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Call of Duty knackt unglaubliche 40 Milliarden Dollar Umsatz

i Call of Duty knackt unglaubliche 40 Milliarden Dollar Umsatz
Artikel von Markus Bauer +
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Call of Duty hat einen gewaltigen Meilenstein erreicht: Die Shooter-Reihe kommt inzwischen auf mehr als 40 Milliarden US-Dollar Gesamtumsatz. Das bestätigte Xbox-Chefin Asha Sharma auf X.com, nur wenige Tage nach dem Start von Modern Warfare 4. Separate Verkaufszahlen zum neuen Teil nannte sie allerdings nicht. Der Shooter erschien am 23. Oktober für PS5, Xbox Series, PC und Switch 2. In Modern Warfare 4 ist inzwischen auch Shipment zurück.

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