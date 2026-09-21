Marvels Wolverine (PS5 Pro) Review

Sinan Huemer Ich bin der Beweis, dass man durch zu viel Fernsehen und Videospiele nicht brutal wird. Man wird nervig. Fragt jeden der mir zuhören muss.

Marvels Wolverine von Insomniac Games ist aktuell auf jeder Timeline. Es ist in hunderten Reels zu sehen. Die News überschlagen sich förmlich und es ist wohl eine der größten Kontroversen der letzten Jahre, was Gaming angeht. Zumindest kann ich mich nicht erinnern wann zuletzt ein Spiel die Gamingwelt so gespalten hat. Während es in vielen News und Short-News heißt, es seien die Kritiker gegen die Spieler, die hier getrennter Meinung seien, zeichnet sich in den letzten Tagen ein neues Bild. Insbesondere auf Social Media.

Die aktuellen 2 Lager, aus meiner Sicht, sind Spieler die das Game tatsächlich gespielt haben VS. jene die keine Minute gespielt haben und einfach nur auf diesen Hass-Hype-Train aufspringen. Und ihr letzteren geht mir echt schon so auf die Nerven.

Ich spiele zur Zeit noch immer meine Review-Copy von Wolverine auf der PlayStation 5 Pro und setze mich trotzdem jetzt schon an die Review. Weil ich dieses gemeckere und all diese Fehlinformationen da draußen nicht mehr aushalte. Diese Leute haben aus meiner Sicht keine guten Spiele mehr verdient.

Wolverine: Die Story – Zwischen Rache und Zugehörigkeit

Versteht mich bitte nicht falsch. Ich will keineswegs Kritik unterbinden und auch ich werde einiges an diesem Spiel kritisieren. Aber das was online gerade läuft, ist jenseits von Lächerlichkeit und an den Haaren herbei gezogen. Dazu weiter unten mehr.

Die Geschichte von Wolverine spielt in einer Zeitlinie die abseits unserer bekannten MCU Zeitlinie aber auch fern von der Fox X-Men Saga ist. Denn hier ist Logan Teil des Team X unter Nathaniel Essex. Ein Name bei dem Comic Fans nur übles schwant, aber das könnt ihr gerne selbst herausfinden.

Hier ist Logan hin und her gerissen zwischen seinem Leben als Einsiedler, welches er wählt weil er keine Gefahr für andere sein will. Und seiner „Familie“ die er irgendwie im Team X hat und auch in den geretteten Mutanten. Denn das Ziel von Essex und seinem Team ist es, die wenigen verbliebenen Mutanten auf der Welt vor ihrer totalen Auslöschung durch Trask und seine Sentinels zu verhindern.

Das Kampfsystem: Wolverine der rasende Tank

Ich las heute, dass jemand online eine schlechte Bewertung für das Game abgegeben hat mit dem Text „man muss nur 15 Stunden die Viereck Taste drücken“. Also entweder weiß dieser Mensch nicht wie man Spiele spielt oder hat schlichtweg Wolverine NICHT GESPIELT. Denn ich verspreche euch, wenn ihr euch nur auf diese eine Taste verlasst, werdet ihr es nicht mal aus der ersten Mission schaffen. Im Gegenteil. Wenn ihr nicht dazulernt und neben Kombos auch Wolverines Nebenfähigkeiten auf dem Schirm habt, werdet ihr generell keinen Fortschritt geschweige denn Spaß erleben.

Neben den gut getimeten Paraden die man auch aus anderen Action Games kennt, ist Ausweichen von Power Angriffen ebenso wichtig, wie der Einsatz von Kontern die dich potenziell heilen können. Sprünge auf Gegner die vielleicht gerade einen Schuss mit dem Sniper Gewehr aufladen. Nutzen der Umgebung für schnellere Takedowns mit einem gezielten Tritt.

