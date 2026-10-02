PS5: Jetzt bekommen auch „Standard-Konsolen“ KI-Upscaling spendiert

Markus Bauer Markus spielt Videospiele, seit er denken kann, und schreibt seit über 25 Jahren über Gaming. Am PC liebt er Ego-Shooter und Echtzeit-Strategie, auf Konsolen vor allem Action-Adventures und Rennspiele. Mit seinen Kindern zockt er auch gerne Minecraft und Rocket League. Seit Jahrzehnten baut Markus seine PCs selbst – immer mit Blick auf das beste Preis-Leistungs-Verhältnis. Sein aktueller PC: ein Big Tower, damit auch moderne Grafikkarten bequem Platz finden.

Sony bringt erstmals KI-Upscaling auf die normale PlayStation 5. Mit Quick Spectral Super Resolution, kurz QSSR, bekommt die Basis-PS5 eine abgespeckte Variante jener Technologie, die bislang zu den wichtigsten Grafikvorteilen der PS5 Pro gehörte. Marvel’s Wolverine und Ghost of Yōtei sind die ersten Spiele, die das neue Verfahren unterstützen.

Sony hat QSSR über den offiziellen PlayStation Blog vorgestellt. Das Verfahren stammt wie das neuere PSSR aus Project Amethyst, der gemeinsamen KI-Grafikinitiative von Sony und AMD. Ziel ist dasselbe: Spiele können intern mit geringerer Auflösung berechnet und anschließend mit KI-Unterstützung schärfer dargestellt werden.

Das ist gerade für die normale PS5 interessant. Bisher waren vergleichbare KI-Verfahren auf der Konsole laut Sony schlicht zu rechenintensiv. QSSR verwendet deshalb eine schlankere Architektur des neuronalen Netzwerks und eine speziell auf die PS5 abgestimmte Implementierung. Dadurch soll die Technologie zusätzliche Details rekonstruieren und vor allem die Bildstabilität verbessern.

QSSR ist nicht einfach PSSR für die normale PS5

Ganz auf PS5 Pro-Niveau kommt die Basis-Konsole trotzdem nicht. Sony bezeichnet PSSR weiterhin als den „Goldstandard“ auf der PS5 Pro. QSSR ist vielmehr eine schnellere und weniger anspruchsvolle Variante, die mit der schwächeren Hardware der normalen PS5 funktioniert.

Das ist ein wichtiger Unterschied. Wer bereits eine PS5 Pro besitzt, bekommt jetzt nicht plötzlich dieselbe Bildqualität auf der günstigeren Konsole. QSSR soll aber einen Teil des Vorteils übernehmen, der bislang exklusiv PSSR vorbehalten war. Bei Marvel’s Wolverine spricht Insomniac beispielsweise von mehr Klarheit auf Pixelebene und zusätzlichen Details in den Straßen von Madripoor und Shinjuku.

Gerade bei Logans neuesten Abenteuer ist das interessant. Im Vergleich zwischen PS5 und PS5 Pro fiel bereits auf, dass die normale PS5 technisch erstaunlich nah an die Pro-Version herankommt. QSSR könnte diesen Abstand bei der Bildqualität nun noch etwas verkleinern.

Marvel’s Wolverine und Ghost of Yōtei bekommen QSSR sofort

Marvel’s Wolverine und Ghost of Yōtei erhalten QSSR per Update als zusätzliche Grafikoption. Sony möchte die neue Bibliothek anschließend allen PlayStation-Entwicklern zur Verfügung stellen. Weitere unterstützte Spiele wurden bisher allerdings nicht genannt. QSSR ist deshalb auch kein allgemeines PS5-Systemupdate, das automatisch jedes Spiel verbessert. Entwickler müssen die Technik in ihre Spiele integrieren. Ein älteres PS5-Spiel bekommt also nicht plötzlich ohne Patch eine bessere Auflösung.

Damit ändert Sony trotzdem einen wichtigen Unterschied zwischen seinen beiden PS5-Modellen. Erst vor wenigen Wochen hatte das Unternehmen das verbesserte PSSR auf der PS5 Pro automatisch aktiviert. Jetzt folgt mit QSSR erstmals eine speziell angepasste KI-Lösung für die Millionen Besitzer der normalen PlayStation 5.

Wie groß der Unterschied in der Praxis ausfällt, dürfte stark vom jeweiligen Spiel abhängen. Technisch ist die Richtung aber klar: KI-Upscaling wird nicht länger nur ein PS5 Pro-Feature bleiben.