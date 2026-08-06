Tim Rantzau Tim ist seit seiner Kindheit leidenschaftlicher Nintendo-Fan und hat seine Begeisterung für Spiele mit einem Studium in Game Design vertieft. Beruflich arbeitet er an der Konzeption von Videospielen und kennt dadurch die Branche nicht nur von außen, sondern auch von innen. Seine größte Leidenschaft gilt jedoch dem Spiele-Journalismus, in dem er Trends einordnet, Hintergründe erklärt und mit viel Erfahrung über neue Entwicklungen berichtet.

Marvel Rivals könnte in Zukunft deutlich mehr bieten als klassische 6-gegen-6-Gefechte. Ein neuer Leak aus der Datamining-Community deutet darauf hin, dass NetEase Games an einem Fahrzeug-System arbeitet. Dieses könnte nicht nur neue Fortbewegungsmöglichkeiten ins Spiel bringen, sondern sogar den Grundstein für einen eigenen Rennmodus legen. Offiziell bestätigt wurde das bislang allerdings nicht.

Dataminer entdecken Hinweise auf Fahrzeuge

Auslöser der Spekulationen ist der bekannte Dataminer X0XLEAK, der bereits mehrfach kommende Inhalte von Marvel Rivals korrekt vorausgesagt haben soll. In den aktuellen Spieldateien entdeckte er Hinweise auf ein Fahrzeug-System sowie ein Fahrzeugmodell, das offenbar noch nicht im Spiel genutzt wird.

Konkrete Informationen darüber, wie Fahrzeuge eingesetzt werden sollen, gibt es bisher nicht. Die gefundenen Dateien reichen jedoch aus, um in der Community über mögliche neue Spielmodi zu diskutieren.

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Rennmodus statt klassischer Kämpfe?

Besonders spannend ist die Vermutung, dass NetEase an einem Rennmodus arbeitet. Bereits heute existiert in Marvel Rivals die kosmetische Formula R-Reihe mit Rennanzügen für mehrere Helden. Dazu gehören unter anderem:

Die neuen Leaks lassen einige Fans vermuten, dass diese Skins ursprünglich für einen zukünftigen Rennmodus gedacht sein könnten und nicht nur rein kosmetischen Charakter besitzen.

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NetEase experimentiert gerne

Ganz ausgeschlossen wäre ein solcher Modus nicht. Seit dem Release hat Marvel Rivals immer wieder zeitlich begrenzte Events und ungewöhnliche Spielmodi erhalten. Auch PvE-Inhalte und experimentelle Modi wurden bereits eingeführt oder angekündigt.

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Ein Rennmodus mit Marvel-Helden wäre zwar ein großer Schritt weg vom klassischen Hero-Shooter, würde aber zu NetEases bisheriger Strategie passen, regelmäßig neue Ideen auszuprobieren und das Spiel abwechslungsreich zu halten.

Noch keine offizielle Bestätigung

Trotz der spannenden Hinweise sollten Fans ihre Erwartungen zunächst im Zaum halten. Die entdeckten Dateien beweisen lediglich, dass NetEase offenbar mit Fahrzeugen experimentiert. Ob daraus tatsächlich ein eigener Rennmodus entsteht oder die Fahrzeuge lediglich für Events, Karten oder PvE-Inhalte vorgesehen sind, ist derzeit völlig offen.

Auch ein Veröffentlichungstermin ist bislang nicht bekannt. Einige Dataminer gehen sogar davon aus, dass ein möglicher Fahrzeugmodus nicht Teil des unmittelbar bevorstehenden Updates sein wird.

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