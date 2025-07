GTA 6 Leak: Release wohl erst im September 2026 – Story in der Krise?

Markus BauerMarkus spielt eigentlich schon immer Videogames und hat sich für Webdesign interessiert als es noch gar kein Internet bei ihm daheim gab. Seine Lieblingsgenres sind so unterschiedlich, wie seine Artikel. Am PC spielt Markus am Liebsten Ego-Shooter und Echtzeit-Strategie. Auf den Konsolen haben es ihm Action-Adventures und Rennspiele angetan. Mit seinen Kindern spielt er aber auch gerne Minecraft oder Rocket League. Seit einigen Jahrzehnten baut Markus auch seine PCs selbst zusammen. Dabei ist es ihm egal ob Intel/Nvidia- oder AMD. Nur nicht gemischt. Das Preis- und Leistungsverhältnis müssen passen. Mit seinem neuesten PC-Projekt musste erstmals ein "Big Tower" herhalten. Irgendwie stieg die Angst die aktuellen Grafikkarten nicht mehr ins PC-Gehäuse zu bekommen.

Müssen sich Fans auf noch mehr Geduld einstellen? – GTA-Entwickler Rockstar Games hat Anfang des Jahres bereits für Aufsehen gesorgt, als der Release von Grand Theft Auto 6 offiziell auf den 26. Mai 2026 verschoben wurde. Doch jetzt könnte es noch schlimmer kommen: Laut der bekannten Insiderin Millie A wird intern sogar eine Veröffentlichung im September 2026 diskutiert (via X.com). Der neueste GTA 6 Leak schlägt bereits erste Wellen.

Der Grund für die potenzielle Verzögerung soll ein Kernproblem in der Story sein. Ein Leak aus der GTA-Community behauptet, dass „Kapitel 5“ der Kampagne aktuell in der sogenannten Entwicklungs-Hölle steckt (via Dexerto.com). Ganze Missionen und Zwischensequenzen müssten angeblich überarbeitet werden, was die finale Fertigstellung des Spiels um Monate nach hinten verschieben könnte.

Werbung

Premium-Editionen und spezielle PS5-Bundles geplant

Was die Preisgestaltung angeht, soll Rockstar Games bei seiner bisherigen Linie bleiben. Das Hauptspiel ist angeblich weiterhin für rund 70 Euro geplant. Eine Deluxe Edition für 89,99 Euro könnte frühen Zugang zu GTA Online bieten. Noch exklusiver soll die Premium Edition werden, die mit rund 110 Euro einen besonders frühen Zugriff auf das Spiel verspricht.

Zusätzlich will Rockstar den Launch offenbar mit speziellen PlayStation 5-Bundles begleiten. Neben der Standard-Konsole sollen auch Bundles für die PlayStation 5 Pro erscheinen, die nach Release mit Verkaufsaktionen beworben werden könnten. Solche Pläne zeigen, dass GTA 6 weiterhin als einer der größten Releases der kommenden Jahre positioniert wird.

Angeblicher Leak: Ist GTA 6 bereits im Umlauf?

Parallel kursieren weitere brisante Gerüchte. In diversen Reddit-Threads wird spekuliert, dass frühe Versionen von GTA 6 bereits im Umlauf sein könnten. Hintergrund sei angeblich ein größerer interner Leak. Beweise fehlen bisher, und viele der Postings sind nicht verifiziert.

Werbung

Sollte sich dieses Gerücht bestätigen, könnte es weitreichende Folgen haben. Bereits bei früheren Leaks zu GTA 6 hat Rockstar Games extrem scharf reagiert und rechtliche Schritte eingeleitet. Dass jetzt sogar spielbare Versionen außerhalb des Studios existieren sollen, klingt daher für viele Fans eher nach Wunschdenken als nach Realität.

Fans zwischen Vorfreude und Sorge

Die Community ist gespalten: Während einige Spieler eine mögliche Verschiebung gelassen sehen, weil sie auf ein fehlerfreies Spiel hoffen, wächst bei anderen die Angst, dass GTA 6 zu einem „ewigen Projekt“ werden könnte. Nach über zehn Jahren Wartezeit seit GTA 5 ist die Erwartungshaltung enorm.

Bisher hat sich Rockstar selbst nicht zu den angeblichen Leaks geäußert. Bis offizielle Informationen folgen, sollten Fans alle Gerüchte mit Vorsicht genießen. Sicher ist nur: GTA 6 bleibt das meistdiskutierte Spiel der Gaming-Welt.