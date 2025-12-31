Die meisterwarteten Games 2026 – Die Redaktion verrät ihre größten Hoffnungen

DG Redaktion Die aktuelle DailyGame Redaktion setzte sich erstmals 2004 zusammen und berichtet seit jeher - mit kurzen Unterbrechungen und einem System-Wechsel - über die Welt der Videospiele.

Hier kommen die meisterwarteten Games für 2026, inklusive der Redakteure, die sie genannt haben und warum genau diese Titel so viel Druck aufbauen. 2026 fühlt sich schon jetzt wie ein Schicksalsjahr für die Games-Branche an. Zu viele große Namen stehen im Raum, zu viele Versprechen wurden gemacht, zu viele Fans warten seit Jahren (oder schon länger). In der Redaktion ist schnell klar geworden: Dieses Jahr wird nicht einfach nur gut oder schlecht, es wird emotional. Euphorie, Skepsis, Nervosität und Hoffnung liegen extrem eng beieinander.

2026 ist kein normales Spielejahr. Es ist ein Jahr der Bewährungsproben, der Comebacks und vor allem der großen Hoffnungen. Die Erwartungen sind hoch, die Emotionen noch höher. Ob Euphorie oder Enttäuschung überwiegt, wird sich zeigen. aber ignorieren kann dieses Jahr niemand. Dafür gibt es zu viele große Namen auf der Liste und wir reden hier nicht nur von GTA 6.

Werbung

Die Liste ist sortiert nach bekannten Release-Terminen, -Fenstern und Titeln die noch kein festes Zeit-Portal erhalten haben. Natürlich dafür auch ein spekulativer Titel heuer nicht fehlen, bei dem es interne Wetten gibt, dass er wirklich kommt.

Meisterwartete Games 2026 mit Release-Termin

Bereits das erste Halbjahr wartet mit einigen interessanten Games auf, auf die wir uns alle freuen dürfen:

Werbung

Dragon Quest VII Reimagined

Genannt von: Michael

Plattform(en): noch offen

Entwickler: Square Enix

Genre: Rollenspiel (JRPG)

Release: 05. Februar 2026

YouTube-Video

Beim Laden dieses YouTube-Videos können personenbezogene Daten an YouTube übermittelt werden. Mit "Klick" auf "Inhalt anzeigen" gibst du diese Funktion in deinem Browser für mindestens 1 Jahr frei. Du kannst die Einwilligung jederzeit widerrufen, indem du deine Browser-Daten löschst. Inhalt anzeigen

Für Michael ist Dragon Quest VII Reimagined eine logische Konsequenz aus dem, was Square Enix zuletzt mit der Reihe gezeigt hat. Die Remaster-Versionen von Dragon Quest 1–3 haben ihn überrascht, nicht nur technisch, sondern vor allem emotional. Die Liebe zum Detail, der respektvolle Umgang mit den Originalen und das Gefühl, dass hier wirklich verstanden wurde, warum diese Spiele so wichtig sind, haben Erwartungen geweckt.

Mario Tennis Fever

Genannt von: Manuel

Plattform(en): Nintendo Switch 2

Entwickler: Camelot / Nintendo

Genre: Sport

Release: 12.02.2026

YouTube-Video

Beim Laden dieses YouTube-Videos können personenbezogene Daten an YouTube übermittelt werden. Mit "Klick" auf "Inhalt anzeigen" gibst du diese Funktion in deinem Browser für mindestens 1 Jahr frei. Du kannst die Einwilligung jederzeit widerrufen, indem du deine Browser-Daten löschst. Inhalt anzeigen

Mario ist nicht nur ein Held, sondern beherrscht auch viele Sportarten. Neben Gokart Fahren, Fußball und Golf spielt man auch gerne Tennis im Pilzkönigreich. Deshalb ist es kein Wunder, dass uns bald Mario Tennis Fever bevorsteht. Nachdem die letzten Titel leider nicht so stark waren, hofft Manuel auf darauf, dass man dieses Mal die richtige Balance findet um uns ein zeitloses Tennis Spiel mit lustigen Animationen und typischen Power-Ups für Mario & Co. zu liefern.

