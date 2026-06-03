Marvel’s Wolverine: Keine X-Men, kein echter Spider-Man-Auftritt – Insomniac geht einen eigenen Weg

Markus Bauer Markus spielt Videospiele, seit er denken kann, und schreibt seit über 25 Jahren über Gaming. Am PC liebt er Ego-Shooter und Echtzeit-Strategie, auf Konsolen vor allem Action-Adventures und Rennspiele. Mit seinen Kindern zockt er auch gerne Minecraft und Rocket League. Seit Jahrzehnten baut Markus seine PCs selbst – immer mit Blick auf das beste Preis-Leistungs-Verhältnis. Sein aktueller PC: ein Big Tower, damit auch moderne Grafikkarten bequem Platz finden.

Marvel’s Wolverine wird offenbar deutlich stärker auf Logan selbst zugeschnitten, als viele Fans erwartet haben. Nach dem brutalen Gameplay-Auftritt bei Sonys State of Play gibt es neue Story-Details zum kommenden PS5-Exklusivspiel. Und die dürften einige Marvel-Fans überraschen.

Denn obwohl Wolverine eigentlich untrennbar mit den X-Men verbunden ist, existiert das berühmte Mutanten-Team in Insomniacs Spielwelt offenbar noch nicht. Logan ist also nicht Teil einer etablierten X-Men-Gruppe. Stattdessen steht seine eigene Geschichte im Mittelpunkt.

Das ist der spannendste Punkt. Laut aktuellen Aussagen existieren die X-Men in Marvel’s Wolverine noch nicht als Team (via Eurogamer.net). Das bedeutet aber nicht, dass bekannte Mutanten komplett fehlen. Im neuen Gameplay-Material war bereits Jean Grey zu sehen, die gemeinsam mit Logan gegen die Reavers kämpft.

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Insomniac Games könnte eine „X-Men-Spielereihe“ starten

Genau daraus entsteht die große Frage: Baut Insomniac hier langsam die Entstehung der X-Men auf? Oder erzählt das Studio bewusst eine Wolverine-Geschichte, die nur lose mit dem größeren Mutanten-Universum verbunden ist?

Für Fans ist das ein heikler Schritt. Wolverine funktioniert zwar hervorragend als Einzelgänger, doch seine Beziehung zu den X-Men gehört seit jeher zu seiner Identität. Wenn Insomniac dieses Team erst später aufbaut, könnte Marvel’s Wolverine der Anfang eines größeren Mutanten-Universums werden. Zumindest wäre das für mich logisch.

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Marvel’s Wolverine: Kein Spider-Man-Auftritt geplant?!

Auch beim anderen großen Insomniac-Helden gibt es eine klare Einschränkung. Spider-Man existiert zwar in derselben Spielwelt, soll aber keinen echten Auftritt bekommen. Stattdessen ist allerhöchstens mit kleinen Easter Eggs zu rechnen. Aber derzeit noch Spekulation.

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Ein richtiger Spider-Man-Cameo würde sofort die Aufmerksamkeit verschieben. Genau das möchte Insomniac offenbar vermeiden. Wolverine soll kein Spider-Man-Ableger sein. Es soll sich härter, dreckiger und eigenständiger anfühlen. Das Gameplay-Video (oberhalb) zeigt das auch deutlich, wohin die Reise geht. Die Kämpfe wirken direkter, blutiger und schwerer.

Logan schwingt nicht elegant durch New York, sondern zerlegt Gegner mit seinen Adamantium-Klauen in rasanter Action. Das passt super zur Figur. Wolverine ist kein sauberer Superheld. Er ist ein Kämpfer, der seine Vergangenheit mit sich herumschleppt. Genau diese Wucht scheint Insomniac in den Mittelpunkt zu stellen. Zumindest zeigten uns das die bewegten Bilder von gestern eindrucksvoll.

Werden die X-Men gebildet?

Geht Insomniac zu viel Risiko ein? Viele Fans wollen bei einem Wolverine-Spiel zumindest spüren, dass die X-Men eine Rolle spielen. Jean Grey allein dürfte nicht reichen, wenn die Story zu weit von der bekannten Team-Dynamik entfernt bleibt. Andererseits kann dieser Ansatz auch funktionieren. Ein Spiel über Logan muss nicht sofort Professor X, Storm und Co auffahren. Es kann spannender sein, wenn Spieler zuerst erleben, warum Wolverine überhaupt zu dieser Welt gehört.

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Gerade weil Insomniac Games bereits mit Spider-Man bewiesen hat, dass es eigene Marvel-Versionen erzählen kann, dürfte das Studio genug Selbstvertrauen haben, auch Wolverine neu zu formen. Gut so.

Marvel’s Wolverine erscheint am 15. September 2026 exklusiv für PlayStation 5. Nach den neuesten Gegebenheiten bei Sony dürfte eine PC-Version nie kommen.