Es ist ein richtig gutes und brutales Hack-n-Slay. Und genau hier sind wir an einem springenden Punkt! Ich glaube, dass Leute hier irgendwie so ein schwungvolles Adventure wie Spiderman erwartet haben. Aber so ein Charakter ist Wolverine nicht. Er ist wie Kratos aus God of War. Er schnetzelt, metzelt und prügelt sich durch seine Gegner. Hinterlässt ein Blutbad aus Körperteilen und das auf möglichst direkte Art und Weise.

Grafik und Audio: Irgendwo zwischen Spiderman und Erwartungen

Natürlich hatte ich eine gewisse Erwartungshaltung an das Niveau dieses Spiels. Immerhin steht Insomniac dahinter und Marvel drauf. Die Latte wurde hier durch die Spiderman Games bereits recht hoch gesetzt. Wenn nun ein weiteres Spiel sich in diese Liste reiht, so wollte ich ein entsprechendes optisches Fest. Und JA! Wolverine ist ein fast schon Kino-Artiger Augenschmaus der Gewalt und Actionszenen. Sowohl im Gameplay als auch natürlich in den Cut Scenes, sieht das Game gerade auf der PS5 Pro in den entsprechenden Einstellungen einfach großartig aus. Was den Sound angeht, kann ich in keinem einzigen Punkt klagen! Ich spiele allerdings bewusst auf Englisch. Die deutsche Version habe ich keine 10 Minuten ausgehalten.

Aber… an vielen Ecken und Enden scheint entweder die Motivation nicht mehr genügt zu haben oder man hat bereitwillig darauf verzichtet da noch tiefer in die Grafik zu gehen. Während man in gewisse Gebäude und Räume sehr gut hinein sehen kann, kann man sie nicht betreten. Fahrzeuge kann man zerlegen mit den Krallen, aber nur bestimmte Teile davon. Hier wäre definitiv noch genügend Luft nach oben. Ich finde die Charaktere und ihre Designs absolut gelungen und auch den gewählten Schauspieler für diese Version von Wolverine echt gut gecastet. Nur hätte man noch etwas mehr Details nutzen können, wenn es schon keine Open World ist.

Die Open World Debatte: Warum Wolverine da nicht hingehört

Nun zu der riesen Debatte um „warum ist das kein Open World??“. Und nein. Hier gibt es kein „Beide Seiten haben ihre…“ Nein. Es wäre schlichtweg Unsinn und ein furchtbares Game, wenn man Wolverine in eine Open World packt wie zum Beispiel New York City bei Spiderman. Denn Logan ist eine 1m60 Kampfmaschine mit einem Adamantium-Skelett. Ja, er kann auf seine Gegner springen. Ja er kann auch wie ein Berserker auf sie los stürmen. Aber lauf mal mit einem solchen Charakter durch New York! Startet bitte mal Spiderman und verzichtet komplett auf Netzschwünge und Klettern. Mal sehen wie lang euch das Spaß macht.

Ich habe mancherorts schon gelesen, dass hätte man mit einem Motorrad lösen können. Und die Idee ist so leicht gesagt wie sie widerlegt ist. Auch das würde nämlich sehr schnell in die falsche Richtung gehen. Denn, und ich wiederhole mich hier, Wolverine ist eine Kampfmaschine. Ich starte kein Game mit ihm als Protagonisten um durch die Stadt oder Wälder zu fahren, auf der Suche nach irgendwelchen Collectibles oder Sidequests wo ich eine Katze aus dem Baum rette. Das würde nicht zu diesem Charakter passen und auch nicht zu meinem erwarteten Spielerlebnis.

Sweet Baby Inc hat Wolverine „WOKE“ gemacht… ach wirklich?

Dieser Absatz gehört ganz euch homophoben fragilen Möchtegern-Alphas da draußen: Manche Argumente sind einfach Bullshit von Grund auf.

