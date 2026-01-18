Deadpool wirkt Wunder: Marvel Rivals knackt wieder 200.000 Spieler auf Steam

Markus Bauer Markus spielt Videospiele, seit er denken kann, und schreibt seit über 25 Jahren über Gaming. Am PC liebt er Ego-Shooter und Echtzeit-Strategie, auf Konsolen vor allem Action-Adventures und Rennspiele. Mit seinen Kindern zockt er auch gerne Minecraft und Rocket League. Seit Jahrzehnten baut Markus seine PCs selbst – immer mit Blick auf das beste Preis-Leistungs-Verhältnis. Sein aktueller PC: ein Big Tower, damit auch moderne Grafikkarten bequem Platz finden.

Manchmal reicht eine einzige Figur, um ein ganzes Spiel wiederzubeleben. Genau das scheint gerade bei Marvel Rivals passiert zu sein. Nach dem Start von Deadpool als spielbarem Charakter ist der Hero-Shooter auf Steam regelrecht explodiert und hat eine Marke erreicht, die viele schon nicht mehr für möglich gehalten haben. Mehr als 200.000 gleichzeitige Spieler wurden gemessen. Ein Wert, den Marvel Rivals seit über acht Monaten nicht mehr gesehen hat.

Laut aktuellen Zahlen von SteamDB lag der Peak in den letzten 30 Tagen bei 200.027 gleichzeitigen Spielern. Das entspricht einem satten Plus von über 46.000 Spielern und einem Wachstum von mehr als 30 Prozent. Für viele Fans ist klar, woran das liegt: nur an Deadpool. Der Mix aus Chaos, Humor und aggressivem Spielstil passt perfekt zum schnellen Gameplay und sorgt offenbar dafür, dass viele Spielerinnen und Spieler zurückkehren oder erstmals reinschauen.

Ein Blick auf die Entwicklung der letzten Monate

Der Erfolg kommt nicht aus dem Nichts, wirkt aber wie ein klarer Wendepunkt. In den vergangenen Monaten hatte Marvel Rivals mit schwankenden Spielerzahlen zu kämpfen. Nach extrem starken Phasen folgten immer wieder deutliche Rückgänge. Besonders auffällig: Im April 2025 erreichte das Spiel noch über 315.000 gleichzeitige Spieler, fiel danach aber spürbar ab. Im Mai ging es sogar um fast 40 Prozent nach unten. Seitdem bewegte sich Rivals meist zwischen 120.000 und 160.000 Peak-Spielern.

Mit Season 6 scheint nun ein neuer Aufwärtstrend gestartet zu sein.

Auch abseits des Deadpool-Peaks sieht es aktuell gut aus:

Rund 140.000 Spieler sind gleichzeitig online

168.000 als 24-Stunden-Höchstwert

als 24-Stunden-Höchstwert Ein All-Time-Peak von über 640.000 Spielern liegt zwar schon länger zurück, zeigt aber das enorme Potenzial des Spiels

Dazu kommen starke Store-Daten: Marvel Rivals steht derzeit auf Platz 6 bei den täglich aktiven Nutzern, Platz 4 der Top-Seller und hat inzwischen über 237.000 Follower auf Steam. Mit mehr als 359.000 Reviews bleibt das Spiel extrem präsent.

Ein kurzes „Aufpoppen“ für Marvel Rivals?

Natürlich wird innerhalb der Gaming-Community wird viel darüber diskutiert, ob Deadpool nur ein kurzfristiger Push ist oder der Beginn einer stabileren Phase. Einige Marvel-Fans feiern das Comeback, andere mahnen zur Vorsicht. Aussagen wie „Mal sehen, ob sie diese Dynamik beibehalten können“ spiegeln die Stimmung gut wider.

Klar ist nur: Marvel Rivals funktioniert am besten, wenn regelmäßig neue Inhalte kommen, die sich klar vom Rest abheben. Deadpool ist genau so ein Charakter: laut, provokant und spielerisch auffällig. Die 200.000-Spieler-Marke ist mehr als nur eine Zahl. Sie zeigt, dass der Titel noch lange nicht abgeschrieben ist. Deadpool hat dem Spiel genau den Energieschub gegeben, den viele Fans vermisst haben.

