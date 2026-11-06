Modern Warfare 4 DMZ: Diese Loot-Spots solltest du kennen! So findest du die seltensten Teile

Markus Bauer Markus spielt Videospiele, seit er denken kann, und schreibt seit über 25 Jahren über Gaming. Am PC liebt er Ego-Shooter und Echtzeit-Strategie, auf Konsolen vor allem Action-Adventures und Rennspiele. Mit seinen Kindern zockt er auch gerne Minecraft und Rocket League. Seit Jahrzehnten baut Markus seine PCs selbst – immer mit Blick auf das beste Preis-Leistungs-Verhältnis. Sein aktueller PC: ein Big Tower, damit auch moderne Grafikkarten bequem Platz finden.

In Modern Warfare 4 DMZ kann eine unscheinbare blaue Leiterplatte wertvoller sein als eine legendäre Waffe. Denn während du viele Materialien irgendwann am 3D-Drucker herstellen kannst, musst du bestimmte Gegenstände zwingend in Hajin finden und erfolgreich extrahieren. Besonders die Gedruckten Leiterplatten gehören dazu. Ohne sie kannst du den Drucker für epische Materialien nicht aufrüsten. Und damit auch keine violetten Kommunikationsmodule selbst herstellen. Doch wo findest du die seltenen Bauteile? Welche Gebäude lohnen sich wirklich? Und was machst du mit den verstrahlten Containern, die manchmal in gelben Chemikalienschränken liegen? Dieser Guide zeigt dir die besten bekannten Fundorte, erklärt sinnvolle Loot-Routen und verrät, welche Materialien du auf keinen Fall vorschnell verkaufen solltest.

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