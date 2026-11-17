Markus Bauer Markus spielt Videospiele, seit er denken kann, und schreibt seit über 25 Jahren über Gaming. Am PC liebt er Ego-Shooter und Echtzeit-Strategie, auf Konsolen vor allem Action-Adventures und Rennspiele. Mit seinen Kindern zockt er auch gerne Minecraft und Rocket League. Seit Jahrzehnten baut Markus seine PCs selbst – immer mit Blick auf das beste Preis-Leistungs-Verhältnis. Sein aktueller PC: ein Big Tower, damit auch moderne Grafikkarten bequem Platz finden.

Zwei Tage vor dem Release von Grand Theft Auto VI (GTA 6) wird es für Konsolenkäufer in Österreich richtig teuer. Wer noch eine Xbox Series X oder PlayStation 5 benötigt, muss heute teilweise deutlich mehr bezahlen als vor wenigen Jahren. Besonders heftig trifft es Microsofts Konsolen. Laut einer aktuellen Analyse von „Geizhals“ ist die Xbox Series S inzwischen um 138 Prozent teurer als zum ersten GTA 6-Trailer im Dezember 2023. Bei der Xbox Series X beträgt der Preisanstieg 109 Prozent.

Die Zahlen stammen aus einer Auswertung des österreichischen Preisvergleichsportals vom 17. November 2026. Untersucht wurden die Preisentwicklung und die Nachfrage nach PlayStation 5, PlayStation 5 Pro, Xbox Series X und Xbox Series S.

Dabei zeigt sich: Rund um wichtige GTA 6-Ankündigungen steigt das Interesse an leistungsstarken Konsolen sprunghaft an. Gleichzeitig haben sich die Geräte erheblich verteuert. Ausgewertet wurden in der Analyse des Vergleichsportals die Klicks und Preise von PlayStation 5, PlayStation 5 Pro, Xbox Series X und Xbox Series S auf Geizhals.at in Österreich.

Xbox Series S und Series X kosten mehr als doppelt so viel

Besonders deutlich fällt der Vergleich mit Dezember 2023 aus. Damals veröffentlichte Rockstar Games den ersten Trailer zu GTA 6. Seitdem haben sich die bei Geizhals erfassten Preise beider Xbox-Modelle mehr als verdoppelt. Die Xbox Series S verzeichnet mit 138 Prozent den größten Anstieg. Bei der leistungsstärkeren Xbox Series X sind es 109 Prozent.

Auch Sony ist betroffen. Die reguläre PlayStation 5 kostet laut Geizhals inzwischen um 34 Prozent mehr als zum ersten Trailer.

Die PS5 Pro war damals noch nicht erhältlich. Doch auch bei ihr zeigt sich eine ungewöhnliche Entwicklung: Seit dem zweiten GTA 6-Trailer im Mai 2025 stieg ihr Preis um 94 Prozent. Allein seit dem Beginn der Vorbestellungen am 25. Juni 2026 beträgt das Plus 70 Prozent.

Preissprünge in dieser Größenordnung haben wir bei Spielekonsolen schon lange nicht mehr gesehen. Für Gamer:innen sind das schlechte Nachrichten. Wer sich jetzt noch eine Xbox für GTA 6 zulegt, zahlt mehr als doppelt so viel wie beim ersten Trailer. Gleichzeitig zeigen unsere Daten, welche Wucht dieser Hype hat. Zum Start der Vorbestellungen lag die Nachfrage nach der Xbox Series X um mehr als 250 Prozent über dem Durchschnitt. Das ist bemerkenswert.

Das erklärt Mag. Markus Nigl, Vorstandsvorsitzender von Geizhals.at, in der aktuellen Aussendung.

GTA 6 löst enorme Nachfrage nach teuren Konsolen aus

Während die Preise steigen, zeigt sich bei der Nachfrage ein interessantes Muster. Vor allem die leistungsstärkeren Modelle stehen im Mittelpunkt. Zum Start der GTA 6-Vorbestellungen am 25. Juni lag das Interesse an der Xbox Series X auf Geizhals.at um 267 Prozent über dem Durchschnitt der vergangenen zwei Jahre. Bei der PlayStation 5 Pro betrug das Plus 220 Prozent.

Auch die ausführliche GTA 6-Vorschau auf Netflix am 27. August hatte Auswirkungen. An diesem Tag lag das Interesse an der PS5 Pro um 213 Prozent über dem Durchschnitt.

Anders sieht es bei den günstigeren Modellen aus. Die Xbox Series S lag zum Vorbestellstart noch 42 Prozent unter dem üblichen Niveau. Erst mit dem dritten GTA 6-Trailer am 15. Oktober stieg ihre Nachfrage deutlich an. Hier verzeichnete Geizhals ein Plus von 103 Prozent. Die normale PlayStation 5 blieb an allen drei untersuchten Ereignistagen unter dem langjährigen Klickdurchschnitt.

Wie stark sind die Konsolen seit dem GTA 6-Vorbestellstart gestiegen?

Besonders interessant ist die Preisentwicklung während der vergangenen fünf Monate. Seit dem 25. Juni verteuerte sich die Xbox Series X um 73 Prozent. Die Xbox Series S liegt um 67 Prozent höher. Bei der PS5 Pro beträgt der Anstieg 70 Prozent und bei der regulären PlayStation 5 immerhin 28 Prozent.

Auch in den letzten Wochen vor dem Release ging es teilweise weiter nach oben. Seit dem dritten Trailer am 15. Oktober stieg der Preis der Xbox Series S noch einmal um 22 Prozent. Xbox Series X und PS5 Pro legten dagegen nur geringfügig zu. Die reguläre PS5 blieb preislich stabil.

Die Zahlen machen deutlich, wie ungewöhnlich der aktuelle Konsolenmarkt geworden ist. Während frühere Hardware-Generationen im Laufe ihrer Lebenszeit häufig günstiger wurden, müssen Käufer heute zum Teil erheblich mehr bezahlen.

Allerdings lässt sich aus den Daten nicht ableiten, dass GTA 6 allein für die Preissteigerungen verantwortlich ist. Geizhals zeigt einen zeitlichen Zusammenhang zwischen wichtigen Spielankündigungen, steigender Nachfrage und höheren Preisen. Auch andere Marktbedingungen und Preisanpassungen der Hersteller können eine Rolle spielen.