Fan-Theorie: Beginnt GTA 6 mit Lucias dramatischem Gefängnis-Prolog?

Was passiert in den ersten Minuten von GTA 6? Diese Frage treibt Fans seit Monaten um. Eine neue Fan-Theorie sorgt jetzt für Aufsehen: Das Spiel könnte mit einem emotionalen Prolog beginnen, in dem Lucia versucht, ihre Familie zu beschützen, scheitert und schließlich im Gefängnis landet. Szenen aus den Trailern liefern dafür jede Menge Futter und die Community ist gespalten, ob Rockstar tatsächlich so startet.

Die Theorie basiert auf einem Reddit-Post, in dem der User beschreibt, wie das Spiel mit einer Rückblende beginnt. Nachdem Lucia die Verantwortlichen für den Angriff auf ihre Familie getötet hat, soll die Story direkt in das ikonische GTA 6-Logo schneiden und danach zu Jason wechseln, der erste Missionen für Brian erledigt. Parallel dazu würde das Spiel immer wieder zu Lucia ins Gefängnis springen und dort ein Tutorial bieten, bis Jason sie schließlich befreit. Soweit die Einschätzung.

GTA 6-Trailer als versteckter Hinweis?

Fans verweisen auf mehrere Szenen aus den bisher veröffentlichten Trailern, die Lucias Gefängniszeit zeigen. Besonders auffällig: Ein Zusammenschnitt, der rückwärts abgespielt wurde, lässt die Story wie eine umgekehrte Timeline wirken. Einige glauben, dass Rockstar Games hier bewusst eine Erzählstruktur andeutet, die den Prolog und den Hauptteil des Spiels miteinander verwebt.

Die Theorie ist nicht neu, denn sie hätte einige Parallelen zu Red Dead Redemption 2. Auch hier fungieren die ersten Kapitel als Tutorial und legen gleichzeitig einen emotionalen Grundstein. Und Rockstar ist bekannt dafür, in ihren Trailern visuelle Hinweise zu setzen, um Spekulationen anzufeuern. Alles Teil des Marketings. Immerhin schreibe ich gerade darüber.

Emotionale Wucht zum Spielstart?

Sollte die Reddit-Theorie von „Latter_Figure701“ stimmen, würde GTA 6 mit einem Ton starten, den es in der GTA-Reihe bisher so nicht gab: weniger Chaos und Satire, dafür mehr Drama und Charaktertiefe. Lucia würde als Figur sofort in den Mittelpunkt rücken, während Jason zunächst eine unterstützende Rolle einnimmt. Einige Fans halten das für das „beste Szenario“, das sie bisher gehört haben, andere für zu offensichtlich. Zu viele erwarten inzwischen, dass Rockstar bewusst einen Twist einbaut.

Die Diskussion auf Reddit zeigt die gespannte Erwartungshaltung: „Das wäre der logische Startpunkt, aber ich glaube, Rockstar wird uns überraschen“, schreibt ein Kommentator. Andere finden die Idee genial, weil sie Story und Gameplay von Anfang an verzahnt.

Einige andere Theorien gehen sogar noch weiter: Der Prolog könnte nicht nur Lucias Vorgeschichte zeigen, sondern auch einen Verrat andeuten. Szenen aus dem Trailer, in denen Jason und Lucia während eines Überfalls auseinandergerissen werden, könnten auf eine tiefere Konfliktlinie zwischen den beiden Hauptfiguren hinweisen. Vielleicht ist Lucia sogar die Antiheldin oder Antagonistin. Wir werden es hoffentlich nicht durch Leaks vor dem Release erfahren, sondern erst wenn wir es selbst spielen dürfen. Laut aktuellen Gerüchten könnte der 26. Mai 2026 wackeln.

Wie könnte der Ablauf aussehen?

Basierend auf den Hinweisen und Fananalysen könnte der Anfang von GTA 6 so aussehen:

Ein emotionaler Prolog mit Lucias Familie und dem entscheidenden Vorfall

Ein Gefängnis-Tutorial, das die neuen Gameplay-Mechaniken einführt

Wechsel zwischen Jasons Missionen und Lucias Haftzeit

Ein erster großer Story-Twist mit Lucias Befreiung

Aufbau des Hauptspiels nach einer intensiven Einführung

Dieses Szenario würde sowohl die bisherigen Trailer-Szenen als auch Rockstars bisherige Erzählmuster logisch miteinander verbinden.

Community-Hype auf dem Höhepunkt

Ob diese Theorie am Ende zutrifft, ist völlig offen. Klar ist nur, dass die Community jedes Detail analysiert. Seit der Veröffentlichung der ersten beiden Trailer ist die Spekulation rund um den Prolog eines der heißesten Themen. Fans wollen wissen, ob GTA 6 emotionaler, ernster und vielleicht auch riskanter wird als seine Vorgänger. Zumindest wirkt es bisher so. Nicht umsonst dürfte die Story mehrmals neu gestartet worden sein.

Egal, ob Lucias Geschichte wirklich so beginnt oder Rockstar alles auf den Kopf stellt: Diese Diskussion zeigt, wie groß die Erwartungen an das Spiel sind. Wenn GTA 6 tatsächlich mit einem intensiven Prolog startet, dann hätte Rockstar Games in den Augen vieler Fans alles richtig gemacht. Immerhin startete der Vorgänger, Grand Theft Auto V, auch mit einem Prolog. GTA 5 startet mit einem Überfall in North Yankton, bei dem Michael, Trevor und Brad eine Bank ausrauben und die Flucht schiefgeht. Die Geschichte endet mit Michaels inszeniertem Tod und legt damit die Grundlage für die spätere Story.

Die Vorfreude auf Grand Theft Auto VI ist groß. Immerhin erwarten sich Fans auch Hotelaufenthalte, ganz nach dem Vorbild von Red Dead Redemption 2. Das der Titel viel zu bieten hat, daran glauben auch Technik-Experten. Immerhin soll GTA 6 die aktuelle Konsolen-Generation ordentlich ins Schwitzen bringen.

