GTA 6 kann ab 25. Juni vorbestellt werden und das Cover ist endlich da

Tim Rantzau Tim ist seit seiner Kindheit leidenschaftlicher Nintendo-Fan und hat seine Begeisterung für Spiele mit einem Studium in Game Design vertieft. Beruflich arbeitet er an der Konzeption von Videospielen und kennt dadurch die Branche nicht nur von außen, sondern auch von innen. Seine größte Leidenschaft gilt jedoch dem Spiele-Journalismus, in dem er Trends einordnet, Hintergründe erklärt und mit viel Erfahrung über neue Entwicklungen berichtet.

Für Fans von Grand Theft Auto ist es ein wichtiger Termin: Die GTA 6 Vorbestellung startet am 25. Juni 2026. Damit beginnt offiziell die nächste große Phase vor dem Release des Open-World-Blockbusters von Rockstar Games und Take-Two Interactive.

Nach Trailern, Screenshots und vielen Diskussionen zur Spielwelt rückt nun der eigentliche Verkaufsstart näher. Für viele Spieler fühlt sich dieser Schritt fast schon größer an als ein normaler Pre-Order-Termin. Denn GTA 6 ist nicht irgendein Spiel. Es ist der Nachfolger eines Titels, der seit 2013 die Gaming-Welt begleitet.

Das offizielle Cover ist da

Im Zuge der Vorbestellungsankündigung ist erstmals das offizielle Cover von GTA 6 zu sehen. Damit bekommen Fans endlich einen Eindruck davon, wie die Verpackung des Spiels aussehen wird.

Das Motiv greift den Stil auf, den Rockstar Games bereits in den Trailern und Werbematerialien gezeigt hat. Im Mittelpunkt stehen die beiden Hauptfiguren Jason und Lucia. Dazu kommt die farbenfrohe Kulisse von Leonida und Vice City, die schon jetzt stark an das moderne, überdrehte Florida-Gefühl erinnert.

Für viele Fans gehört eine Cover-Enthüllung bei Grand Theft Auto zu den besonderen Momenten vor einem Release. Die Reihe ist bekannt für ihre markanten Artworks, kräftigen Farben und ihren sofort erkennbaren Stil. Schon die Cover früherer Teile wurden zu Motiven, die sich tief in die Gaming-Kultur eingebrannt haben.

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GTA 6 Vorbestellung: Was Spieler jetzt wissen sollten

Mit dem Start der GTA 6 Vorbestellung wird das Spiel für viele Fans greifbarer. Bisher drehte sich fast alles um Trailer, Analysen, Leaks, Theorien und einzelne Details zur Spielwelt. Jetzt beginnt die Phase, in der Spieler tatsächlich entscheiden können, welche Version sie sich sichern wollen.

Derzeit gibt noch keine Details zu möglichen Editionen, Boni oder Preisen. Rockstar dürfte rund um den Vorbestellungsstart weitere Informationen liefern. Genau deshalb lohnt sich ein genauer Blick auf die offiziellen Angaben, bevor man voreilig eine Version auswählt.

Spannend wird vor allem, ob es neben der Standardversion auch Sondereditionen geben wird. Bei einem Spiel dieser Größe rechnen viele Fans mit zusätzlichen digitalen Inhalten, möglichen Bonusobjekten oder einer teureren Edition für besonders ungeduldige Spieler. Bestätigt ist das aber erst, wenn Rockstar die konkreten Angebote nennt.

Warum der Termin für Rockstar so wichtig ist

Der Vorbestellungsstart ist mehr als nur ein Eintrag im Kalender. Für Rockstar Games und Take-Two Interactive ist er ein klares Signal: Die Vermarktung von GTA 6 geht in die heiße Phase. Nach Jahren voller Gerüchte, Erwartungen und Rekordzahlen bei den Trailern wird jetzt aus Hype langsam ein echtes Produkt.

Dass die GTA 6 Vorbestellung so viel Aufmerksamkeit bekommt, überrascht kaum. GTA 5 zählt zu den erfolgreichsten Spielen aller Zeiten. Der Titel erschien ursprünglich 2013 und wurde über mehrere Konsolengenerationen hinweg verkauft. Dazu kommt GTA Online, das Rockstar über Jahre hinweg enorme Reichweite verschafft hat.

