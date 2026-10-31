Modern Warfare 4 DMZ: Schnelles Geld verdienen – Bunker-Route bringt richtig viel Loot

Markus Bauer Markus spielt Videospiele, seit er denken kann, und schreibt seit über 25 Jahren über Gaming. Am PC liebt er Ego-Shooter und Echtzeit-Strategie, auf Konsolen vor allem Action-Adventures und Rennspiele. Mit seinen Kindern zockt er auch gerne Minecraft und Rocket League. Seit Jahrzehnten baut Markus seine PCs selbst – immer mit Blick auf das beste Preis-Leistungs-Verhältnis. Sein aktueller PC: ein Big Tower, damit auch moderne Grafikkarten bequem Platz finden.

Wer in Modern Warfare 4 DMZ schnell Geld verdienen möchte, sollte einen Blick auf die linke Seite der Hajin-Karte werfen. In der weitläufigen Wildnis des ehemaligen Nordkoreas liegen mehrere kleine unterirdische Bunker, die auf den ersten Blick ziemlich unscheinbar wirken. Genau dort lässt sich allerdings erstaunlich viel Loot einsammeln.

Ich bin selbst über diese Route gestolpert, weil ich in DMZ gerne abseits der großen Städte unterwegs bin. Statt mich im Zentrum von Hajin mit mehreren Squads um dieselbe Bank zu prügeln, fahre ich inzwischen lieber die westliche Seite der Karte ab. Manchmal sogar alleine. Und am „leichtesten“ ist diese Route, wenn du eine Story-Mission startest, wenn du weniger Operatoren begegnen möchtest. Das wichtigste dabei: es lohnt sich.

Insgesamt gibt es in der nordkoreanischen Wildnis sechs Bunker, die relativ nah hintereinander liegen. Darin findest du Wertsachen, Schlüssel, Waffen, militärische Taschen und mit etwas Glück richtig wertvolles Zeug. Gleichzeitig hält sich die Zahl der KI-Gegner stark in Grenzen. Die meisten Bunker werden von 1 nordkoreanischen KI-Gegner „bewacht“.

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Wer DMZ-Cash für den Gunsmith, bessere Ausrüstung oder Prestige braucht, bekommt hier eine ziemlich „entspannte“ Farming-Route.

MW4 DMZ: Wo befinden sich die sechs Loot-Bunker?

Die Route zieht sich praktisch durch die komplette westliche Seite von Hajin.

Die sechs Bunker befinden sich ungefähr in diesen Kartenbereichen: B2, D3, C4, A5, A6 und A7. Startest du etwa von Süden aus, dann fährst du die Eisenbahnbrücke mit einem Auto gemütlich ab. Im Norden, also bei B2, hast du auch einen kleinen Teich, wo es ein untergegangenes Auto gibt. Untersuche es. Es zahlt sich aus. Auch die Leichte hat etwas für dich parat.

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Fahr nicht erst quer durch ganz Hajin, nur um die Route unbedingt an Bunker Nummer 1 zu beginnen. Je kürzer der Weg vom Spawn zum ersten Bunker, desto effizienter wird das Ganze. Auch andere Spieler haben diese Route inzwischen getestet. Und manchmal findet man sogar einen Operator in einem Bunker.

Weniger echte Gegner für die Loot-Runde?

Am nächsten an deiner westlichen Bunker-Route liegt Operation Iron Citadel. Die Story-Mission führt dich direkt zur Chang-san Air Base im Westen von Hajin, ungefähr bei B5/B6. Dein Bunker-Run verläuft praktisch unmittelbar daneben.

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Bei der eisernen Zitadelle musst du zunächst die Air Base infiltrieren, Zugang zur unterirdischen Armory bekommen und anschließend die Operation dort sabotieren. Als Belohnung gibt es unter anderem den LTV als kostenpflichtige Infil-Option, die Supreme Leader’s Bunker Access Card und DMZ-Cash. Du musst vorher die drei Tier-1-Missionen Critical Extraction, Silent Ledger und Shopping Hacks abgeschlossen haben.

So erkennst du die Bunker

Die Eingänge sind leicht zu übersehen. Achte auf kleine Betonbauten, die teilweise direkt in Hügel oder Böschungen eingelassen sind. Meist führen einige Stufen nach unten zu einer großen Tür.

