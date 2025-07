Ex-Rockstar-Entwickler warnt: GTA 6 wird PS5 und Xbox Series an Leistungsgrenze bringen

Markus BauerMarkus spielt eigentlich schon immer Videogames und hat sich für Webdesign interessiert als es noch gar kein Internet bei ihm daheim gab. Seine Lieblingsgenres sind so unterschiedlich, wie seine Artikel. Am PC spielt Markus am Liebsten Ego-Shooter und Echtzeit-Strategie. Auf den Konsolen haben es ihm Action-Adventures und Rennspiele angetan. Mit seinen Kindern spielt er aber auch gerne Minecraft oder Rocket League. Seit einigen Jahrzehnten baut Markus auch seine PCs selbst zusammen. Dabei ist es ihm egal ob Intel/Nvidia- oder AMD. Nur nicht gemischt. Das Preis- und Leistungsverhältnis müssen passen. Mit seinem neuesten PC-Projekt musste erstmals ein "Big Tower" herhalten. Irgendwie stieg die Angst die aktuellen Grafikkarten nicht mehr ins PC-Gehäuse zu bekommen.

Obbe Vermeij, der an mehreren GTA-Klassikern der PS2- und PS3-Ära arbeitete, erklärte, warum Rockstar Games bei der kommenden Open-World-Titel Grand Theft Auto VI (GTA 6) möglicherweise auf Bildqualität statt hohe Bildraten setzt. „Mit 30fps kannst du doppelt so viele Polygone rendern wie mit 60fps“, so Vermeij auf X.com (via Dexerto.com). Für kompetitive Actionspiele sei eine hohe Framerate Pflicht, doch bei einem Titel wie GTA 6 könne sich mehr visuelle Details auszahlen.

Er wies außerdem auf die enorme Belastung für CPU und GPU hin: „Mit all der KI und Physik für Autos und Passanten wird das Spiel sowohl CPU- als auch GPU-limitiert sein. Bei den meisten Spielen ist nur die GPU der Flaschenhals. Bei GTA 6 wird es nicht so einfach sein, einfach die Auflösung zu senken oder auf einer PS5 Pro 60 Hz zu erreichen.“

Werbung

Grand Theft Auto VI: 60fps nur auf der PS5 Pro?

Die Aussagen befeuern die Gerüchte, dass 60fps nur auf einer PS5 Pro möglich sein könnten – falls überhaupt. Selbst Technik-Analyst Richard Leadbetter von Digital Foundry (via IGN.com) zweifelt daran, ob der Leistungszuwachs der Pro-Version reicht, um Rockstars Mammutprojekt mit 60 Bildern pro Sekunde laufen zu lassen.

Ein Leak deutet zudem darauf hin, dass GTA 6 gemeinsam mit einem exklusiven PS5-Pro-Bundle erscheinen könnte. Zusätzlich ist von einem „atemberaubenden“ PSSR-2.0-Upgrade die Rede, das die Pro-Version visuell auf ein neues Level heben soll. Allerdings ist da nur von der Grafik die Rede, nicht von der Bildwiederholung.

Rockstar Games jagt mit GTA 6 die „Perfektion“

Take-Two-CEO Strauss Zelnick bekräftigte zuletzt, dass Rockstar „kreative Maßstäbe für die Serie, die Branche und das Entertainment setzen“ will. Ob das am Ende bei 30fps oder 60fps geschieht, bleibt abzuwarten – die Erwartungen sind so oder so gigantisch.

Werbung

GTA 6 soll am 26. Mai 2026 erscheinen. Bis dahin wird sich zeigen, ob Rockstar eher auf Kino-Optik setzt oder ob Spieler doch auf allen Konsolen flüssiges Gameplay erleben dürfen. Vielleicht wird es schlussendlich einen „Performance-Modus“ mit 60fps geben. Bisher ist das allerdings noch nicht bestätigt worden. Schlussendlich wird es auch ein wenig egal sein. Erst eine mögliche PC-Version oder eine PlayStation 6 bzw. nächste Xbox-Konsole werden die vollen Möglichkeiten des Spiels ausloten können.

Umfrage