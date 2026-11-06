Modern Warfare 4 DMZ: Diese Loot-Spots solltest du kennen! So findest du die seltensten Teile
Blaue Leiterplatten, violette Kommunikationsmodule, Prototyp-Radiomodule und verstrahlte Container: Die besten Fundorte und Farm-Routen.
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Markus Bauer Markus spielt Videospiele, seit er denken kann, und schreibt seit über 25 Jahren über Gaming. Am PC liebt er Ego-Shooter und Echtzeit-Strategie, auf Konsolen vor allem Action-Adventures und Rennspiele. Mit seinen Kindern zockt er auch gerne Minecraft und Rocket League. Seit Jahrzehnten baut Markus seine PCs selbst – immer mit Blick auf das beste Preis-Leistungs-Verhältnis. Sein aktueller PC: ein Big Tower, damit auch moderne Grafikkarten bequem Platz finden.
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