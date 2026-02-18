Marvel’s Wolverine: September-Release könnte perfektes Timing gegen GTA 6 sein

Tim Rantzau Tim ist seit seiner Kindheit leidenschaftlicher Nintendo-Fan und hat seine Begeisterung für Spiele mit einem Studium in Game Design vertieft. Beruflich arbeitet er an der Konzeption von Videospielen und kennt dadurch die Branche nicht nur von außen, sondern auch von innen. Seine größte Leidenschaft gilt jedoch dem Spiele-Journalismus, in dem er Trends einordnet, Hintergründe erklärt und mit viel Erfahrung über neue Entwicklungen berichtet.

Wie glaubwürdig ist dieser Leak?

Plausibel! - Die vorliegenden Hinweise wirken stimmig und nachvollziehbar.

Marvel’s Wolverine ist eines der am meisten erwarteten Spiele des Jahres 2026 und gleichzeitig eines ohne konkreten Release-Termin. Insomniac Games und Sony haben sich bisher auf ein vages „Ende 2026“ festgelegt, ohne Monat oder Tag zu nennen. Doch genau das könnte sich bald ändern. Neue Spekulationen und ein möglicher Leak aus dem lateinamerikanischen PlayStation Store deuten darauf hin, dass Wolverine im September erscheinen könnte. Damit gezielt vor dem Release von Grand Theft Auto 6 im November.

Warum September plausibel ist

Während des State of Play 2025 wurde Marvel’s Wolverine offiziell mit einem Release-Fenster „Ende 2026“ angekündigt. Der lateinamerikanische PlayStation Store notierte das Spiel dann als Q3 2026, also irgendwann zwischen Juli und September. Für Insomniac wäre das nicht ungewöhnlich. Die Spider-Man-Spiele des Studios erschienen durchweg zwischen September und November. Wolverine würde damit einem vertrauten Muster folgen.

Ein September-Release würde zudem bedeuten, dass Wolverine noch als „spätes Jahr“ zählt, aber gleichzeitig genug Raum hätte, um vor GTA 6 zu dominieren. Ohne direkt in den Schatten des wahrscheinlich größten Spiele-Releases aller Zeiten zu geraten.

GTA 6 ist der Elefant im Raum

Die gesamte Spielebranche befindet sich gerade in einer Art Wartestellung. GTA 6 hat einen festen Release-Termin am 19. November und nahezu jeder Publisher versucht, diesem Datum aus dem Weg zu gehen. Die Erwartungen an Rockstars neuesten Titel sind astronomisch, Verkaufszahlen im dreistelligen Millionenbereich gelten als realistisch.

Mehrere Entwickler haben bereits offen zugegeben, dass sie ihre Release-Pläne an GTA 6 ausrichten mussten, um nicht überschattet zu werden. Selbst große Marken riskieren es nicht, direkt gegen den Giganten anzutreten.

Marvel’s Wolverine wäre theoretisch eines der wenigen Spiele, das eine reelle Chance hätte, sich gegen GTA 6 zu behaupten. Zumindest auf dem Papier. Insomniac hat sich mit der Spider-Man-Reihe als verlässliches AAA-Studio etabliert, Marvel’s Spider-Man 2 ist das meistverkaufte PS5-Exklusivspiel überhaupt, und Wolverine als Charakter bringt enorme Markenbekanntheit mit.

Ein direkter Kampf gegen GTA 6 wäre ein Risiko, das Sony nicht eingehen muss. Die Entwicklungskosten moderner AAA-Titel sind enorm.