Und hier kommt der wichtigste Punkt:

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Die offensichtliche Eingangstür ist normalerweise nicht der Weg hinein. Lauf einmal um den Bunker herum. Auf einer anderen Seite befindet sich ein zweiter Zugang, den du öffnen kannst. Im Inneren wartet meistens nur eine überschaubare Anzahl an Gegnern. Meistens nur ein einzelner Soldat. Dadurch ist diese Route erheblich entspannter als ein Angriff einen der großen militärischen Komplexe.

Wenn die Tür bereits offensteht, solltest du allerdings vorsichtig werden.

Dann gibt es meistens zwei Möglichkeiten:

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Jemand war bereits hier.

Oder jemand ist noch hier.

Gerade solo würde ich in diesem Fall nicht lange diskutieren. Weiterfahren und den nächsten Bunker nehmen. Immerhin kann man die Silo-Türe auch von innen öffnen. Das macht es etwas schwieriger.

Warum diese Route zum Geld farmen so gut funktioniert

Der große Vorteil ist nicht unbedingt ein einzelner gigantischer Jackpot. Es ist die Menge an brauchbarem Loot auf relativ kleinem Raum.

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In den Bunkern findest du unter anderem: militärische Taschen, Waffenbehälter, Rifle Cases, Weapon Locker, Schlüssel, Dokumente und andere Wertsachen.

Gerade Gegenstände mit dem Diamant-Symbol solltest du mitnehmen. Diese Wertsachen können nach der erfolgreichen Extraktion direkt gegen DMZ-Cash verkauft werden.

Wie viel Geld bringt die Bunker-Route?

Das hängt natürlich vom Loot ab. DMZ verteilt die Inhalte nicht in jedem Match identisch. Du kannst deshalb nicht damit rechnen, jedes Mal exakt denselben Betrag herauszuholen. Normalerweise holst du zwischen 40.000 und 60.000 raus. Benötigst dafür ungefähr 15 Minuten mit dem Auto.

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Wenn du das 2-3 Mal in einer Stunde schaffst, bist du um 150.000 DMZ-Cash reicher. Oder sogar mehr. Theoretisch natürlich. Du musst zum Exfil kommen, manchmal ist ein Bunker bereits leer und gelegentlich läuft dir ein anderes Squad über den Weg. Trotzdem bleibt das Verhältnis aus Risiko und Belohnung hervorragend. Nimm nur einen großen Rucksack mit oder nutze die Gratis-Ausrüstung. Dann kostet dich der Loot-Trip auch kein wichtiges Inventar.

Wenn der Rucksack voll ist, verschwinde. DMZ belohnt nicht den Spieler mit dem schönsten Inventar. Es belohnt denjenigen, der damit auch wieder aus Hajin herauskommt.

Die besten Gegenstände gehören sofort in den Secure Slot

Hast du einen Rucksack mit sicheren Slots, solltest du diese sofort für besonders wertvolle oder seltene Gegenstände verwenden. Findest du also etwas, das du unbedingt für ein Upgrade benötigst, gehört es nicht irgendwo zwischen Munition und Verbandsmaterial. Rein damit.

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Gerade bei wertvollen Schlüsseln und seltenen Baurezepten kann das den Unterschied zwischen einer schlechten Runde und einer trotzdem erfolgreichen Runde ausmachen.

Solo ist die Route sogar besonders interessant

Normalerweise ist DMZ im Squad deutlich angenehmer. Bei dieser Route spiele ich allerdings auch gerne alleine. Der Grund ist einfach: Du musst den Loot mit niemandem teilen. In einem Dreier-Squad sind sechs Bunker schnell geleert, aber jeder braucht Geld, Ausrüstung und Gegenstände. Solo gehört alles dir. Gleichzeitig sind die Gegner in diesem Bereich wesentlich angenehmer als in den großen High-Threat-Zonen.

In unserem Test zu Call of Duty: Modern Warfare 4 habe ich bereits geschrieben, dass DMZ für mich fast genauso stark wie die hervorragende Kampagne ist. Genau solche kleinen Entdeckungen sind der Grund dafür. Du gehst eigentlich nur schnell Loot sammeln und plötzlich hast du wieder eine eigene Route, die du bei jedem Einsatz ein wenig optimierst.

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