So wie zum Beispiel, dass es eine Woke-Story sei, mit irgendeiner homoerotischen Beziehung zwischen Logan und Sabertooth die einfach nicht existiert. Oder dass kritisiert wird, Mystique sei aus Wokeness und der Einmischung von Sweet Baby Inc. nun mit einer Frau verheiratet. Verdammt der Charakter Mystique kann sich in JEDE Person verwandeln. Unabhängig des Geschlechts. Die war schon seit jeher Pansexuell. Und mein Highlight; dass man aus Wokeness die Sentinels Lila gemacht habe.

Guess what!? Die waren SCHON IMMER LILA. In den Comics. Den 90er Cartoons. Die waren nie anders. Damals gab es weder Sweet Baby Inc noch Wokeness. Und trotzdem haben die Comics niemanden schwul gemacht.

Es ist mittlerweile anstrengend geworden sich mit Gaming News zu befassen, weil die Online Welt immer toxischer und primitiver wird. Sie brüllen und heulen wie eine Horde aus verletzten Kleinkindern. Wobei mein 4-jähriger Sohn durchaus die Reife besitzt, Farben als Farben zu sehen und nicht als ein sozialpolitisches Sexual-Statement.

Fazit zu Wolverine (PS5 Pro)

Du willst als Wolverine Horden von Gegnern die Gliedmaßen abschneiden, brechen oder auch einfach herausreißen? Du willst dich auf möglichst brutale Art und Weise durch eine interessante Story kämpfen, die trotzdem Zeit hat auch emotionale Spannung, Schmerz und sogar guten Humor einzubauen? Willst du ein Actionspiel wo du nicht 150 Stunden damit verbringst jedes noch so kleine Collectible zu suchen, sondern einfach eine gute Zeit hast neben Job oder Schule und dem normalen Alltag? Dann wirst du in Wolverine eine richtig coole und schöne Zeit verbringen. Und JA… es lässt sich in den Einstellungen so modifizieren, dass du nicht mal sterben kannst, wenn es dir wirklich nur um die Geschichte geht. Oder so schwer einstellen, dass du fast nicht überleben kannst ohne die Reflexe eines Jedi.

Alles in allem ist und bleibt Wolverine ein gelungenes Hack-n-Slay Action Abenteuer mit einem von Marvels wohl ikonischsten Antihelden mit Aggressionsproblemen. Wie er in einem Film einst sagte und auch im Spiel in einer Cutscene „I´m the best at what I do, but what I do isn´t very nice.“ Und genau diesen Vibe trifft das Spiel sehr genau. Wir begleiten Logan der gerne ein guter Mensch wäre. Der irgendwo dazugehören will. Der natürlich auch Andere in sein Herz schließt und diese auch beschützen will. Aber er kennt nunmal nur den einen Weg. Gepflastert mit Blut und Leichen.

Das Game ist bei weitem nicht perfekt. Es ist auch nicht das selbe Level an Meisterwerk wie Spiderman es war. Aber all diese künstliche Aufregung und Kritik… Erst heute sah ich wie jemand seinen Schreibtisch komplett Fake gecrasht hat (man sieht ganz klar dass Monitore vorsichtig hingelegt wurden und so zeug) mit dem Titel „ich will einen Refund!“… All das ist nur Clickbait. Weil es leicht ist etwas zu hassen und hunderttausende Leute auf die eigene Seite zu holen mit falschen Darstellungen, aus dem Kontext gerissenen Szenen ohne zu erklären was man eingestellt hat an Hilfen. Diese Creatoren verdienen sich an den Clicks eine goldene Nase. Hämmern mit Hass auf ein Spiel ein, welches ihnen kostenlos zum Testen zur Verfügung gestellt wurde. Aus meiner Sicht, haben solche Creator keine Games mehr verdient, wenn sie nichts anderes können als Clickbaiten indem sie billigen Fake Trash fabrizieren.

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Test-System: PlayStation 5