PS6-Specs geleakt: 3-fache PS5-Leistung & PlayStation-Handheld

Ein frischer Leak sorgt für Aufsehen: Laut einer angeblichen AMD-Präsentation aus 2023 plant Sony die PlayStation 6 (PS6) und ein neues Handheld mit Codenamen Orion und Canis. YouTuber Moore’s Law Is Dead präsentierte nun erste technische Details, die einen spannenden Ausblick auf die nächste Konsolengeneration geben.

Die PS6 soll ein konservatives, aber effizientes System bieten. Mit 8 Zen-6-Kernen und 40–48 RDNA-5-Compute-Units, die über 3 GHz takten, peilt Sony eine TBP von nur 160 Watt an. Kurzum: weniger Stromverbrauch als die PS5. Trotz weniger Compute Units als die PS5 Pro soll die neue Architektur eine deutlich bessere IPC-Performance bringen.

3-fache PlayStation 5-Leistung auf RTX 4080-Niveau?

Dank GDDR7-Speicher mit bis zu 32 Gbps und einer Bandbreite von 640–768 GB/s könnte die Rasterization-Performance laut Schätzung über dreimal so hoch sein wie bei der PS5 und doppelt so hoch wie bei der PS5 Pro. Damit würde die PS6 in etwa auf dem Level einer RTX 4080 liegen. Raytracing könnte sogar um den Faktor 6 bis 10 steigen. Geplant sein soll ein Release Ende 2027 bzw. Anfang 2028. Die erste Preisschätzung soll bei rund 500 Euro liegen, also auf derzeitigen Niveau der PlayStation 5.

Auch das neue PlayStation-Handheld klingt spannend: 4 Zen-6C-Kerne, 12–20 RDNA-5-Compute-Units und LPDDR5X-Speicher sollen rund 50 Prozent der PS5-Leistung liefern. Features wie M.2-SSD-Support, Touchscreen, Haptik und PS4/PS5-Kompatibilität machen es zum potenziellen „Switch 2-Killer“. Preislich soll die Handheld-Variante zwischen 400 und 500 Euro liegen, also am Preispunkt der Switch 2.

Neue Xbox könnte PS6 zuvorkommen

Microsoft dürfte bei der kommenden Konsolen-Generation etwas früher dran sein. Die Next-Gen-Konsole mit dem Codenamen „Magnus“ soll angeblich 11 Zen-6-Kerne und 68 CUs bekommen und bereits Ende 2026 bzw. Anfang 2027 erscheinen – wie frühere Insider-Berichte besagen. Angeblich zum Start des Call of Duty-Spiels im Jahr 2026.

Wenn die aktuellen PS6-Specs stimmen dürfte die nächste Xbox wesentlich stärker sein als die aktuelle PS5 Pro, aber schwächer ausfallen als die PS6. Allerdings geht man derzeit davon aus, dass Xbox als Konsole wesentlich breiter aufgestellt wird in Zukunft. Mehrere Gerüchte deuten daraufhin, dass Microsoft eine andere Strategie fahren wird in Zukunft. Weitere Xbox-Konsolen-Varianten sind also nicht ausgeschlossen.