PS6: PlayStation 5-Nachfolger kommt früher als Fans lieb ist

PlayStation 6 - Fan-Art von VR4Player.fr (mit freundlicher Genehmigung)

Die ganze Spieler-Welt hat auf den Release der PlayStation 5 und der Xbox Series X gewartet. Nun sind sie endlich auf dem Markt. Doch es gibt Hinweise auf die PS6, dass keine PS5 PRO kommen wird, sondern ein schneller Übergang auf die wohl letzte physische Konsolen-Generation stattfinden wird. Die PlayStation 6 wird schneller kommen, als Fans es wollen.

Am 19. November 2020 erschien die PS5 für 499 Euro bzw. 399 Euro (Digital Edition) auch in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Doch während alle auf die kommende Konsolen-Generation schielen, gibt es einige Indizien auf die nächste Sony-Konsole, die PS6. Und die kommt wohl schneller als wir alle glauben. Übrigens: Warum die PS6 aktuell im Trend liegt, könnt ihr ebenfalls auf DailyGame durchlesen.

Die nächsten PlayStation-Konsolen werden einen kürzeren Lebenszyklus haben

Die PS5 wird eine „effektive Lebensdauer“ zwischen sechs und sieben Jahren haben. Das sagte Masaysu Ito, Sonys Executive Vice President of Hardware Engineering, Ende 2019 gegenüber dem Gameinformer-Magazin. Somit dürfen wir alle kurz Kopf rechnen und wissen, dass wir 2026 oder 2027 mit dem Release der PlayStation 6 spekulieren können.

„In der Vergangenheit betrug der Zyklus für eine neue Plattform sieben bis zehn Jahre“, so Ito. Angesichts der rasanten Entwicklung im Gaming-Bereich keine verwunderliche Aussage. Immerhin erschien bereits 3 Jahre nach Release der PlayStation 4 die PS4 PRO. Damit verlängerte Sony diesen Konsolen-Zyklus, der sieben Jahre andauerte, bis die PS5 Ende 2020 erschien.

Es könnte also auch passieren, dass diese „Lebensdauer“ noch kürzer ist, sollten sich 8K-Fernseher schneller durchsetzen. Bei der PlayStation 5 ist die 8K-Funktion zu Beginn ausgeschaltet. Dazu gleich mehr.

PS5 PRO: Es wird keine geben

Der einstige Xbox-Executive Albert Penello glaubt nicht daran – und viele Experten ebenfalls nicht. Wir werden keine Mid-Gen-Upgrades der kommenden Konsolen-Generation erleben. Mit der PS4 PRO und der Xbox One X erhielten wir vor einigen Jahren die Unterstützung von 4K-Spielen. Laut der aktuellen Einschätzung vieler Analysten wird sich die 8K-Auflösung bei Bildschirmen nicht so schnell durchsetzen.

„4K entwickelte sich zu einer Mainstream-Auflösung für PC und TVs. Und die Basiskonsolen waren für eine Ausgabe mit 1080p (oder weniger) ausgelegt“, so Albert Penello gegenüber WCCFTech.com.

„Ich denke, es ist unwahrscheinlich, dass wir 8K-Fernseher so wie 4K-Fernseher im Mainstream sehen werden – wir werden eher Verbesserungen bei NITS (als HDR-Unterstützung) oder bessere Frameraten zur Unterstützung von mehr als 60 Bildern pro Sekunde bei Fernsehern sehen.“

In 3-4 Jahren sieht der ehemalige Xbox-Mann keine Möglichkeit, dass hochwertigere Konsolen „erschwinglich“ wären. Daher sieht er „finanziell und technisch“ keine Upgrade-Versionen wie die PS5 PRO für die Zukunft kommen.

PlayStation 6 wird nur mehr eine digitale Version sein

Immer weniger Spieler kaufen sich physisch ihre Spiele, außer Nintendo Switch-Spieler. Anhand der vielen physischen Verkaufs-Charts sieht man einen starken Hang zu digitalen Titeln.

Was am PC-Markt schon Standard ist wird über die Jahre auch am Konsolen-Sektor einziehen: der (fast) rein digitale Verkauf von Videospielen.

Mit der Xbox One S All Digital-Edition machte Microsoft den ersten Schritt zu einer rein digitalen Konsole. Mit der PS5 Digital zog Sony nach. Immerhin ein Preisunterschied von 100 Euro zur Laufwerk-Version. Schade nur das es nicht mehr Speicherplatz gegeben, damit hätten Spieler mehr angefangen, als den Preisnachlass.

