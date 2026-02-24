Rechtzeitig vor GTA 6: Marvel’s Wolverine bekommt Release-Termin im September 2026 auf PS5

Markus Bauer Markus spielt Videospiele, seit er denken kann, und schreibt seit über 25 Jahren über Gaming. Am PC liebt er Ego-Shooter und Echtzeit-Strategie, auf Konsolen vor allem Action-Adventures und Rennspiele. Mit seinen Kindern zockt er auch gerne Minecraft und Rocket League. Seit Jahrzehnten baut Markus seine PCs selbst – immer mit Blick auf das beste Preis-Leistungs-Verhältnis. Sein aktueller PC: ein Big Tower, damit auch moderne Grafikkarten bequem Platz finden.

Mit den Worten „Let’s cut to the chase“ (in Deutsch: „Kommen wir gleich zur Sache.“) hat Insomniac Games endlich das verkündet, worauf PlayStation-Fans seit Jahren hoffen: Marvel’s Wolverine erscheint am 15. September 2026 exklusiv für die PlayStation 5 (PS5). Kurz. Knapp. Ohne großes Event. Ohne Trailer-Premiere. Einfach ein Post und eine klare Ansage. Damit hat man schon gerechnet, dass der September der „perfekte Monat“ sei, immerhin lange genug vor GTA 6.

Viele stellen sich jetzt eine Frage: Warum kam diese News nicht beim letzten State of Play? Gerade weil Marvel’s Wolverine als eines der am meisten erwarteten PS5-Spiele gilt, hätte die Enthüllung perfekt in die Show gepasst. Stattdessen entschied sich Sony offenbar für einen separaten Moment. Ob man vermeiden wollte, andere Ankündigungen zu überstrahlen, bleibt Spekulation. Fakt ist: Mit dieser Ankündigung hat Insomniac das Jahr 2026 für PlayStation-Spieler schlagartig greifbarer gemacht.

Seit Jahren im Schatten, jetzt wird es konkret

Seit der ersten Ankündigung gab es kaum offizielle Updates. Kein neues Gameplay. Keine detaillierten Infos zum Kampfsystem, zur Story oder zur Open-World-Struktur. Wir wissen nur: Es wird düsterer als Spider-Man. Brutaler. Persönlicher. Und genau deshalb ist die Vorfreude riesig.

Insomniac Games hat mit den Spider-Man-Spielen bewiesen, wie stark das Studio mit Marvel-Lizenzen umgehen kann. Wolverine bietet jetzt die Chance, eine völlig andere Tonalität zu zeigen. Weniger Hochglanz-Heldentum. Mehr rohe Gewalt und innere Konflikte. Gleich nach einem Deadpool-Spiel (das es leider nicht von Insomniac in nächster Zeit geben wird) ein persönliches Highlight.

Let's cut to the chase: Marvel's Wolverine launches September 15, 2026. Wishlist #WolverinePS5 now: insom.games/MW-Wishlist — Insomniac Games (@insomniac.games) 2026-02-24T16:59:16.842Z

Kommen jetzt endlich Gameplay-Einblicke?

Kurz vor dem State of Play hatte Insomniac bereits angedeutet, dass wir im Frühjahr 2026 mehr erfahren werden. Technisch gesehen ist es noch nicht Frühling – doch mit der konkreten Release-Ankündigung dürfte die Marketing-Maschinerie bald richtig anlaufen.

Ein Spiel mit diesem Hype-Faktor kann nicht monatelang ohne neues Material bleiben. Viele Fans rechnen damit, dass bald erste Gameplay-Szenen folgen. Vielleicht sogar ein ausführlicher „Deep Dive“. Natürlich ist dies reine Spekulation, aber manche sehen in der „Wolverine-News“ auch ein bewusst gesetztes positives Signal. Eine Erinnerung, dass große, hochwertige Singleplayer-Erlebnisse weiterhin eine zentrale Rolle bei PlayStation spielen. Und genau das wollen viele hören.

Wolverine fährt also seine Krallen am 15. September 2026 auf der PS5 aus. Gut so, jetzt wissen wir es.

