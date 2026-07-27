GTA 6-Song geleakt? Diese Cover-Version könnte der Hauptsoundtrack sein

Tim Rantzau Tim ist seit seiner Kindheit leidenschaftlicher Nintendo-Fan und hat seine Begeisterung für Spiele mit einem Studium in Game Design vertieft. Beruflich arbeitet er an der Konzeption von Videospielen und kennt dadurch die Branche nicht nur von außen, sondern auch von innen. Seine größte Leidenschaft gilt jedoch dem Spiele-Journalismus, in dem er Trends einordnet, Hintergründe erklärt und mit viel Erfahrung über neue Entwicklungen berichtet.

Die Gerüchteküche rund um Grand Theft Auto 6 brodelt mal wieder. Nachdem bereits ein Song von David Allan Coe als möglicher Soundtrack gehandelt wurde, sorgt nun ein neuer Leak für Aufsehen. Dabei geht es um nichts Geringeres als das mögliche Hauptthema des Spiels – und das ist ein Cover eines absoluten Klassikers.

Ein Sänger namens Trace Austin hat in seiner professionellen Biografie angegeben, mit Rockstar Games an einer Cover-Version von „Papa Was a Rollin‘ Stone“ gearbeitet zu haben. Der Song soll demnach sogar einer der Haupt-Soundtracks von GTA 6 werden. Was dieser Behauptung eine gewisse Glaubwürdigkeit verleiht, ist die familiäre Verbindung: Austin ist der Enkel von Otis Williams, dem Gründer und letzten noch lebenden Originalmitglied der Temptation.

Was der Song mit der GTA-6-Story zu tun haben könnte

Für Fans, die den Original-Song kennen, ergeben sich sofort spannende Verbindungen zur Handlung von GTA 6. „Papa Was a Rollin‘ Stone“ handelt von einem Sohn, der um seinen Vater trauert und später erfährt, dass dieser im Ort einen schlechten Ruf hatte. Es geht um Verlust, enttäuschte Erwartungen und das Aufwachsen ohne richtige Vaterfigur.

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Wir wissen bereits, dass Protagonistin Lucia von ihrem Vater das Kämpfen gelernt hat und ein enges Verhältnis zu ihrer Familie zu haben scheint. Über Jason hingegen ist in Sachen Familie noch nichts bekannt. Genau hier könnte der Song ansetzen und auf persönliche Traumata des männlichen Protagonisten hindeuten.

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Ein möglicher Kandidat für eine solche Vaterfigur in GTA 6 ist Brian Heder, ein erfahrener Drogendealer, der Jason mietfrei in einer seiner Immobilien wohnen lässt. Es wäre denkbar, dass sich zwischen den beiden eine Art Vater-Sohn-Beziehung entwickelt – möglicherweise mit tragischem Ausgang. Das wäre natürlich reine Spekulation, aber Rockstar ist bekannt dafür, solche musikalischen Hinweise geschickt in die Story einzweben.

Was wir sonst noch über den GTA-6-Soundtrack wissen

Es ist nicht der erste angebliche Song, der mit GTA 6 in Verbindung gebracht wird. Bereits zuvor wurde „Need A Little Time Off For Bad Behavior“ von David Allan Coe gehandelt. Die Textzeile „the devil in me done been asleep too long, I need a little time off for bad behavior“ passt natürlich perfekt zum kriminellen Setting von Vice City.

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