Wenn man sich den Trend zu digital ansieht, dann wird die PS6 möglicherweise kein Laufwerk mehr haben. Das sehen auch wir so.

Sony hat sich die Markenrechte für PS6, PS7, PS8, PS9 und PS10 gesichert

Sollte euch jemand einreden möchten, dass die PS6 nicht PlayStation 6 heißen wird, dann soll er oder sie die Meldung erklären, warum sich Sony die Markenrechte für jene gesichert hat.

Ob diese Trademarks jemals Verwendung finden, wird sich zeigen. Immerhin sprechen wir hier von einen Zyklus von mindestens 5 Jahren. Wenn die PS6 also wirklich 2026/2027 erscheint, dann kommt eine PS7 im Jahr 2031/2032, und so weiter…

Wie Gematsu meldete sicherte sich Sony die Markenrechte für die PS4 bereits 2006. Jene der PS5 ebenso im selben Jahr.

Markeneintrag Release der Konsole PS 2000 1994 PS2 1999 2000 PS3 2005 2006 PS4 2006 2013 PS5 2006 2020 PS6 2019 - PS7 2019 - PS8 2019 - PS9 2019 - PS10 2019 -

War die PS5 die letzte Konsole und eine PlayStation 6 erscheint gar nicht?

In einem CNET-Interview sprach PlayStation-CEO und SIE-Präsident Jim Ryan über das, was nach der PS5 kommen könnte. Das Interview stammt aus dem Jahr 2019, an Aktualität hat es aber nichts verloren.

Auf die Frage, ob die PlayStation 5 die letzte Konsole von Sony sein würde, antwortete der Sony-Manager:

„Ich weiß es wirklich nicht. Ich bin schon eine Weile dabei und ich saß da, 2012, und habe vielen unterschiedlichen Leuten dabei zugehört, wie sie mir von Mobile erzählt haben und dass die PlayStation 4 der schrecklichste Fehlschlag aller Zeiten werden würde.“

Immerhin war die PS4 ein Erfolg für Sony. Bisher verkaufte man (Stand Juni 2020) mehr als 112 Millionen PlayStation 4-Konsolen. Die bisher meistverkaufte Konsole der Welt ist die PlayStation 2 mit 157,68 Millionen verkauften Einheiten, laut Wikipedia. Die PS3 verkaufte sich „nur“ 87,4 Millionen Mal und lag damit knapp über der Xbox 360 mit 85,5 Millionen verkaufter Einheiten, die in der gleichen Konsolen-Generation erschien.

Vielleicht wird die PlayStation 6 ein Hybrid aus Cloud-Technologie und physischer Konsole. Vielleicht ist sie überhaupt nur mehr eine App für Smartphones oder Fernseher. Wer weiß das aus aktueller Sicht schon. Bis dahin vergeht noch viel Zeit.

Auch wenn alle Welt auf die PS5 wartet – zum Release konnte man nicht viele Spieler bedienen – und eine PS6 herbeisehnt: Die PlayStation 4 wird noch bis 2024 unterstützt. So schnell geht der Wechsel zur nächsten Konsolen-Generation dann auch nicht.

Wann wird die PS6 ihren Release haben?

Wie ihr in diesem Artikel erfahren habt, wurde die PS5 bereits vor 13 (!) Jahren als Marke/Warenzeichen eingetragen. Eine lange Zeit. Microsoft hat bereits betont, dass mit der Xbox Series X/S nicht das Ende der Konsolen-Hardware eingeläutet wird, sprich es wird weitere Konsolen geben. Demnach kann Sony gar nicht anders und muss ebenfalls weitere Konsolen auf den Markt bringen, sonst überlässt man Xbox und Nintendo das ganze Spielfeld.

Sicherlich werden Technologien wie xCloud, PlayStation Now, Google Stadia und Co in Zukunft noch mehr Gewicht bekommen, aber die Videospiele-Konsolen werden nicht so schnell verschwinden.

Wenn man die durchschnittliche Lebenszeit einer Videospielkonsole der letzten Jahre betrachtet, den technologischen Fortschritt der TV-Geräte, dann wird die PS5 schon eine Weile am Markt sein. Immerhin haben noch nicht viele Haushalte in Deutschland und Österreich einen Ultra-HD-TV zuhause, auch wenn es bereits die ersten 8K-Fernseher zu haben gibt.

