DailyGame - Game-Guides - Modern Warfare 4 DMZ: Diese Loot-Spots solltest du kennen! So findest du die seltensten Teile
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Diese Fundorte sparen dir Stunden!

Modern Warfare 4 DMZ: Diese Loot-Spots solltest du kennen! So findest du die seltensten Teile

Blaue Leiterplatten, violette Kommunikationsmodule, Prototyp-Radiomodule und verstrahlte Container: Die besten Fundorte und Farm-Routen.

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Artikel von Markus Bauer + unter Mithilfe von KI *.
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In Modern Warfare 4 DMZ kann eine unscheinbare blaue Leiterplatte wertvoller sein als eine legendäre Waffe. Denn während du viele Materialien irgendwann am 3D-Drucker herstellen kannst, musst du bestimmte Gegenstände zwingend in Hajin finden und erfolgreich extrahieren. Besonders die Gedruckten Leiterplatten gehören dazu. Ohne sie kannst du den Drucker für epische Materialien nicht aufrüsten. Und damit auch keine violetten Kommunikationsmodule selbst herstellen. Doch wo findest du die seltenen Bauteile? Welche Gebäude lohnen sich wirklich? Und was machst du mit den verstrahlten Containern, die manchmal in gelben Chemikalienschränken liegen?

Dieser Guide zeigt dir die besten bekannten Fundorte, erklärt sinnvolle Loot-Routen und verrät, welche Materialien du auf keinen Fall vorschnell verkaufen solltest.

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