Resident Evil Requiem

Genannt von: Klaus, Markus, Michael

Plattform(en): PC, PS5, Xbox Series

Entwickler: Capcom

Genre: Survival Horror

Release: 27. Februar 2026

YouTube-Video

Beim Laden dieses YouTube-Videos können personenbezogene Daten an YouTube übermittelt werden. Mit "Klick" auf "Inhalt anzeigen" gibst du diese Funktion in deinem Browser für mindestens 1 Jahr frei. Du kannst die Einwilligung jederzeit widerrufen, indem du deine Browser-Daten löschst. Inhalt anzeigen

Resident Evil Requiem steht unter enormem Druck. Klaus erwartet einen Titel, der die Stärken der letzten Jahre weiterführt, ohne sich auf Erfolgen auszuruhen. Markus sieht darin einen der entscheidenden Tests für Capcoms Horror-Strategie. In der Community wird bereits heftig diskutiert, ob Requiem wieder mehr auf klassischen Horror setzt oder moderne Action-Elemente stärker integriert.

Klar ist: Die Erwartungen sind brutal hoch und ein Mittelmaß würde Fans nicht verzeihen. Michael hofft vor allem auf die Rückkehr der Third-Person-Ansicht, um wieder nach RE7 und RE Village „abgeholt“ zu werden.

Fatal Frame II: Crimson Butterfly (Remake)

Genannt von: Eva

Plattform(en): noch offen

Entwickler: Koei Tecmo

Genre: Survival Horror

Release: 12. März 2026

YouTube-Video

Beim Laden dieses YouTube-Videos können personenbezogene Daten an YouTube übermittelt werden. Mit "Klick" auf "Inhalt anzeigen" gibst du diese Funktion in deinem Browser für mindestens 1 Jahr frei. Du kannst die Einwilligung jederzeit widerrufen, indem du deine Browser-Daten löschst. Inhalt anzeigen

Für Eva ist dieses Remake eine Herzensangelegenheit. Fatal Frame steht für eine Zeit, in der Horror noch leise, langsam und psychologisch war. Crimson Butterfly gilt bis heute als stärkster Teil der gesamten Reihe und hat sich seinen Kultstatus redlich verdient. Besonders die Atmosphäre, die bedrückende Ruhe und das Gefühl permanenter Unsicherheit machen den Reiz aus. Nach den gelungenen Remakes der neueren Teile ist Evas Erwartung klar: Wenn Koei Tecmo diesen Klassiker respektvoll modernisiert, könnte Fatal Frame II 2026 eines der intensivsten Horror-Erlebnisse überhaupt liefern.

Pragmata

Genannt von: Klaus

Plattform(en): PC, PS5, Xbox Series

Entwickler: Capcom

Genre: Sci-Fi Action

Release: 24. April 2026

YouTube-Video

Beim Laden dieses YouTube-Videos können personenbezogene Daten an YouTube übermittelt werden. Mit "Klick" auf "Inhalt anzeigen" gibst du diese Funktion in deinem Browser für mindestens 1 Jahr frei. Du kannst die Einwilligung jederzeit widerrufen, indem du deine Browser-Daten löschst. Inhalt anzeigen

Werbung

Das kommende Pragmata bleibt rätselhaft und genau das fasziniert Klaus. Shooter-Gameplay trifft auf Puzzle- und Hacking-Elemente, dazu eine ungewöhnliche Erzählweise. Die Demo zeigt, dass Capcom bewusst Risiken eingeht. Für viele Fans ist Pragmata ein Hoffnungsträger für frische Ideen abseits etablierter Marken. Gleichzeitig schwingt die Sorge mit, dass das Experiment zu ambitioniert sein könnte.

