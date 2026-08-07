Marvel’s Wolverine: Altersfreigabe bestätigt extreme Gewalt und düstere Szenen

Tim Rantzau Tim ist seit seiner Kindheit leidenschaftlicher Nintendo-Fan und hat seine Begeisterung für Spiele mit einem Studium in Game Design vertieft. Beruflich arbeitet er an der Konzeption von Videospielen und kennt dadurch die Branche nicht nur von außen, sondern auch von innen. Seine größte Leidenschaft gilt jedoch dem Spiele-Journalismus, in dem er Trends einordnet, Hintergründe erklärt und mit viel Erfahrung über neue Entwicklungen berichtet.

Schon die ersten Trailer machten deutlich, dass Marvel’s Wolverine deutlich düsterer wird als die Marvel’s Spider-Man-Reihe. Nun bestätigt auch die offizielle Altersfreigabe der amerikanischen ESRB diesen Eindruck. Das Actionspiel von Insomniac Games erhält die Einstufung „Mature 17+“ (M) und richtet sich damit ausschließlich an erwachsene Spieler.

Gewalt spielt eine zentrale Rolle

Laut der ESRB erwartet Spieler eine außergewöhnlich brutale Darstellung der Kämpfe. Wolverine setzt seine Adamantium-Klauen ein, um Gegner aufzuschlitzen, zu durchbohren und in blutigen Nahkämpfen auszuschalten. Besonders im Rage-Modus sollen schnelle Kombos und spektakuläre Finishing-Moves möglich sein, bei denen Gegner unter anderem direkt am Kopf getroffen werden.

Auch die Umgebung bleibt von der Gewalt nicht verschont. Laut der Beschreibung finden sich auf den Schlachtfeldern abgetrennte Körperteile und verstümmelte Gegner. Zwischensequenzen sollen außerdem zeigen, wie Figuren ihre Feinde auseinanderreißen oder enthaupten.

Werbung

Nicht nur Blut und Gore

Die Altersfreigabe nennt zudem weitere Inhalte, die zur Einstufung beigetragen haben. Dazu gehören:

Blut und Gore

intensive Gewaltdarstellung

starke Schimpfwörter

Drogenreferenzen

teilweise Nacktheit

Damit dürfte Marvel’s Wolverine eines der kompromisslosesten Spiele werden, das Insomniac Games bislang veröffentlicht hat.

YouTube-Video

Beim Laden dieses YouTube-Videos können personenbezogene Daten an YouTube übertragen werden. Mit einem Klick auf „Inhalt anzeigen“ gibst du diese Funktion in deinem Browser für mindestens 1 Jahr frei. Du kannst die Einwilligung jederzeit über den Button direkt unter dem Embed widerrufen. Inhalt anzeigen Embed-Einwilligung widerrufen

Passend zur Comic-Vorlage

Für viele Fans kommt die Einstufung allerdings nicht überraschend. Wolverine zählt seit Jahrzehnten zu den brutalsten Figuren im Marvel-Universum. Seine Geschichten setzen häufig auf eine deutlich düstere Atmosphäre und scheuen auch explizite Gewaltdarstellungen nicht.

Werbung

Bereits zuvor hatte Insomniac Games bestätigt, dass Spieler auf Wunsch einen Zensurfilter aktivieren können, der Blutdarstellungen reduziert. Wer die ursprüngliche Vision erleben möchte, kann das Spiel aber auch vollständig unzensiert spielen.

Release rückt näher

Mit der ESRB-Einstufung scheint Marvel’s Wolverine einen weiteren wichtigen Schritt Richtung Veröffentlichung gemacht zu haben. Das Action-Abenteuer erscheint nach aktuellem Stand am 15. September 2026 exklusiv für die PlayStation 5.

Fans dürfen sich auf einen erwachsenen Wolverine freuen

Die neue Altersfreigabe macht deutlich, dass Insomniac Games den berühmten Mutanten möglichst authentisch umsetzen möchte. Statt eines familienfreundlichen Superheldenspiels erwartet euch offenbar ein kompromissloses Action-Abenteuer mit brutalen Kämpfen, düsterer Atmosphäre und einer Inszenierung, die sich eng an den härteren Wolverine-Comics orientiert. Für Fans der Figur dürfte genau das eine der spannendsten Nachrichten vor dem Release sein.

Werbung

Hast du einen Fehler entdeckt oder weitere Infos zu diesem Artikel? Dann schick uns gerne dein Feedback !

Bei der Erstellung dieses Artikels kam Künstliche Intelligenz zum Einsatz (z. B. für Text, Recherche, Bilder oder Tabellen). Alle Inhalte wurden vor der Veröffentlichung sorgfältig von einem Menschen geprüft.