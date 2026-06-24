Endlich Klarheit: Das ist die genaue Uhrzeit für die GTA 6 Vorbestellung

Tim Rantzau Tim ist seit seiner Kindheit leidenschaftlicher Nintendo-Fan und hat seine Begeisterung für Spiele mit einem Studium in Game Design vertieft. Beruflich arbeitet er an der Konzeption von Videospielen und kennt dadurch die Branche nicht nur von außen, sondern auch von innen. Seine größte Leidenschaft gilt jedoch dem Spiele-Journalismus, in dem er Trends einordnet, Hintergründe erklärt und mit viel Erfahrung über neue Entwicklungen berichtet.

Nachdem Rockstar Games vor wenigen Tagen den offiziellen Start der Vorbestellungen bestätigt hat, beschäftigt viele Fans jetzt vor allem eine Frage: Wann genau geht es los? Schließlich dürfte der Ansturm auf GTA 6 gewaltig ausfallen.

Fest steht bereits, dass die Vorbestellungen am 25. Juni beginnen. Nun verdichten sich die Hinweise darauf, zu welcher Uhrzeit Spieler im PlayStation Store, Xbox Store und bei ausgewählten Händlern zugreifen können.

Rockstar hat den Vorverkauf offiziell bestätigt

Die wichtigste Information stammt direkt von Rockstar Games. Das Studio hat bestätigt, dass die Vorbestellungsphase für GTA 6 am 25. Juni um Mitternacht startet. Vorbestellungen werden sowohl digital als auch bei ausgewählten Handelspartnern möglich sein.

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Damit endet eine jahrelange Phase voller Spekulationen. Gleichzeitig hat Rockstar Games das offizielle Cover-Artwork veröffentlicht und den Startschuss für die heiße Marketingphase gegeben.

Die Uhrzeit könnte von der Plattform abhängen

Aktuell deutet vieles darauf hin, dass digitale Vorbestellungen zuerst über den PlayStation Store und den Xbox Store freigeschaltet werden. Einzelne Händler bereiten ihre Produktseiten bereits vor, allerdings könnten physische Vorbestellungen je nach Anbieter etwas später starten.

Genau deshalb sollten Fans die Stores und Händlerseiten am 25. Juni frühzeitig im Blick behalten. Besonders mögliche Sondereditionen oder Collector’s Editions könnten schnell vergriffen sein, sobald sie offiziell verfügbar sind.

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Das Interesse ist riesig

Kaum ein Spiel hat in den vergangenen Jahren für mehr Aufmerksamkeit gesorgt als GTA 6. Schon die Ankündigung des Vorbestellungsstarts dominierte weltweit die Schlagzeilen. Analysten rechnen damit, dass der Titel sämtliche Verkaufsrekorde brechen könnte. Entsprechend hoch dürfte auch die Nachfrage direkt zum Start der Vorbestellungsphase ausfallen.

Die Vorbestellung wird für viele Fans zum Pflichttermin

Der 25. Juni ist für Fans von Rockstar Games bereits fest im Kalender markiert. Mit dem Beginn der Vorbestellungen wird der Release von GTA 6 am 19. November ein großes Stück greifbarer.

Wer sich das Spiel direkt zum Start sichern möchte, sollte die offiziellen Kanäle von Rockstar Games, den PlayStation Store, den Xbox Store und große Händler im Auge behalten. Denn wenn die GTA 6 Vorbestellung Uhrzeit erreicht ist, dürfte der Andrang enorm sein.

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Passt bitte bis zum offiziellen Start auf Fake-Seiten auf, welche mit Early Access locken.

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