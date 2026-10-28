Modern Warfare 4-Multiplayer wird noch chaotischer: Shipment ist jetzt zurück

Markus Bauer Markus spielt Videospiele, seit er denken kann, und schreibt seit über 25 Jahren über Gaming. Am PC liebt er Ego-Shooter und Echtzeit-Strategie, auf Konsolen vor allem Action-Adventures und Rennspiele. Mit seinen Kindern zockt er auch gerne Minecraft und Rocket League. Seit Jahrzehnten baut Markus seine PCs selbst – immer mit Blick auf das beste Preis-Leistungs-Verhältnis. Sein aktueller PC: ein Big Tower, damit auch moderne Grafikkarten bequem Platz finden.

Call of Duty: Modern Warfare 4 hat seine erste zusätzliche Multiplayer-Karte bekommen. Seit gestern ist Shipment wieder verfügbar. Nur vier Tage nach dem eigentlichen Release kehrt damit eine der kleinsten und chaotischsten Karten der gesamten CoD-Reihe zurück.

Infinity Ward verändert dabei erstaunlich wenig am Grundprinzip. Shipment bleibt eine klassische 6-gegen-6-Map mit dem bekannten kompakten Aufbau. Die neue Version spielt allerdings in einem russischen Hafen, eingerahmt vom Wasser und großen Betonbauten.

Wer Shipment kennt, weiß ohnehin, was ihn erwartet. Kurze Laufwege, praktisch permanente Feuergefechte und kaum Zeit, nach einem Spawn erst einmal in Ruhe die Lage zu prüfen.

„Shipment bleibt Shipment“

Activision beschreibt die neue Fassung ausdrücklich als klassische Variante der Map. Das bekannte Layout bleibt erhalten und wurde hauptsächlich an die Grafik sowie das Gameplay von Modern Warfare 4 angepasst. Shipment feierte bereits 2007 im ersten Call of Duty 4: Modern Warfare sein Debüt. Seitdem tauchte die kleine Container-Map immer wieder in verschiedenen Teilen der Serie auf.

Für viele Spieler ist sie vor allem eines: perfekt zum schnellen Leveln von Waffen und zum Erledigen von Tarnungs-Herausforderungen. Viel Platz für taktische Umwege gibt es schließlich nicht.

Das passt ziemlich gut zu dem Punkt, den ich bereits in unserem Test von Modern Warfare 4 kritisiert habe. Schon die normalen Multiplayer-Maps sind teilweise sehr klein und chaotisch. Shipment dreht genau das jetzt absichtlich bis zum Anschlag.

Season 1 startet bereits am 6. November

Shipment ist noch kein Bestandteil der ersten großen Season. Die Karte erscheint als Pre-Season-Inhalt und erhöht die Zahl der klassischen 6v6-Maps von zwölf auf 13. Dazu kommen weiterhin drei große Ground-War-Schauplätze, vier Gunfight-Maps und Kill Block.

Lange bleibt es dabei allerdings nicht. Season 1 startet bereits am 06. November 2026 und soll weitere Multiplayer-Inhalte bringen.

Auch für Halloween hat Infinity Ward bereits Nachschub vorbereitet. Mit „Possession“ kommt ein neuer Party-Modus, bei dem du nach einem Kill den ausgeschalteten Gegner übernimmst und gleichzeitig dessen Loadout erhältst. Zusätzlich kehrt „Infected“ zurück.

Wer Modern Warfare 4 bisher schon als hektisch empfunden hat, bekommt mit Shipment jetzt die endgültige Eskalationsstufe.