PS5: „Power-Sparmodus“ enthüllt geheime Handheld-Pläne von Sony

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Der sogenannte „Power-Sparmodus“ der PlayStation 5 sorgt aktuell für Diskussionen und zwar nicht wegen Stromverbrauch, sondern wegen dem, was dahinter stecken könnte. Denn laut Leak geht es hier um weit mehr als nur Energie sparen.

Der bekannte Insider „Moore’s Law Is Dead“ behauptet, dass der Power-Saver-Modus die CPU der PS5 massiv einschränkt. Statt der üblichen 8 Kerne und 16 Threads sollen nur noch 4 Kerne mit 8 Threads genutzt werden. Das klingt erstmal nach einem simplen Sparmodus, ist aber ungewöhnlich drastisch.

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Denn solche Einschränkungen sind für reine Energieeffizienz eher untypisch. Normalerweise würde man die Leistung gleichmäßiger drosseln, statt die Hälfte der CPU einfach abzuschalten. Genau hier wird es spannend.

Super-Sparmodus als Indiz für neuen Handheld?

Laut Leak entspricht diese reduzierte Leistung ziemlich genau den erwarteten Spezifikationen eines kommenden PlayStation-Handhelds. Die Theorie dahinter (die ziemlich gut klingt): Der Power-Sparmodus dient nicht nur zum Energiesparen, sondern als eine Art Testumgebung. Spiele, die in diesem Modus laufen, könnten später problemlos auf schwächerer Hardware funktionieren.

Das würde bedeuten: Sony bereitet Entwickler schon jetzt auf eine neue Plattform vor. Und genau das passt zu einem weiteren Detail.

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Entwickler wurden früh vorbereitet

Bereits 2025 soll Sony Studios intern dazu aufgefordert haben, ihre Spiele so zu optimieren, dass sie auch mit nur 8 Threads laufen.

Wenn man bedenkt, dass die PS5 normalerweise 16 Threads nutzt, ist das ein deutlicher Hinweis. Im Klartext: Spiele sollen bewusst so gebaut werden, dass sie auch auf weniger leistungsstarker Hardware funktionieren.

Für viele wirkt das wie eine klare Vorbereitung auf ein Handheld-Gerät.

Ein Feature, das überall integriert ist

Ein weiteres Detail macht die Sache noch interessanter. Der Power-Saver-Modus soll laut Leak in allen PS5-Entwicklerkits integriert sein, sogar rückwirkend bis zur ersten Version aus dem Jahr 2020. Das ist ungewöhnlich. Selbst Features wie bei der PS5 Pro wurden nicht so konsequent eingebaut.

Die Botschaft dahinter scheint klar: Sony will, dass Entwickler diesen Modus nutzen. Und zwar nicht optional, sondern als festen Bestandteil ihrer Spiele. Immerhin sollen die PS5-Spiele zukünftig auch am Handheld funktionieren. Klingt alles logisch? Für mich ebenso, aber die offizielle Bestätigung fehlt. Daher bleibt es „noch“ beim Leak.

Dieser Artikel erschien zuerst auf game.at.

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