007: First Light

Genannt von: Tim, Markus, Michael

Plattform(en): PC, Konsolen

Entwickler: IO Interactive

Genre: Action, Stealth

Release: 26. Mai 2026

YouTube-Video

Beim Laden dieses YouTube-Videos können personenbezogene Daten an YouTube übermittelt werden. Mit "Klick" auf "Inhalt anzeigen" gibst du diese Funktion in deinem Browser für mindestens 1 Jahr frei. Du kannst die Einwilligung jederzeit widerrufen, indem du deine Browser-Daten löschst. Inhalt anzeigen

Hitman-DNA trifft auf James Bond für viele Fans in der Redaktion ein Traum und eine große Chance. Die Community erwartet elegante Missionen, Entscheidungsfreiheit und einen modernen Bond ohne übertriebene Action. Die ersten Gameplay-Ausschnitte von 007: First Light haben genau gezeigt, worauf wir warten. Quasi ein „neues Uncharted mit einem jungen James Bond“, wie Michael es bezeichnet.

Grand Theft Auto VI (GTA 6)

Genannt von: Tim, Markus, Manuel

Plattform(en): PS5, Xbox Series

Entwickler: Rockstar Games

Genre: Open World

Release: 19. November 2026

YouTube-Video

Beim Laden dieses YouTube-Videos können personenbezogene Daten an YouTube übermittelt werden. Mit "Klick" auf "Inhalt anzeigen" gibst du diese Funktion in deinem Browser für mindestens 1 Jahr frei. Du kannst die Einwilligung jederzeit widerrufen, indem du deine Browser-Daten löschst. Inhalt anzeigen

Du hast dieses Spiel ganz oben erwartet? Lassen wir auch anderen Spielen Platz im Jahr 2026. GTA 6 ist das unumstrittene Schwergewicht, kommt aber erst im November. Tim spricht vom Potenzial für das „Spiel des Jahrhunderts“, Markus sieht darin den wichtigsten Release der gesamten Generation. Manuel ist noch von GTA V verblüfft, da dieses alte Videospiel wirtschaftlich als das erfolgreichste Medium aller Zeiten gilt ist und technisch über mehrere Konsolengenerationen mit den neuesten Videospielen ohne Probleme mithalten konnte. Deshalb ist er gespannt, was Rockstar Games als Nachfolger plant. Nach Red Dead Redemption 2 sind die Erwartungen fast unmenschlich hoch.

Die Community schwankt zwischen blindem Vertrauen und Angst, dass Rockstar Games an der eigenen Größe scheitert. Wir erwarten nichts anderes als ein Spiel für das wir eine neue Wertung abseits der „10 von 10“ benötigen werden.

Meisterwartete Games 2026 ohne festen Release-Termin

Ab hier fängt nicht die Spekulationsblase an, sondern es gibt viele Games für 2026 die noch kein fixes Datum erhalten haben. Wie anfänglich geschrieben gibt es für dieses Gaming-Jahr viele Hoffnungen, auf die wir schon Jahr (oder Jahrzehnte) warten.

Fable

Genannt von: Markus

Plattform(en): PC, Xbox Series

Entwickler: Playground Games

Genre: Rollenspiel

Release: Anfang 2026 (erwartet)

YouTube-Video

Beim Laden dieses YouTube-Videos können personenbezogene Daten an YouTube übermittelt werden. Mit "Klick" auf "Inhalt anzeigen" gibst du diese Funktion in deinem Browser für mindestens 1 Jahr frei. Du kannst die Einwilligung jederzeit widerrufen, indem du deine Browser-Daten löschst. Inhalt anzeigen

Markus verbindet mit Fable Humor, Märchen und Freiheit. Genau das erwarten Fans auch vom Reboot. Die Angst: Dass am Ende nur ein generisches Fantasy-RPG übrig bleibt. Bisher haben wir einfach zu wenig vom Gameplay gesehen, obwohl der Titel bereits 2020 angekündigt wurde. Gut, seitdem hat Playground Games ein eigenes RPG-Team aufgebaut, dass es vorher nicht gab.