Laut Statista.com waren in Deutschland im Jahr 2019 gerade einmal 18,8 Prozent aller Haushalte mit einem Ultra-HD-TV-Gerät ausgestattet. 2015 waren es 1,7 Prozent. Sicherlich wird dieser Wert die nächsten Jahre noch steigen, doch so schnell wird es auch nicht gehen, dass 8K der neue Standard wird. Das sieht übrigens auch Phil Spencer von Microsoft/Xbox auch so.

Die erste PlayStation erschien 1994 in Japan und ein Jahr später in Europa/Nordamerika. Die PS2 kam 6 bzw. 5 Jahre später im Jahr 2000. Die PS3 erschien 6 bzw. in Europa 7 Jahre danach im Jahr 2006/2007. Die PS4 erschien 2013 in Nordamerika/Europa und ein Jahr später in Japan. Wenn man also von einem durchschnittlichen Lebenszyklus der Konsolen von 6 Jahren ausgeht, dann würde die PS6 also 2026/2027 erscheinen – wenn eine PS5 PRO erscheint. Sollte das nicht so sein, dass Sony eine weitere „Zwischen-Konsole“ einschiebt, dann könnte die PlayStation 6 bereits um 1 bis 2 Jahre früher erscheinen, je nachdem wie erfolgreich die PS5 sein wird. Derzeit gibt es einen Engpass bei der Auslieferung und das wird sich möglicherweise erst 2022 entspannen.

Was wird die Sony PlayStation 6 (PS6) kosten?

Darüber kann man natürlich nur Spekulationen, wie hoch der Preis der PS6 ausfallen wird. Auf jeden Fall muss sich Sony Interactive Entertainment (SIE) in Kalifornien etwas einfallen lassen, um Scalpern nicht die Möglichkeit zu geben das Angebot zu verknappen. Immerhin startete die Digital Version der PS5 zu einem Preis von 399 Euro, dass wird eine mögliche PlayStation 6 nicht mehr kosten. Der Preis wird wohl zum Launch der PS6 zwischen 500 und 700 Euro liegen.

Wenn es nach der US-Moderatorin Ellen DeGeneres geht, dann erscheint die Sony PlayStation 6 (PS6) irgendwann nach dem iPhone 300…

Mehr zur Sony PlayStation 5

Leider kann der DualShock 4-Controller der PlayStation 4 nicht für PS5-Games verwendet werden. Diese Meldung stammt von Sony selbst. Dafür funktionieren andere Peripherie-Geräte der PS4 auf der kommenden Sony-Konsole. Es gibt sogar ein Patent das eine mögliche PS5 Pro bereits jetzt möglicherweise bestätigt hat.

Mit der PS5 kann übrigens ab Tag 1 gestreamt werden und zwar über Twitch und YouTube. Außerdem bietet die neue Sony-Konsole volle Multimedia-Ausstattung samt Medien-Fernbedienung. Das Speicherlimit der PS5 für Games ist zum Start der ersten Konsolen sehr limitiert. Nur lediglich 664 GB stehen beim internen Speicher bereit. Vielleicht macht das Sony für die PlayStation 6 in der Zukunft besser.

Mittlerweile wurde bekannt (aber nicht bestätigt), dass es anscheinend drei verschiedene Lüfter gibt, die in der PS5 verbaut wurden. Das es nur weiße PS5-Konsolen gibt hat einige Spieler dazu inspiriert, ihre Konsole zu verschönern. „PS5 selbst gestalten“ haben sich wohl einige gedacht, wenn von Sony derweilen noch keine Farb-Editionen geplant sind.

Die ersten PS5-Konsolen sind auch schon vom PlayStation Network (PSN) gesperrt, nachdem deren Benutzer die PlayStation 5-PS PLUS Collection mit PS4-Spielern geteilt haben.

Kennt ihr die Situation: 2 Kinder, 2 Controller aber nur eine PS4 bzw. PS5 daheim? Welche Games für Kinder geeignet sind, zeigt euch unser Games Guide.

Warum sind PS5-Konsolen auf Ebay, Willhaben & Co so hochpreisig? PS5 und Xbox Series X teuer kaufen? Scalper verdienen damit gut!

Lust auf ein wenig Geschichte über die Sony-Geräte? Wir haben uns in einem Artikel der Entwicklung der PlayStation-Konsolen gewidmet.

Titelbild-Quelle: VR4Player.fr

Dieser Artikel erschien ursprünglich am 12. Juli 2020 und wurde inhaltlich überprüft und erweitert.