Genau deshalb sind die Erwartungen an den Nachfolger gewaltig. Viele Spieler wollen wissen: Wie groß wird die Welt? Wie stark verändert sich das Gameplay? Wie fühlt sich Vice City im Jahr 2026 an? Und kann GTA 6 überhaupt den enormen Erwartungen gerecht werden?

Der Hype um GTA 6 wächst weiter

Mit dem Vorbestellungsstart wird der Release von GTA 6 zunehmend greifbar. Viele Spieler haben jahrelang auf diesen Moment gewartet, nachdem GTA 5 über ein Jahrzehnt lang der aktuelle Hauptteil der Reihe geblieben war.

Entsprechend groß ist die Vorfreude auf den neuen Ableger. Schon jetzt rechnen Marktanalysten mit Rekordverkäufen, die sämtliche bisherigen Branchenbestmarken übertreffen könnten. Sollte das Spiel die Erwartungen erfüllen, könnte GTA 6 nicht nur 2026 dominieren, sondern die gesamte Konsolengeneration prägen.

Besonders stark ist der Hype, weil Rockstar bisher sehr kontrolliert mit neuen Informationen umgeht. Jeder Trailer, jedes Bild und jede offizielle Aussage wird sofort analysiert. Das offizielle Cover dürfte deshalb ebenfalls viele Diskussionen auslösen. Fans werden jedes Detail prüfen, von den Figuren über die Farben bis hin zu möglichen Hinweisen auf Story, Orte oder Nebenfiguren.

Jason und Lucia stehen im Mittelpunkt

Ein besonders spannender Punkt bleibt das neue Hauptfiguren-Duo. Mit Jason und Lucia stellt Rockstar zwei Charaktere in den Vordergrund, die offenbar eine zentrale Rolle in der Geschichte spielen. Schon die bisherigen Trailer deuten auf eine enge Verbindung zwischen beiden hin.

Lucia ist dabei besonders interessant, weil sie als eine der wichtigsten Figuren im Marketing klar im Fokus steht. Rockstar zeigt sie nicht nur als Nebenfigur, sondern als prägende Hauptfigur. Das könnte der Geschichte von GTA 6 eine neue Dynamik geben und die Erzählweise der Reihe weiterentwickeln.

Auch Jason wirkt nicht wie eine einfache Begleitfigur. Die bisher gezeigten Szenen deuten auf ein Duo hin, das gemeinsam durch eine Welt voller Verbrechen, Chaos und gesellschaftlicher Überzeichnung zieht. Genau das passt zu Grand Theft Auto: überdreht, satirisch, brutal und gleichzeitig voller kleiner Details.

Vice City wird wieder zum großen Schauplatz

Mit Vice City kehrt einer der bekanntesten Orte der Reihe zurück. Diesmal aber nicht als reine Nostalgie-Reise, sondern als moderne Version innerhalb des Bundesstaates Leonida. Rockstar dürfte daraus eine riesige Spielwelt bauen, die Stadt, Strände, Sümpfe, Straßen, Nachtleben und Social-Media-Satire miteinander verbindet.

Gerade diese Mischung könnte GTA 6 so spannend machen. Die Reihe war schon immer stark, wenn sie echte Orte überzeichnet und daraus eine eigene Spielwelt baut. Vice City bietet dafür die perfekte Grundlage: Sonne, Kriminalität, Luxus, Wahnsinn und ein Umfeld, das sich hervorragend für Rockstars bissigen Humor eignet.

Ob Rockstar Games dabei wirklich alle Erwartungen erfüllen kann, bleibt abzuwarten. Klar ist aber: Kaum ein Spiel wird 2026 so genau beobachtet wie GTA 6. Jeder neue Screenshot, jede Edition und jede kleine Änderung im Marketing dürfte sofort für Schlagzeilen sorgen.

Bis zum Release bleibt zwar noch Zeit, doch der wichtigste Countdown läuft jetzt sichtbar an. GTA 6 ist nicht mehr nur ein Versprechen in Trailern. Mit Cover, Vorbestellung und festem Termin rückt der nächste Rockstar-Blockbuster endgültig näher.