Yoshi and the Mysterious Book

Genannt von: Manuel

Plattform(en): Nintendo Switch 2

Entwickler: Nintendo

Genre: Jump ’n’ Run / Adventure

Release: erstes Halbjahr 2026

YouTube-Video

Beim Laden dieses YouTube-Videos können personenbezogene Daten an YouTube übermittelt werden. Mit "Klick" auf "Inhalt anzeigen" gibst du diese Funktion in deinem Browser für mindestens 1 Jahr frei. Du kannst die Einwilligung jederzeit widerrufen, indem du deine Browser-Daten löschst. Inhalt anzeigen

Werbung

Nachdem es viel zu lange ruhig um die niedlichen Yoshi Titel war, scheinen nun die kreativen Levels in den farbenfrohen Welten zurückzukommen. Manuel ist gespannt was das geheimnisvolle Buch zu offenbaren wird. Schon bei Super Mario World 2: Yoshi’s Island für das SNES wurde ein Chip eingebaut um mehr als bisher möglich herauszuholen, deswegen ist Manuel gespannt wie Yoshi and the Mysterious Book die Fähigkeiten der Nintendo Switch 2 nutzen wird.

Tomodachi Life: Wo Träume wahr werden

Genannt von: Manuel

Plattform(en): Nintendo Switch

Entwickler: Nintendo

Genre: Lebenssimulation

Release: zweites Quartal 2026

YouTube-Video

Beim Laden dieses YouTube-Videos können personenbezogene Daten an YouTube übermittelt werden. Mit "Klick" auf "Inhalt anzeigen" gibst du diese Funktion in deinem Browser für mindestens 1 Jahr frei. Du kannst die Einwilligung jederzeit widerrufen, indem du deine Browser-Daten löschst. Inhalt anzeigen

Für Manuel ist Tomodachi Life pure Nostalgie und steht für eine unbeschwerte, kreative Zeit bei Nintendo, in der jede absurde Idee erwünscht waren. Mit der überraschenden Rückkehr dieses Franchise könnte Nintendo beweisen, dass sie deren verrückten Humor aus der Satoru Iwata Zeit noch nicht verloren haben.

Bloodstained: The Scarlet Engagement

Genannt von: Klaus

Plattform(en): PC, Konsolen

Entwickler: ArtPlay

Genre: Metroidvania

Release: 2026

YouTube-Video

Beim Laden dieses YouTube-Videos können personenbezogene Daten an YouTube übermittelt werden. Mit "Klick" auf "Inhalt anzeigen" gibst du diese Funktion in deinem Browser für mindestens 1 Jahr frei. Du kannst die Einwilligung jederzeit widerrufen, indem du deine Browser-Daten löschst. Inhalt anzeigen

Für Klaus ist Bloodstained mehr als nur ein Spiel: es ist das, was Castlevania heute sein könnte. Der erste Teil überzeugte spielerisch, litt aber sichtbar unter seinem begrenzten Budget. Mit 505 Games im Rücken hoffen Fans auf eine deutlich bessere Präsentation, ohne den klassischen Metroidvania-Kern zu verlieren. Sollte The Scarlet Engagement seine Versprechen einlösen, könnte es endgültig beweisen, dass das Genre auch 2026 noch absolut relevant ist.

Star Citizen: Squadron 42

Genannt von: Markus

Plattform(en): PC

Entwickler: Cloud Imperium Games

Genre: Space Action

Release: 2026 (angestrebt)

YouTube-Video

Beim Laden dieses YouTube-Videos können personenbezogene Daten an YouTube übermittelt werden. Mit "Klick" auf "Inhalt anzeigen" gibst du diese Funktion in deinem Browser für mindestens 1 Jahr frei. Du kannst die Einwilligung jederzeit widerrufen, indem du deine Browser-Daten löschst. Inhalt anzeigen

Jahrelange Entwicklung, gigantische Versprechen. Markus sieht Squadron 42 als einen der größten Bewährungstests der Branche. Liefert das Spiel endlich ab oder bleibt es ein Mythos? Gameplay-Videos die mehr als eine Stunde dauern haben mich überzeugt. Hoffentlich wird das ganze Spiel so. Ein Mega-Cast dahinter und eine absurd geile Grafik. Als alter Wing Commander-Spieler hat man extreme Hoffnungen an diesen Titel.

