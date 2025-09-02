Marvel Rivals: Überraschender Leak deutet auf PS4-Version hin – trotz 12 Jahre alter Hardware

Markus BauerMarkus spielt Videospiele, seit er denken kann, und schreibt seit über 25 Jahren über Gaming. Am PC liebt er Ego-Shooter und Echtzeit-Strategie, auf Konsolen vor allem Action-Adventures und Rennspiele. Mit seinen Kindern zockt er auch gerne Minecraft und Rocket League. Seit Jahrzehnten baut Markus seine PCs selbst – immer mit Blick auf das beste Preis-Leistungs-Verhältnis. Sein aktueller PC: ein Big Tower, damit auch moderne Grafikkarten bequem Platz finden.

Fans von Marvel Rivals dürfen hoffen: Laut einem Leak könnte der Superhelden-Titel schon im September auf die PlayStation 4 kommen. Auf X.com (vormals Twitter) berichtete der Account PlayStation Game Size, dass eine Datei mit dem Titel „Marvel Rivals Version 01.01“ auf Sonys Servern gesichtet wurde. Diese soll im Zusammenhang mit Season 4, die am 12. September 2025 startet, stehen.

Offiziell hat Entwickler NetEase Games den PS4-Port bislang nicht bestätigt. Doch angesichts von über 117 Millionen verkauften PS4-Konsolen wäre der Schritt naheliegend. Vor allem, um die zuletzt gesunkene Spielerzahl wieder nach oben zu treiben. Aber dazu später mehr.

Performance statt Grafik-Power?

Marvel Rivals basiert auf der Unreal Engine 5, die bekannt für hohe Hardware-Anforderungen ist. Genau deshalb fragen sich viele Spieler, ob die PS4-Version technisch sauber laufen könnte oder ob Probleme wie Überhitzung und FPS-Einbrüche drohen.

Während NetEase den Shooter ursprünglich für moderne Systeme optimierte, zeigt der Leak: Man denkt offenbar auch über eine Rückkehr auf ältere Konsolen nach.

Marvel Rivals verliert Spieler: PS4-Portierung als Rettung?

Trotz des Hypes zum Launch im Dezember 2024, als der Titel in nur wenigen Tagen über 10 Millionen Spieler erreichte, hat Marvel Rivals inzwischen mit einem massiven Rückgang zu kämpfen.

Laut SteamDB sind die Spielerzahlen seit Januar um satte 86 Prozent gefallen. Während beim Allzeit-Hoch über 644.269 Spieler gleichzeitig aktiv waren, liegt der 24-Stunden-Peak zuletzt nur noch bei knapp 88.679 Spielern. Zeitweilige Steigerungen gab es immer, wenn eine neue Season veröffentlicht wurde.

Viele Fans machen dafür technische Probleme und Balancing-Fragen verantwortlich. Besonders die jüngsten Änderungen am Matchmaking, die Teamgrößen in höheren Rängen einschränken, sorgten für viel Kritik in der Community.

Deadpool sorgt für neue Spekulationen

Parallel zu den PS4-Gerüchten brodelt die Gerüchteküche rund um neue Inhalte. Dataminer entdeckten Voice-Clips von Deadpool, was Fans sofort aufhorchen ließ. Der beliebte Antiheld könnte pünktlich zu Season 4 ins Spiel kommen und damit für einen neuen Hype sorgen. Wenn NetEase es schafft, Deadpool als spielbaren Charakter einzubauen und gleichzeitig eine PS4-Version zu veröffentlichen, könnte das der Community neuen Schwung verleihen.

Marvel Rivals erschien am 6. Dezember 2024 für PS5, Xbox Series und Windows PC. Noch ist unklar, ob der Third-Person-Shooter tatsächlich auch auf die PS4 kommen wird. Sollte sich der Leak bestätigen, könnte Season 4 jedoch gleich zwei Highlights bringen: Deadpool als Charakter und eine größere Spielerbasis durch die Last-Gen-Version. Für NetEase wäre das ein cleverer Schachzug, um den aktuellen Abwärtstrend zu stoppen. Bisher war übrigens eine Nintendo Switch 2-Version immer für ein Gerücht gut, aber dazu gibt es aktuell nichts Neues.

