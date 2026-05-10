GTA 6 später wegen Crunch? Take-Two erklärt Release-Verschiebung

Markus Bauer Markus spielt Videospiele, seit er denken kann, und schreibt seit über 25 Jahren über Gaming. Am PC liebt er Ego-Shooter und Echtzeit-Strategie, auf Konsolen vor allem Action-Adventures und Rennspiele. Mit seinen Kindern zockt er auch gerne Minecraft und Rocket League. Seit Jahrzehnten baut Markus seine PCs selbst – immer mit Blick auf das beste Preis-Leistungs-Verhältnis. Sein aktueller PC: ein Big Tower, damit auch moderne Grafikkarten bequem Platz finden.

Die Verschiebung von GTA 6 war für viele Fans ein harter Schlag. Statt in wenigen Tagen am 26. Mai erschient Rockstars Mega-Blockbuster offiziell am 19. November 2026 für PlayStation 5 und Xbox Series X/S. Rockstar selbst erklärte damals, dass die zusätzlichen Monate nötig seien, um das Spiel mit dem erwarteten Feinschliff fertigzustellen.

Jetzt bekommt diese Entscheidung eine neue Einordnung. Take-Two-Chef Strauss Zelnick hat gegenüber BusinessInsider.com erklärt, dass die Verzögerung auch dazu dienen soll, extremen Crunch zu vermeiden. Gemeint sind lange Überstundenphasen kurz vor Release, die in der Spielebranche seit Jahren kritisiert werden. Gerade bei Rockstar Games kam der Begriff „Crunchtime“ quasi immer kurz vor Release eines neuen Spiels. Zelnick verglich gute Planung sinngemäß mit dem Studium: Man erledige seine Hausaufgaben rechtzeitig, statt kurz vor der Prüfung eine Nacht durchzumachen.

Rockstar will offenbar keinen überhasteten Endspurt

Gerade bei Grand Theft Auto VI ist dieser Punkt besonders wichtig. Das Spiel gehört zu den größten und teuersten Projekten der Branche. Die Erwartungen sind übermächtig. Bisher wurden die beiden Trailer bis ins kleinste Detail analysiert, jeder Screenshot diskutiert und jede Aussage von Rockstar oder Take-Two löst sofort neue Spekulationen aus. Ein fehlerhafter Start wäre für Entwickler und Publisher kaum vorstellbar.

Zelnicks Aussage über Rockstars „Hausaufgaben“ klingt deshalb wie ein klares Signal: Lieber mehr Zeit nehmen, als das Spiel unter maximalem Druck fertigzustellen.

Die Aussage ist nicht völlig unproblematisch. Rockstar Games hat in der Vergangenheit immer wieder mit Crunch-Debatten zu kämpfen gehabt. Besonders rund um frühere Großprojekte wie Red Dead Redemption 2 wurde intensiv über Arbeitsbelastung gesprochen. Wenn Take-Two nun betont, dass GTA 6 nicht auf Kosten der Entwickler entstehen soll, wird diese Aussage von vielen Fans und Branchenbeobachtern besonders genau gelesen.

Qualität bleibt der wichtigste Grund

Offiziell bleibt die Begründung aber klar: Die GTA-Entwickler brauchen mehr Zeit für Qualität. In der Release-Verschiebung schrieb das Studio, dass die zusätzlichen Monate nötig seien, um den Standard zu erreichen, den Spieler erwarten und verdienen.

Auch das passte ins Bild. Frühere große Spiele des Studios wurden verschoben. GTA 5 kam später als ursprünglich geplant. Red Dead Redemption 2 wurde ebenfalls dreimal verschoben. Am Ende akzeptieren viele Fans solche Verzögerungen eher, wenn das fertige Spiel den Erwartungen entspricht.

Bei GTA 6 ist der Druck nicht nur gefühlt noch größer. Der letzte Hauptteil erschien 2013. Bis zum neuen Release werden also mehr als 13 Jahre vergangen sein. Rockstar Games muss nicht nur ein gutes Open-World-Spiel liefern, sondern ein Spiel, das die Erwartungen einer ganzen Generation erfüllt. Eine Mammut-Aufgabe.

Die Verschiebung könnte am Ende helfen

Für Spieler bleibt die Wartezeit frustrierend. Trotzdem könnte die zusätzliche Zeit entscheidend sein. Wenn Rockstar Bugs reduziert, Performance verbessert und gleichzeitig den schlimmsten Entwicklungsdruck vermeidet, wäre die Verschiebung leichter zu akzeptieren.

Am Ende bleibt also ein zweigeteiltes Bild. Take-Two stellt die Verschiebung als „verantwortungsvolle Planung“ dar. Kritiker werden genau beobachten, ob Rockstar diesem Anspruch wirklich gerecht wird. Für Fans zählt am Ende vor allem, dass Grand Theft Auto VI (GTA 6) am 19. November 2026 technisch sauber, spielerisch stark und ohne weiteres Drama erscheint. Als PC-Spieler muss man ohnehin länger darauf warten.

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