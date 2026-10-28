Call of Duty knackt unglaubliche 40 Milliarden Dollar Umsatz

Markus Bauer Markus spielt Videospiele, seit er denken kann, und schreibt seit über 25 Jahren über Gaming. Am PC liebt er Ego-Shooter und Echtzeit-Strategie, auf Konsolen vor allem Action-Adventures und Rennspiele. Mit seinen Kindern zockt er auch gerne Minecraft und Rocket League. Seit Jahrzehnten baut Markus seine PCs selbst – immer mit Blick auf das beste Preis-Leistungs-Verhältnis. Sein aktueller PC: ein Big Tower, damit auch moderne Grafikkarten bequem Platz finden.

Call of Duty hat einen gewaltigen Meilenstein erreicht: Die Shooter-Reihe kommt inzwischen auf mehr als 40 Milliarden US-Dollar Gesamtumsatz. Das bestätigte Xbox-Chefin Asha Sharma auf X.com, nur wenige Tage nach dem Start von Modern Warfare 4. Separate Verkaufszahlen zum neuen Teil nannte sie allerdings nicht. Der Shooter erschien am 23. Oktober für PS5, Xbox Series, PC und Switch 2. In Modern Warfare 4 ist inzwischen auch Shipment zurück.