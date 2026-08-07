Marvel’s Wolverine: Altersfreigabe bestätigt extreme Gewalt und düstere Szenen
Die offizielle ESRB-Altersfreigabe für Marvel's Wolverine ist da. Sie bestätigt brutale Kämpfe, Zerstückelungen und weitere Inhalte für Erwachsene.
Tim Rantzau Tim ist seit seiner Kindheit leidenschaftlicher Nintendo-Fan und hat seine Begeisterung für Spiele mit einem Studium in Game Design vertieft. Beruflich arbeitet er an der Konzeption von Videospielen und kennt dadurch die Branche nicht nur von außen, sondern auch von innen. Seine größte Leidenschaft gilt jedoch dem Spiele-Journalismus, in dem er Trends einordnet, Hintergründe erklärt und mit viel Erfahrung über neue Entwicklungen berichtet.
Schon die ersten Trailer machten deutlich, dass Marvel’s Wolverine deutlich düsterer wird als die Marvel’s Spider-Man-Reihe. Nun bestätigt auch die offizielle Altersfreigabe der amerikanischen ESRB diesen Eindruck. Das Actionspiel von Insomniac Games erhält die Einstufung „Mature 17+“ (M) und richtet sich damit ausschließlich an erwachsene Spieler.
Gewalt spielt eine zentrale Rolle
Laut der ESRB erwartet Spieler eine außergewöhnlich brutale Darstellung der Kämpfe. Wolverine setzt seine Adamantium-Klauen ein, um Gegner aufzuschlitzen, zu durchbohren und in blutigen Nahkämpfen auszuschalten. Besonders im Rage-Modus sollen schnelle Kombos und spektakuläre Finishing-Moves möglich sein, bei denen Gegner unter anderem direkt am Kopf getroffen werden.
Auch die Umgebung bleibt von der Gewalt nicht verschont. Laut der Beschreibung finden sich auf den Schlachtfeldern abgetrennte Körperteile und verstümmelte Gegner. Zwischensequenzen sollen außerdem zeigen, wie Figuren ihre Feinde auseinanderreißen oder enthaupten.
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Nicht nur Blut und Gore
Die Altersfreigabe nennt zudem weitere Inhalte, die zur Einstufung beigetragen haben. Dazu gehören:
- Blut und Gore
- intensive Gewaltdarstellung
- starke Schimpfwörter
- Drogenreferenzen
- teilweise Nacktheit
Damit dürfte Marvel’s Wolverine eines der kompromisslosesten Spiele werden, das Insomniac Games bislang veröffentlicht hat.
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Passend zur Comic-Vorlage
Für viele Fans kommt die Einstufung allerdings nicht überraschend. Wolverine zählt seit Jahrzehnten zu den brutalsten Figuren im Marvel-Universum. Seine Geschichten setzen häufig auf eine deutlich düstere Atmosphäre und scheuen auch explizite Gewaltdarstellungen nicht.
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Bereits zuvor hatte Insomniac Games bestätigt, dass Spieler auf Wunsch einen Zensurfilter aktivieren können, der Blutdarstellungen reduziert. Wer die ursprüngliche Vision erleben möchte, kann das Spiel aber auch vollständig unzensiert spielen.
Release rückt näher
Mit der ESRB-Einstufung scheint Marvel’s Wolverine einen weiteren wichtigen Schritt Richtung Veröffentlichung gemacht zu haben. Das Action-Abenteuer erscheint nach aktuellem Stand am 15. September 2026 exklusiv für die PlayStation 5.
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Fans dürfen sich auf einen erwachsenen Wolverine freuen
Die neue Altersfreigabe macht deutlich, dass Insomniac Games den berühmten Mutanten möglichst authentisch umsetzen möchte. Statt eines familienfreundlichen Superheldenspiels erwartet euch offenbar ein kompromissloses Action-Abenteuer mit brutalen Kämpfen, düsterer Atmosphäre und einer Inszenierung, die sich eng an den härteren Wolverine-Comics orientiert. Für Fans der Figur dürfte genau das eine der spannendsten Nachrichten vor dem Release sein.
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