnte er dafür eine zusätzliche Belohnung erhalten.

Das würde schwierige Begegnungen attraktiver machen, statt sie durch eine möglichst gleichmäßige Spielersuche von vornherein zu vermeiden.

Allerdings gibt es auch Argumente für SBMM. Gerade Einsteiger können davon profitieren, nicht regelmäßig gegen erheblich erfahrenere Spieler antreten zu müssen. Ohne eine gewisse Berücksichtigung der Spielstärke könnten solche Partien schnell frustrierend werden.

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Ob Infinity Ward das Matchmaking von Modern Warfare 4 noch einmal grundlegend verändert, ist derzeit nicht bekannt. Ein Streitpunkt bleibt es allerdings weiterhin, auch für Ex-Entwickler.