Control Resonant

Genannt von: Klaus

Plattform(en): PC, PS5, Xbox Series

Entwickler: Remedy Entertainment

Genre: Action, Mystery

Release: 2026

YouTube-Video

Beim Laden dieses YouTube-Videos können personenbezogene Daten an YouTube übermittelt werden. Mit "Klick" auf "Inhalt anzeigen" gibst du diese Funktion in deinem Browser für mindestens 1 Jahr frei. Du kannst die Einwilligung jederzeit widerrufen, indem du deine Browser-Daten löschst. Inhalt anzeigen

Klaus verbindet mit Remedy vor allem Atmosphäre und erzählerische Tiefe. Control Resonant soll genau das liefern – nur größer, komplexer und emotionaler. Fans hoffen auf eine Welt, die wieder zum Interpretieren einlädt, statt alles zu erklären. Für viele ist es eines der Spiele, bei denen man sich verlieren will, statt sie einfach nur durchzuspielen.

Forza Horizon 6

Genannt von: Tim, Markus, Adnan

Plattform(en): PC, Xbox Series

Entwickler: Playground Games

Genre: Rennspiel

Release: 2026

YouTube-Video

Beim Laden dieses YouTube-Videos können personenbezogene Daten an YouTube übermittelt werden. Mit "Klick" auf "Inhalt anzeigen" gibst du diese Funktion in deinem Browser für mindestens 1 Jahr frei. Du kannst die Einwilligung jederzeit widerrufen, indem du deine Browser-Daten löschst. Inhalt anzeigen

Rennspiele gehen immer und Forza Horizon 6 soll das beweisen. Ein Japan-Setting befeuert die Fantasie der Fans. Nach hunderten Stunden in Teil 5 sind die Erwartungen riesig.

Beast of Reincarnation

Genannt von: Klaus

Plattform(en): Multiplattform

Entwickler: Game Freak

Genre: Action-RPG

Release: 2026

YouTube-Video

Beim Laden dieses YouTube-Videos können personenbezogene Daten an YouTube übermittelt werden. Mit "Klick" auf "Inhalt anzeigen" gibst du diese Funktion in deinem Browser für mindestens 1 Jahr frei. Du kannst die Einwilligung jederzeit widerrufen, indem du deine Browser-Daten löschst. Inhalt anzeigen

Das kommende Beast of Reincarnation ist für Klaus ein potenzieller Befreiungsschlag. Nach Jahren der Pokémon-Kritik will Game Freak zeigen, dass sie technisch und spielerisch mehr können. Die Inspirationsquellen Nier und Sekiro sind deutlich spürbar. Gerade Japano-Fans hoffen auf ein kompromissloses Action-RPG, das Game Freaks Ruf nachhaltig verändert.

Super Meat Boy 3D

Genannt von: Klaus

Werbung

Plattform(en): PC, Konsolen

Entwickler: Team Meat

Genre: Platformer

Release: 2026

YouTube-Video

Beim Laden dieses YouTube-Videos können personenbezogene Daten an YouTube übermittelt werden. Mit "Klick" auf "Inhalt anzeigen" gibst du diese Funktion in deinem Browser für mindestens 1 Jahr frei. Du kannst die Einwilligung jederzeit widerrufen, indem du deine Browser-Daten löschst. Inhalt anzeigen

Ein riskanter Schritt, der laut Klaus überraschend gut funktioniert. Super Meat Boy in 3D hätte leicht scheitern können, doch die Demo zeigt ein präzises, faires Spielgefühl. Fans erwarten Frust, Perfektion und dieses ganz spezielle Erfolgserlebnis, nur eben aus einer neuen Perspektive.

Tomb Raider: Legacy of Atlantis

Genannt von: Tim

Plattform(en): PC, Konsolen

Entwickler: Crystal Dynamics

Genre: Action-Adventure

Release: 2026

YouTube-Video

Beim Laden dieses YouTube-Videos können personenbezogene Daten an YouTube übermittelt werden. Mit "Klick" auf "Inhalt anzeigen" gibst du diese Funktion in deinem Browser für mindestens 1 Jahr frei. Du kannst die Einwilligung jederzeit widerrufen, indem du deine Browser-Daten löschst. Inhalt anzeigen

Tim ist vorsichtig optimistisch. Lara Croft kehrt zurück, doch Fans erwarten mehr als nur ein weiteres Abenteuer. Die Frage ist, ob Legacy of Atlantis der Reihe wirklich neue Impulse geben kann.

Halo: Campaign Evolved

Genannt von: Markus, Adnan

Plattform(en): PC, Xbox Series, PS5

Entwickler: Halo Studios

Genre: Shooter

Release: 2026

YouTube-Video

Beim Laden dieses YouTube-Videos können personenbezogene Daten an YouTube übermittelt werden. Mit "Klick" auf "Inhalt anzeigen" gibst du diese Funktion in deinem Browser für mindestens 1 Jahr frei. Du kannst die Einwilligung jederzeit widerrufen, indem du deine Browser-Daten löschst. Inhalt anzeigen

Ein Remake mit enormem Risiko. Markus weiß, wie heilig Halo für viele Fans ist. Respekt vor dem Original ist Pflicht, alles andere wäre ein PR-Desaster. Die Gameplay-Vorstellung der ikonischen Kartographen-Mission war jedoch schon sehr beeindruckend.

Das die Halo Studios nun auf die Unreal Engine 5 zurückgreifen, macht die Sache einfacher. Halo Infinite war kein schlechtes Spiel, aber es gab so viele Dinge die Markus nach Release aufgeregt haben.

Marvel’s Wolverine

Genannt von: Tim, Adnan, Sinan

Plattform(en): PS5

Entwickler: Insomniac Games

Genre: Action

Release: 2026

YouTube-Video

Beim Laden dieses YouTube-Videos können personenbezogene Daten an YouTube übermittelt werden. Mit "Klick" auf "Inhalt anzeigen" gibst du diese Funktion in deinem Browser für mindestens 1 Jahr frei. Du kannst die Einwilligung jederzeit widerrufen, indem du deine Browser-Daten löschst. Inhalt anzeigen

Für Tim ist Wolverine das spannendste PS5-Spiel des Jahres. Der düstere Ton, die Gewalt und der Fokus auf eine einzelne Figur unterscheiden sich klar von Spider-Man. Fans hoffen auf ein erwachseneres Superhelden-Spiel mit Charaktertiefe.

Außerdem erwarten wir nach den Marvel’s Spider-Man-Spielen für die PlayStation-Konsolen nichts anderes als ein blutiges und geiles Marvel-Abenteuer mit unserem Lieblings-X-Men.

Half-Life 3

Genannt von: Markus, Manuel

Plattform(en): PC

Entwickler: Valve

Genre: Shooter

Release: unbestätigt, wenn es wirklich kommt: Anfang 2026

Es ist mehr Hoffnung als Erwartung. Aber solange Fans darüber sprechen, gehört Half-Life 3 auf diese Liste. Angeblich soll es zum Release der Steam Machine kommen. Derzeit ist alles nur reinste Spekulation. Kein Screenshot. Keine Ankündigung oder gar die Absicht von Valve irgendetwas offiziell zu kommentieren.

Wie du siehst haben wir für 2026 zwanzig sehr verschiedene Games für unsere „Most Wanted“ erkoren. So unterschiedlich wie die Interessen der einzelnen Redakteure selbst. Wir hoffen du konntest hier einige Titel finden, worauf du dich 2026 freuen kannst.

Stimmt etwas nicht oder fehlt dir was? Melde dich, wir kümmern uns darum. Nutze unser Feedback-Formular!